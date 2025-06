Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta XVI. in papeža Frančiška za binkošti (dnevna maša)

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. (© Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.sir.559)

Pri današnjem obhajanju Binkošti smo povabljeni izpovedati našo vero v navzočnost in delovanje Svetega Duha ter klicati njegovo izlitje na nas, na Cerkev in na ves svet. Zato še posebej z vso zavzetostjo vzklikajmo skupaj z Cerkvijo: Veni, Sancte Spiritus, Pridi Sveti Duh. Ta tako preprost in neposreden vzklik, a hkrati tako izjemno globok, je najprej prevrel iz Kristusovega srca. Sveti Duh je namreč dar, za katerega je Jezus prosil in nenehno prosi Očeta za svoje prijatelje.

Apd 2,1-11

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.

V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko je zaradi tega nastal hrup, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: 'Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!

Rim 8,8-17

Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa niste v mesu, ampak v Duhu, če le prebiva v vas Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.

Potemtakem, bratje, nismo dolžniki mesu, da bi živeli po mesu. Če namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z Duhom morite dela telesa, boste živeli. Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani.

Jn 14,15-16.23-26

»Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj.« Jezus je odgovoril (Judu, ne Iškarijotu) in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil; prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, ko sem bil pri vas. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal.

Razlaga cerkvenih očetov Apd 2

V drugem poglavju iz Apostolskih del je pet delov: spust Svetega Duha (Apd 2,1-4); seznam vseh navzočih narodov in čudenje množice (Apd 2,5-13); Petrov govor (Apd 2,14-36); odziv poslušalcev (Apd 2,37-41) ter strnjen opis prenovljenih in odrešenih ljudi (Apd 2,42-47). V Lukovi teološki predstavitvi vidimo najprej ponovno vzpostavitev Dvanajsterih apostolov, zatem novi Izrael (Apd 1,15-26) in nazadnje izročitev nove sinajske postave na binkošti. Peter se v svojem govoru obrne na stari Izrael, sestavljen iz ljudstev, ki so prišla v Jeruzalem, torej se novi Izrael v moči Svetega Duha obrne na stari Izrael. Cerkveni očetje zaznavajo pri Luku teologijo, ki namiguje na novi Sinaj, ko poudarjajo pomen petdesetih dni, nekateri opozarjajo na besedo 'začetek evangelija', kar bi pomenilo začetek novega ljudstva. Sv. Janez Krizostom, sv. Ciril Jeruzalemski in Arator pa povežejo krst kristjanov s krstom v Svetem Duhu. Bedi Častitljivemu in Cirilu Jeruzalemskemu je iz dejstva Lukovega omenjanja daru jezikov jasno, da nakazuje na propad Babilona, ter na to, da prisotnost tega daru kaže na univerzalnost (vesoljnost) Cerkve. K temu pritrjujejo še sv. Avguštin, sv. Leon Veliki ter sv. Kasiodor. »Societas Spiritus«, družba Duha. Tako je sv. Avguštin poimenoval Cerkev v eni od svojih pridig (71, 19, 32: PL 38, 462). Že pred njim pa je sv. Irenej oblikoval resnico: »Kjer je Cerkev, tam je Božji Duh in kjer je Božji Duh, tam je Cerkev in vsake vrste milosti in Duh je resnica. Oddaljiti se od Cerkve pomeni, zavrniti Duha in se s tem izključiti iz življenja« (Adv. Haer. III, 24, 1).

Razlaga sv. Avguština odlomka Jn 14,15-16.23-26

Kdor ljubi, je znamenje, da ima Svetega Duha, in kolikor bolj bo ljubil, toliko bolj ga bo imel, da bo lahko vedno bolj ljubil. Kristus je apostolom obljubil Duha Paraklita (Tolažnika), vendar je pomembno, s katerimi besedami jim ga je obljubil: »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi« in dodal: »jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice.« Brez dvoma gre tu za Svetega Duha, eno izmed oseb Svete Trojice, ki ga katoliška Cerkev prepozna kot enega bistva in večnega z Očetom in Sinom.

»Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil; prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed.« Poglejte, tukaj je pojasnjen razlog, zakaj se Jezus razodeva svojim in ne drugim, ki jih imenuje 'svet'. Razlog je torej, da ga eni ljubijo, drugi pa ne. Bog Trojica, Oče in Sin in Sveti Duh, prihajajo k nam, kadar mi gremo k njim. Prihajajo nam na pomoč, da lahko gremo k njim in izpolnimo njihovo voljo. Prihajajo k nam in nas razsvetlijo, da gremo k njim in jih zremo. Prihajajo k nam in nas napolnijo, da gremo k njim in jih sprejmemo.

Misli Benedikta XVI.

Pri današnjem slovesnem obhajanju Binkošti smo povabljeni izpovedati našo vero v navzočnost in delovanje Svetega Duha ter klicati njegovo izlitje na nas, na Cerkev in na ves svet. Zato še posebej z vso zavzetostjo vzklikajmo skupaj z Cerkvijo: Veni, Sancte Spiritus, Pridi Sveti Duh. Ta tako preprost in neposreden vzklik, a hkrati tako izjemno globok, je najprej prevrel iz Kristusovega srca. Sveti Duh je namreč dar, za katerega je Jezus prosil in nenehno prosi Očeta za svoje prijatelje, torej prvi in osnovni dar, ki ga je za nas pridobil s svojim vstajenjem in vnebohodom.

O tej Jezusovi molitvi pripoveduje današnji evangeljski odlomek, ki je postavljen v dogajanje znotraj zadnje večerje. Gospod Jezus je rekel svojim učencem: 'Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Paraklita (Tolažnika, Pomočnika, Zagovornika, Posrednika, Prijatelja) da bo ostal pri vas vekomaj'. V tem se je razkrilo Jezusovo sinovsko in bratsko srce, ki je v nenehni molitvi. Ta molitev doseže svoj višek in dopolnitev na križu, kjer Kristusov vzklik postane eno s popolno podaritvijo samega sebe. S tem njegova molitev postane, če tako rečemo, pečat njegove podaritve iz popolne ljubezni do Očeta in človeštva. Klicanje in podaritev Svetega Duha se tako srečata, se združita in postaneta ena sama resničnost. 'Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Paraklita, da bo ostal pri vas vekomaj'. V resnici Jezusova molitev, tako ta pri zadnji večerji, kakor ona na križu, ostane za vedno tudi v nebesih, kjer Kristus sedi na Očetovi desnici. Jezus namreč živi za vedno svojo duhovniško priprošnjo za Božje ljudstvo ter za človeštvo in torej moli tudi za vse nas ter prosi Očeta za dar Svetega Duha.

Ob praznovanju današnjega slovesnega praznika binkošti v bogoslužju ponovno podoživimo rojstvo Cerkve, o katerem pripoveduje sv. Luka v knjigi Apostolskih del (Apd 2,1-13). Petdeset dni po veliki noči se je namreč Sveti Duh spustil na skupnost učencev, ki so enodušno vztrajali v molitvi z Jezusovo materjo Marijo in z dvanajsterimi apostoli (Apd 1,14; 2,1). Lahko rečemo, da je s prihodom Svetega Duha pravzaprav slovesni začetek Cerkve. V tem nenavadnem dogodku najdemo bistvene in opredeljujoče značilnosti Cerkve. Cerkev je ena, kot skupnost na Binkošti, ki je bila 'enodušno' zbrana v molitvi, bila je namreč 'kakor eno srce in ena duša' (Apd 4, 32). Cerkev je sveta, ne zaradi svojih članov, temveč ker jo poživlja Sveti Duh, ki stalno usmerja pogled na Kristusa, da se tako upodablja po Njem in po njegovi ljubezni. Cerkev je katoliška, saj je evangelij namenjen vsem ljudstvom in zato je Sveti Duh storil, da je že na začetku govorila vse jezike. Cerkev je apostolska, saj zgrajena na temelju apostolov zvesto varuje njihov nauk skozi nepretrgano verigo škofovskega nasledstva. Cerkev je pa tudi misijonarska, saj je od binkoštnega dne naprej Sveti Duh, ne preneha priganjati na poti sveta vse do skrajnih meja zemlje in vse do poslednjih časov.

Misli papeža Frančiška

Homilija med mašo za cerkvena gibanja, 19. maja 2013

Današnje bogoslužje je ena sama molitev, ki jo Cerkev skupaj z Jezusom dviga k Očetu, da bi obnovil izlitje Svetega Duha. Vsak od nas, vsaka skupina, vsako gibanje, ki je v soglasju s Cerkvijo, se obrača na Očeta in prosi ta dar. Cerkev tudi danes, kakor ob svojem rojstvu, skupaj z Marijo kliče: »Veni Sancte Spiritus! – Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni«.

Novosti se vedno malo bojimo, saj se počutimo bolj varne, če imamo vse pod kontrolo, če smo mi, ki ustvarjamo... Podobno je tudi z Bogom. Pogosto hodimo za njim, ga sprejmemo, a le do neke mere... Novost, ki jo Bog prinaša v naše življenje, je to, kar nas resnično uresničuje, to kar nam daje resnično veselje, vedrino, saj nas Bog ljubi in nam hoče samo dobro. Vprašajmo se, smo odprti Božjim presenečenjem? Ali pa se zaradi strahu zapremo novosti Svetega Duha? Imamo pogum, iti po novih poteh, ki nam jih Božja novost ponuja ali pa se jih branimo in se zapiramo v zakrnele strukture, ki so izgubile sposobnost sprejemanja?

Druga misel: na prvi pogled se zdi, da Sveti Duh v Cerkvi ustvarja nered, saj prinaša različnost karizem, darov. Vendar pa je pod njegovim delovanjem vse to veliko bogastvo, saj je Sveti Duh, Duh edinosti, kar nikakor ne pomeni uniformiranosti, ampak vse vodi k skladnosti (harmoniji).« Učinek delovanja Svetega Duha pa se pozna, seveda pod pogojem, če se mu pustimo voditi, saj v primeru, ko hočemo isti učinek sami, hitro zapademo ali v spore in razdeljenost ali pa v uniformiranost. Če pa se pustimo voditi Svetemu Duhu, bogastvo karizem, raznolikost in različnost nikoli ne vodijo v spor, saj nas On spodbuja živeti različnost v občestvu s Cerkvijo. Hoditi skupaj v Cerkvi pod vodstvom pastirjev, je znamenje Svetega Duha. Cerkvenost je temeljna značilnost vsakega kristjana, skupnosti, gibanja. Sem odprt za skladnost Svetega Duha in tako preraščam vsak ekskluziven? Se Mu pustim voditi tako, da živim v Cerkvi in s Cerkvijo?

Še zadnja točka. Antični teologi so rekli: duša je neke vrste jadrnica, Sveti Duh je veter, ki piha v jadro, da pluje. Sunki, moč vetra pa so darovi Svetega Duha. Brez njegove spodbude, brez njegove milosti, ne moremo iti naprej... Sveti Duh je namreč duša poslanstva... daje nam pogum, da gremo na poti sveta, da tja prinašamo evangelij. Sveti Duh nam odpira obzorja in nas vodi na bivanjska obrobja zato, da bi oznanjali življenje po Jezusu Kristusu. Vprašajmo se ali imamo težnjo zapirati se vase, v skupino ali pa pustimo, da nas Sveti Duh odpre za poslanstvo.

Raduj se, Kraljica nebeška, nedelja, 15. maj 2016

Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes obhajamo velik praznik binkošti, ki je višek in izpolnitev velikonočnega časa, petdeset dni po Kristusovem vstajenju. Bogoslužje nas vabi, da odpremo svoj razum in svoje srce daru Svetega Duha, ki ga je Jezus večkrat obljubil svojim učencem. To je prvi in osnovni dar, ki ga nam je On dosegel svojim vstajenjem. Ta dar je Jezus sam izprosil od Očeta, kakor to potrjuje današnji evangelij, ki se dogaja med zadnjo večerjo. Jezus pravi svojim učencem: 'Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Paraklita, da bo ostal pri vas vekomaj' (Jn 14,15-16.

Te besede nas predvsem spominjajo, da se ljubezen do neke osebe in tudi do Gospoda, ne pokaže z besedami ampak z dejanji. Tudi 'držati se zapovedi' je potrebno razumeti v bivanjskem pomenu, torej na način, da je v to vključeno vse življenje. Saj biti kristjani, ne pomeni predvsem pripadati neki kulturi ali nekemu nauku, temveč predvsem vezati svoje življenje v vsakem njegovem vidiku na Jezusa in po Njem na Očeta. Za ta namen pa Jezus obljubi izlitje Svetega Duha na svoje učence. Ravno po zaslugi Svetega Duha, Ljubezni, ki povezuje Očeta in Sina ter iz njiju izhaja, lahko živimo isto Jezusovo življenje. Duh nas namreč uči vsako stvar, oziroma edino potrebno stvar, torej ljubiti kot ljubi Bog.

Ko Jezus obljublja Svetega Duha, ga imenuje 'drugega Paraklita' (v. 16), kar pomeni Tolažnika, Zagovornika, Priprošnjika, torej tistega, ki nam pomaga, nas brani, je ob nas na poti življenja ter med bojem za dobro in proti zlemu. Jezus pravi 'drugi Paraklit', kajti prvi je On sam, ki je postal meso, da bi nase vzel našo človeško pogojenost in jo osvobodil suženjstva greha.

Nadaljnje opravilo Svetega Duha je poučevanje in spominjanje. To je rekel Jezus sam: »Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal« (v. 26). Sveti Duh ne prinaša drugačnega nauka, temveč oživlja in udejanja Jezusov nauk, da se skozi čas ne bi izginil ali oslabel. Sveti Duh namreč vcepi ta nauk v naše srce, pomaga nam ga ponotranjiti, da postane del nas, meso našega mesa. Istočasno pa pripravlja naše srce, da bo res sposobno sprejeti Gospodove besede in njegove zglede. Vsakič, ko je Jezusova beseda z veseljem sprejeta v naše srce, je to delo Svetega Duha.

Skupaj sedaj molimo Raduj se Kraljica nebeška, letos zadnjikrat, in prosimo za materinsko priprošnjo Devico Marijo. Naj nam izprosi milost, da bomo močno poživljeni s Svetim Duhom pričevali za Kristusa z evangeljsko odkritosrčnostjo in se vedno bolj odprli za polnost njegove ljubezni.

Homilija med sveto mašo na binkoštno nedeljo, 15. maja 2016

»Ne bom vas zapustil sirot« (Jn 14,18). Jezusovo poslanstvo, ki je prišlo do vrhunca v daru Svetega Duha, je imelo ta bistven namen: ponovno navezati naš odnos z Očetom, ki je bil z grehom uničen; odvzeti nam stanje sirot in nam povrniti stanje sinov.

Apostol Pavel je kristjanom v Rimu pisal: »Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: 'Aba, Oče'« (Rim 8,14-15). Tu vidimo ponovno navezan odnos: Božje očetovstvo je v nas obnovljeno zahvaljujoč Kristusovemu odrešenjskemu delu in daru Svetega Duha. Duha nam da Oče in Duh nas vodi k Očetu. Celotno delo zveličanja je delo obnovitve, v kateri nas Božje očetovstvo preko darov Sina in Duha osvobaja osirotelosti, v katero smo padli.

Tudi v našem času naletimo na razna znamenja tega našega stanja sirot: tista notranja osamljenost, ki jo čutimo tudi sredi množice in ki včasih lahko postane eksistencialna žalost; tista domnevna neodvisnost od Boga, ki jo spremlja neka določena nostalgija po njegovi bližini; tista razširjena duhovna nepismenost, zaradi katere smo nezmožni moliti; tista težava, da bi večno življenje občutili kot resnično, kot polnost občestva, ki kali tukaj in se razcveti onstran smrti; tisti napor, da bi drugega prepoznali kot brata, ker je sin istega Očeta; in druga podobna znamenja.

Vsemu temu se zoperstavlja stanje sinov, ki je naša prvotna poklicanost, je tisto, zaradi česar smo ustvarjeni, naš najgloblji 'DNK', ki pa je bil uničen, in da bi bil ponovno vzpostavljen, je bila potrebna žrtev Edinorojenega Sina. Iz neizmernega daru ljubezni, ki je Jezusova smrt na križu, je kot ogromen slap milosti za celotno človeštvo privrel izliv Svetega Duha. Kdor se v to skrivnost obnovitve potopi z vero, se ponovno rodi za polnost sinovskega življenja.

Ne bom vas zapustil sirot. Te Jezusove besede nas danes, na praznik binkošti, spomnijo tudi na materinsko prisotnost Marije v dvorani zadnje večerje. Jezusova Mati je sredi skupnosti učencev, zbranih pri molitvi: je živ spomin Sina in živa prošnja k Svetemu Duhu. Je Mati Cerkve. Njeni priprošnji na poseben način izročimo vse kristjane, družine in skupnosti, ki v tem trenutku najbolj potrebujejo moč Duha Paraklita, Zagovornika in Tolažnika, Duha resnice, svobode in miru.

Duh, kot še zatrjuje sveti Pavel, omogoči, da pripadamo Kristusu: »In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov« (Rim 8,9). Ko krepimo naš odnos pripadnosti Gospodu Jezusu, nam da Duh vstopiti v novo dinamiko bratstva. Preko vesoljnega Brata, ki je Jezus, lahko v odnose z drugimi vstopamo na nov način, ne več kot sirote, ampak kot sinovi istega, dobrega in usmiljenega Očeta: In to spremeni vse! Lahko se gledamo kot bratje, naše razlike ne morejo drugega kot da množijo veselje in čudenje, ker pripadamo temu edinstvenemu očetovstvu in bratstvu.

Homilija med sveto mašo na binkoštno nedeljo, 9. junija 2019

Binkošti so za apostole prišle po petdesetih dneh negotovosti. Po eni strani je bil Jezus Vstali. Polni veselja so ga videli in poslušali in celo jedli so z Njim. Po drugi strani pa še niso prerasli dvomov in strahov. Bili so pri zaprtih vratih (prim. 20,19.26), z majhnimi obeti, nesposobni oznanjati Živečega. Potem je prišel Sveti Duh in zaskrbljenost je izginila, saj sedaj se apostoli ne bojijo niti tistih, ki jih zapirajo. Prej so bili zaskrbljeni, kako si rešiti življenje, sedaj se ne bojijo več umreti. Prej so bili zaprti v dvorani zadnje večerje, sedaj oznanjajo vsem ljudem. Vse do Jezusovega vnebohoda so pričakovali Božje kraljestvo le zase (prim. Apd 1,6), sedaj pa so nepotrpežljivi, da bi dosegli vse neznane meje. Prej skoraj nikoli niso govorili v javnosti in če so, so povzročili gorje, kakor Peter, ko je zanikal Jezusa, sedaj s parezijo (odkrito) govorijo vsem. Pripetljaj učencev, ki se je zdel, da je prispel do zadnje postaje, se je vendarle obnovil z mladostjo Svetega Duha. Ti mladeniči vdani v negotovost in misleč, da so koncu poti, so bili spremenjeni z veseljem, ki jih je prenovil. Sveti Duh je to storil. Duh ni, kakor bi se moglo zdeti, nekaj abstraktnega, ampak je zelo konkretna Oseba, ki je zelo blizu in ki spremeni življenje. Kako to stori? Poglejmo apostole. Duh jim ni napravil stvari lažjih, ni storil izrednih čudežev, ni jim odvzel problemov in nasprotnikov, je pa Duh prinesel v življenja apostolov skladnost, ki je manjkala, torej svojo, saj On je skladnost.

Skladnost v notranjosti človeka. Notri, v srcu, so učenci potrebovali spremembo. Njihova zgodovina nam pove, da celo videnje Vstalega ne zadostuje, če se Ga ne sprejme v srce. Ne zadostuje vedeti, da je Vstali živ, če se ne živi kot vstali. Duh je, ki daje živeti in ponovno oživeti Jezusa v nas, ki nas obudi od znotraj. Zaradi tega Jezus, ko sreča svoje, ponavlja: »Mir vam bodi« (Jn 20,19.21) in da Duha. Mir ni v tem, da razrešimo probleme od zunaj, saj Bog ne odvzame svojim stisk in preganjanj, ampak v prejetju Svetega Duha. V tem je mir, tisti mir, dan apostolom, tisti mir, ki ne osvobaja od problemov, ampak v problemih, je ponujen vsakemu od nas. To je mir, ki naredi srce podobno globokemu morju, ki je vedno mirno, tudi če so na površni razburkani valovi. To je tako globoka skladnost, ki lahko celo preganjanje spremeni v blagre. Kolikokrat pa nasprotno ostanemo na površju. Namesto, da bi iskali Duha, skušamo ostati na površju v upanju, da bo vse dobro, če bo minilo to gorje, če ne bom več videl te osebe, če se bo izboljšala situacija. Ampak to pomeni ostati na površju. Ko bo minila ena težava, bo prišla druga in nemir se bo vrnil. Ne bomo bolj vedri, če se bomo oddaljili od tistega, ki ne misli kot mi in ne bomo, če bomo razrešili trenutne nevšečnosti, v miru. Obrat je Jezusov mir, je skladnost Duha.

Danes v naglici, ki nam jo naš čas vsiljuje, se zdi, da je skladnost odrinjena, saj ko nas vleče na tisoč strani, tvegamo, da se razpočimo, preganjani z nenehno živčnostjo, slabo odreagiramo na vsako stvar. Pri tem se išče hitro rešitev, tableto za tableto, da se gre naprej, dražljaj za dražljajem, da se počutimo žive. Potrebujemo pa predvsem Duha. On je, ki vzpostavi red v neredu. On je mir v nemiru, zaupanje v obupanosti, veselje v žalosti, mladost v starosti, pogum med preizkušnjo. On je, ki med nevihtnimi tokovi življenja, utrjuje sidro upanja. Duh je, ki nam, kot pravi sv. Pavel, preprečuje, da bi zapadli v strah, saj nam da čutiti, da smo ljubljeni otroci (prim. Rim 8,15). On je Tolažnik, ki nam posreduje Božjo nežnost. Brez Duha je krščansko življenje razcefrano, brez ljubezni, ki vse povezuje. Brez Duha ostane Jezus osebnost iz preteklosti, z Duhom pa je danes živeča oseba. Brez Duha je Sveto pismo mrtva črka, z Duhom pa je Beseda življenja. Krščanstvo brez Duha je moralizem brez življenja, z Duhom pa je življenje.

Sveti Duh pa ne prinaša skladnosti samo v notranjost, ampak tudi zunaj, med ljudmi. Napravlja nas Cerkev, ko sestavlja različne dele v eno samo skladno stavbo. To dobro razloži sv. Pavel, saj ko govori, pogosto ponavlja besedo »različni«: različni darovi, različne dejavnosti, različne službe (prim. 1Kor 12,4-6). Različni smo tako po raznovrstnosti dobrih lastnostih kot po darovih. Duh jih deli z domišljijo, ne da bi jih sploščil, ne da bi jih standardiziral. In izhajajoč iz teh raznovrstnosti ustvarja edinost. Tako dela vse od stvarjenja, saj je specialist v preoblikovanju kaosa v kozmos, v vzpostavljanju skladnosti. Specialist je v ustvarjanju različnosti, vsakemu svojo, drugačno. On je stvaritelj te različnosti, istočasno pa je On tisti, ki vzpostavlja skladnost in daje enost različnosti. Samo on lahko naredi te dve stvari.

Danes so v svetu postala nesoglasja prave in resnične delitve: je kdo, ki ima preveč in je kdo, ki nima nič; je kdo, ki skuša živeti sto let in kdo, ki se ne more roditi. V računalniški dobi smo si narazen: več je »družbenosti«, a manj »družabnosti«. Potrebujemo Duha edinosti, ki nas obnavlja kot Cerkev, kot Božje ljudstvo in kot celotno človeštvo, torej nas obnavlja. Vedno pa je skušnjava po izgradnji »gnezd«, po zbiranju okoli lastne skupine, okoli tega, kar imamo rajši, podobnih s podobnimi, a alergični na okužbo. Od gnezda do sekte je kratek korak, tudi znotraj Cerkve. Kolikokrat se definira lastno identiteto na nasprotovanju nekomu ali nečemu. Sveti Duh pa nasprotno združi ločene, zbere oddaljene in privede nazaj razkropljene. Sestavi tonsko lestvico v edinstveno skladnost, saj predvsem vidi dobro, gleda predvsem na človeka in ne toliko njegovih napak, najprej na osebe kot pa na njihova dejanja. Duh oblikuje Cerkev in oblikuje svet kot prostor sinov in bratov. Sinovi in bratje sta samostalnika, ki sta pred vsakršnim pridevnikom. V modi je »popridevnjanje«, žal tudi za žaljenje. Lahko rečemo, da živimo v kulturi pridevnikov, ki pozablja samostalnike stvari in tudi v kulturi žaljenja, ki je žal prvi odgovor na mnenje, s katerim se ne strinjam. Potem se zavemo, da je slabo tako za tistega, ki je žaljen, kot za tistega, ki žali. Vračati zlo za zlo, preleviti se iz žrtve v rablja, tako se ne živi dobro. Kdor pa živi po Duhu, prinaša mir tja, kjer je nesloga, slogo, kjer je spor. Duhovni ljudje vračajo dobro za slabo, na nadutost odgovarjajo s krotkostjo, na hudobijo z dobroto, na hrušč z molkom, na govorice z molitvijo, na poraz z nasmehom.

Da bi bili duhovni, da bi okušali skladnost Duha, je potrebno postaviti Njegov pogled pred našega. Tedaj se stvari spremenijo. Z Duhom je Cerkev sveto Božje ljudstvo, poslanstvo je okuženje z veseljem - ne prozelitizmu - druge brate in sestre ljubi isti Oče. Vendar brez Duha je Cerkev organizacija, poslanstvo propaganda, občestvo napor. Koliko cerkva pripravlja programsko delovanje v smislu pastoralnih načrtov, razprav o vseh stvareh. Zdi se, da je to edina pot za poenotenje. To ni pot Duha, ampak pot razdora. Duh je prva in zadnja potreba Cerkve (prim. sv. Pavel VI, splošna avdienca, 29. november 1972). On pride tja, kjer je ljubljen, kjer je povabljen, kjer je pričakovan« (sv. Bonaventura, pridiga za 4. velikonočno nedeljo).

Bratje in sestre, vsak dan molimo. Sveti Duh, skladnost Boga, Ti, ki spreminjaš strah v zaupanje in zaprtost v dar, pridi v nas. Daj nam veselje vstajenja, večno mladost srca. Sveti Duh naša skladnost, Ti, ki iz nas delaš eno samo telo, vlij svoj mir v Cerkev in v svet. Sveti Duh napravi nas za obrtnike sloge, sejalce dobrega in apostole upanja.

Homilija med sveto mašo na binkoštno nedeljo, 5. junija 2022

V zadnjem stavku evangelija, ki smo ga poslušali, Jezus da izjavo, ki nam daje upanje in nas istočasno spodbuja k razmišljanju. Učencem pravi: »Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal« (Jn 14,26). Ta »vsega« nas preseneti. »Pridi Sveti Duh, spomni me Jezusa, razsvetli moje srce.« Vprašamo se: v kakšnem smislu daje Duh tistemu, ki ga sprejme, to novo in polno razumevanje? Ne gre za vprašanje količine, ne za akademsko vprašanje. Bog iz nas noče napraviti enciklopedij ali učenjakov. Ne. Gre za vprašanje kakovosti, pogleda, občutka. Duh nam da, da vse vidimo na nov način, skladno z Jezusovim pogledom. To bi izrazil takole: na veliki poti življenja nas uči, kje začeti, katere poti ubrati in kako hoditi. Sveti Duh nam pove, kje začeti, po kateri poti hoditi in kako hoditi. Gre za slog kako hoditi.

Najprej: kje začeti. Duh nam namreč pokaže izhodišče duhovnega življenja. Katero? O tem Jezus govori v današnji prvi vrstici, kjer pravi: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« (v. 15). Če me ljubite, boste spolnjevali. To je logika Duha. Mi pogosto razmišljamo obratno: če izpolnjujemo, ljubimo. Navajeni smo misliti, da ljubezen v bistvu izhaja iz našega spoštovanja pravil, iz naše sposobnosti in iz naše vernosti. Duh pa nas spominja, da je brez ljubezni v temelju vse drugo prazno. In da se ta ljubezen ne rojeva toliko iz naših sposobnosti. Ta ljubezen je njegov dar. On nas uči ljubiti, zato moramo prositi za ta dar. Duh ljubezni polaga v nas ljubezen. On nam da čutiti, da smo ljubljeni in nas uči ljubiti. On je »motor« našega duhovnega življenja. On je, ki v nas vse poganja. Toda, če ne začnemo iz Duha, s Duhom in po Duhu, ne bomo mogli prehoditi poti.

Tega nas spominja on sam, ker je Božji spomin. Duh je Božji spomin, je Tisti, ki nas spominja vseh Jezusovih besed (prim. v. 26). Sveti Duh je dejaven spomin, ki v srcu vžiga in ponovno razvnema ljubezen do Boga. Njegovo prisotnost smo doživeli v odpuščanju grehov, ko nas je napolnil njegov mir, njegova ljubezen, njegova tolažba. Bistveno je, da ta duhovni spomin gojimo. Vedno se spomnimo stvari, ki niso dobre: v nas pogosto zveni glas, ki nas spominja na neuspehe in neprimernosti, ki nam pravi: »Vidiš, še en padec, še eno razočaranje, nikoli ti ne bo uspelo, nisi sposoben«. To je grd in slab odpev. Sveti Duh pa nas spominja na nekaj čisto drugega: »Si padel? Toda Božji sin si. Si padla? Božja hči si, enkratna, izbrana, dragocena. Si padel? Ampak vedno si ljubljen, vedno ljubljena. Tudi če si izgubil zaupanje vase, Bog zaupa vate!« Spomin Duha je to in Duh nenehno spominja, da se te Bog spominja. Ti boš izgubil spomin na Boga, toda Bog ga ne izgubi do tebe. Nenehno se te spominja.

Vendar bi ti lahko ugovarjal, da so to lepe besede. Imam namreč toliko težav, ran in skrbi, ki niso rešljive z lahkimi tolažbami! No, prav tukaj Duh prosi, da bi lahko vstopil. Kajti On, Tolažnik, je Duh ozdravljenja, je Duh vstajenja in lahko preoblikuje tiste rane, ki te pečejo znotraj. On nas uči, naj ne izrežemo spominov na ljudi in razmere, ki so nas prizadele, ampak naj jim pustimo bivati v njegovi navzočnosti. Tako je naredil z apostoli in njihovimi polomi. Pred trpljenjem so zapustili Jezusa, Peter ga je zatajil, Pavel je preganjal kristjane. Koliko napak, koliko občutkov krivde! Mi mislimo na naše napake, mnoge napake, koliko občutkov krivde. Sami ne bi našli izhoda. Sami ne, s Tolažnikom da. Ker Duh ozdravi spomine. Kako? Tako da na vrh seznama vrne tisto, kar je pomembno. Spomin na Božjo ljubezen, njegov pogled na nas. Tako v življenju napravi red. Uči nas, naj se sprejmemo; uči nas, naj odpuščamo; uči nas, naj si odpustimo, kar ni tako lahko. Duh nas uči to pot; uči nas spraviti se s preteklostjo in ponovno začeti.

Poleg tega, da nas spomni na izhodišče, kar je druga točka, nas Duh uči, katere poti naj uberemo. Najprej nas spomni na izhodišče, sedaj pa nas uči, po kateri poti hoditi. To izvemo iz drugega berila, kjer sv. Pavel pojasnjuje, da tisti, »ki se dajo voditi Božjemu Duhu« (Rim 8,14), »ne živijo po mesu, ampak po Duhu« (v. 4). Drugače povedano, Duh nam na bivanjskih križiščih predlaga najboljšo pot, po kateri naj bi krenili. Zato je pomembno, da znamo razločevati njegov glas od glasu zlega duha. Oba nam govorita. Pomembno je naučiti se razločevati, da bi razumeli, kje je glas Duha in ga prepoznali ter hodili po poti, sledili stvarem, ki nam jih On pravi.

Navedimo nekaj primerov. Sveti Duh ti ne bo nikoli rekel, da je na tvoji poti vse dobro. Nikoli ti ne bo rekel, ker ni res. Nikoli. Ne, popravlja te, te spravi v jok zaradi grehov. Spodbuja te, da se spremeniš, da se boriš s svojimi lažmi in dvoličnostmi, čeprav to terja napor, notranji boj in žrtev. Hudobni duh pa te spodbuja, da vedno delaš to, kar se ti zdi in ti je všeč. Vodi te v prepričanju, da imaš pravico svojo svobodo uporabiti, kakor ti paše. Potem pa, ko ostaneš s praznino v sebi, - težka je ta izkušnja, da se čutiš praznega, mnogi med nami smo jo čutili – torej, ko ostaneš s praznino v sebi, te obtožuje in te meče ob tla, te uniči. Sveti Duh, ki te na poti popravlja, te nikoli ne pusti na tleh, ampak te prime za roko, te tolaži in te vedno spodbuja.

Ko vidiš, da se v tebi prepletajo grenkoba, pesimizem in žalostne misli, je dobro vedeti, da to nikoli ne prihaja od Svetega Duha. Prihaja od zla, ki se dobro počuti v negativnosti in pogosto uporablja to strategijo: goji nepotrpežljivost, samopomilovanje, zbuja ti potrebo, da se smiliš samemu sebi in da se na težave odzoveš s kritiziranjem ter vso krivdo preložiš na druge. Dela nas nervozne, sumničave in da se pritožujemo. Sveti Duh pa nas nasprotno vabi, naj nikoli ne izgubimo zaupanja in naj vedno začnemo znova. Kako? Tako da začnemo prvi, ne da bi čakali, da bo začel nekdo drug. In potem tako, da vsakemu, ki ga srečamo, prinašamo upanje in veselje in ne pritožb; tako da nikoli ne zavidamo drugim, ampak se razveselimo njihovih uspehov.

Poleg tega je Sveti Duh konkreten, ni idealist: hoče nas osredotočiti na tukaj in sedaj, ker sta kraj, kjer smo in čas, ki ga živimo, prostora milosti. Kraj milosti je danes konkreten kraj, je sedaj tukaj. Kako? Niso fantazije, ki si jih izmišljamo, ampak je Duh, ki te vedno vodi v konkretnost. Hudobni duh pa nas hoče odvrniti od tukaj in sedaj, nas z glavo odpeljati drugam. pogosto nas zasidra v preteklosti: v objokovanje, v nostalgijo, v tisto, česar nam življenje ni dalo. Ali pa nas postavlja v prihodnost, goji bojazni, strahove, utvare in lažna upanja. Sveti Duh pa ne, vodi nas, da ljubimo tukaj in sedaj: ne idealnega sveta, idealne Cerkve, ampak tisto, kar obstaja, v sončni svetlobi, v preglednosti, v preprostosti. Kolikšna je razlika z zlom, ki podžiga zadeve, povedane za hrbtom, opravljanje, govorice! Govorica je grda navada, saj uničuje istovetnost oseb.

Duh hoče, da smo skupaj, utemelji nas kot Cerkev in danes – to je tretji in zadnji vidik – uči Cerkev, kako naj hodi. Učenci so se skrivali v dvorani zadnje večerje, potem pa se nanje spusti Duh in jih odpelje ven. Brez Duha so ostajali sami med seboj, z Duhom se odprejo vsem. V vsakem obdobju Duh prevrača naše sheme in nas odpira svoji novosti. Vedno je novost Boga in to je novost Svetega Duha, ki Cerkev vedno uči življenjske nuje, da gre ven, fizične potrebe po oznanjevanju, da ne ostane zaprta sama vase: naj ne bo čreda, ki utrjuje ograjo, ampak odprt pašnik, da se bodo vsi lahko hranili z Božjo lepoto; naj bo gostoljuben dom brez pregradnih sten. Posvetni duh pritiska na nas, da bi se osredotočili samo na svoje težave in interese, na potrebo po tem, da se zdimo pomembni, na neutrudno obrambo svoje narodne in skupinske pripadnosti. Sveti Duh pa ne tako, ampak nas vabi, naj pozabimo nase in se odpremo vsem. Na ta način pomlaja Cerkev. Bodimo pozorni: on jo pomlaja, ne mi. Kajti Cerkev se ne načrtuje sama in projekti posodobitve niso dovolj. Duh nas osvobaja obsedenosti z nujnostmi in nas vabi, naj hodimo po starih in vedno novih poteh, po poteh pričevanja, uboštva, poslanstva, da bi nas osvobodil samih sebe in nas poslal v svet.

In na koncu nekaj, kar je zelo zanimivo. Sveti Duh je avtor delitve, celo hrupa in določenega nereda. Pomislimo na binkoštno jutro. Avtor ustvari ločitev jezikov, drž... to je bil hrup! Toda na enak način je Avtor harmonije. Ločuje z različnostjo karizem, a to je navidezna ločitev, ker gre za pravo delitev, ki vključuje v harmonijo. S karizmami ustvarja ločitev, a z vsemi temi delitvami ustvarja harmonijo in to je bogastvo Cerkve.

Bratje in sestre, stopimo v šolo Svetega Duha, da nas bo naučil vsega. Kličimo ga vsak dan, da nas bo spomnil, naj vedno izhajamo iz Božjega pogleda na nas, naj se odločamo ob poslušanju njegovega glasu, naj hodimo skupaj kot Cerkev, poslušni Njemu in odprti svetu. Tako naj bo.

Raduj se, Kraljica nebeška, nedelja, 5. junij 2022

Dragi bratje in sestre, dober dan, lepo nedeljo želim! Danes pa tudi lep praznik, saj obhajamo slovesni praznik binkošti, obhajamo izlitje Svetega Duha nad apostole, ki se je zgodilo petdeset dni po veliki noči. Jezus ga je večkrat obljubil. V današnjem bogoslužju evangelij prinaša eno od obljub, ki jih je Jezus rekel učencem: »Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal« (Jn 14,26). Poglejte kaj počne Sveti Duh. Uči in spominja, kar je Kristus rekel. Premislimo ti dve dejanji, učiti in spomniti, saj tako On daje vstopiti v naša srca Jezusov evangelij.

Najprej Sveti Duh uči. Na ta način nam pomaga premagati oviro, ki se pojavlja v izkušnji vere. Gre za distanco. On nam pomaga prebroditi oviro distance v izkušnji vere. Dejansko se lahko pojavi dvom, da je med evangelijem in vsakdanjim življenjem velika razdalja. Jezus je namreč živel pred dva tisoč leti, bili so drugi časi, drugačne situacije in zato se zdi, da je evangelij preraščen ter neprimeren, da nagovori naš vsakdan s svojimi zahtevami in problemi. Tudi nam prihaja tole vprašanje: Kaj lahko reče evangelij v obdobju interneta in globalizacije? Kako lahko vpliva njegova beseda?

Lahko rečemo, da je Sveti Duh izvedenec za zapolnitev razdalj, uči nas namreč kako jih prerasti. On zna zapolniti razdalje. On je tisti, ki povezuje Jezusov nauk z vsakim časom in z vsako osebo. Z Njim Kristusove besede niso samo spomin, ne. Kristusove besede po moči Svetega Duha postanejo žive, današnje! Duh jih napravlja za nas žive preko Svetega pisma, ki nas v sedanjosti nagovarja in usmerja. Sveti Duh se ne boji minevanja stoletij. Nasprotno, vernike napravlja pozorne za probleme in dogodke svojega časa. Sveti Duh namreč, ko uči, posodablja, saj ohranja vero vedno mlado. Mi tvegamo, da bi napravili iz vere muzejsko stvar, a On jo postavlja v korak s časom, vedno današnjo, vero vedno današnjo. To je namreč njegovo delo. Ker Sveti Duh se ne veže na obdobja ali modo, ki minevajo, temveč prinaša v danes resničnost Jezusa, vstalega in živega.

Na kakšen način pa to Sveti Duh počne? Tako, da spominja. Smo pri drugem glagolu, spominjati. Kaj pomeni spominjati? Spominjati pomeni ponovno prinašati v srce. Sveti Duh ponovno prinaša evangelij v naše srce. Zgodi se kot apostolom, ki so Jezusa večkrat poslušali, a so malo razumeli. Tudi z nami se dogaja enako. Toda od binkošti naprej s Svetim Duhom se spominjajo in razumejo. Njegove besede sprejmejo, kot da so prav za njih ter tako preidejo iz zunanjega poznavanja v živ, prepričan in vesel odnos z Gospodom. Sveti Duh počne to, da se preide od »slišali smo« do osebnega poznavanja Jezusa, ki vstopi v srce. Tako nam Duh spremeni življenje, saj dela to, da Jezusove misli postanejo naše misli. In to počne tako, da nas spominja njegovih besed in danes Jezusove besede prinaša v srce.

Bratje in sestre, brez Duha, ki nas spominja Jezusa, vera postane pozabljiva. Večkrat postane vera spomin brez spominjanja. Spominjanje pa je živo in to živo spominjanje prinaša Sveti Duh. In mi, poskušajmo se vprašati, če smo pozabljivi kristjani. Morda je že dovolj nasprotovanje, napor ali kriza in že pozabimo Jezusovo ljubezen in že zapademo v dvom in v naš strah? Gorje! Bodimo pozorni, da ne bomo postali pozabljivi kristjani. Zdravilo za to je klicanje Svetega Duha. Pogosto to počnimo, še zlasti med pomembnimi trenutki in pred težkimi odločitvami. Vzemimo v roko evangelij ter kličimo Duha. Takole lahko rečemo: »Pridi Sveti Duh, spomni me Jezusa, razsvetli moje srce«. To je lepa molitev: »Pridi Sveti Duh, spomni me Jezusa, razsvetli moje srce«. Ponovimo jo skupaj: »Pridi Sveti Duh, spomni me Jezusa, razsvetli moje srce«. Zatem odprimo evangelij in preberimo počasi kratek odlomek. In Sveti Duh bo dal, da bo spregovoril našemu življenju.

Devica Marija, ki si polna Svetega Duha, vžgi v nas željo, da bi ga prosili za Božjo Besedo in jo tudi sprejeli.