Vo Vatikánskych záhradách slávnostne odhalili mozaiku Panny Márie z Luján
Patricia Ynestroza, Miroslava Holubíková – Vatican News
Na slávnosti bol prítomný aj argentínsky veľvyslanec pri Svätej stolici Pablo María Beltranino, ktorý vo svojom prejave uviedol, že Panna Mária z Luján je „duchovným srdcom“ ich krajiny. Zástupca dekana Kardinálskeho kolégia, kardinál Leonardo Sandri, viedol obrad požehnania diela, po ktorom nasledovala modlitba a spev k Panne Márii. Ďalej sa na inaugurácii zúčastnili argentínsky kardinál Víctor Manuel Fernández, prefekt Dikastéria pre náuku viery, sestra Raffaella Petrini, predsedníčka guvernorátu; umeleckí autori diela, diplomatickí zástupcovia iných latinskoamerických krajín a kardinál Fernando Vérgez Alzaga, emeritný predseda Guvernorátu Vatikánskeho mestského štátu, ktorý predniesol ďakovný prejav.
Argentínsky veľvyslanec pripomenul, že Panna Mária z Luján je znakom jednoty a nádeje už od roku 1630. Prosil o jej ochranu pre argentínsky národ a pre pontifikát Leva XIV., aby „inšpirovala jeho cesty mieru, bratstva, dialógu a spravodlivosti“. Diplomat tiež vyzdvihol podporu pápeža Františka pri realizácii tejto iniciatívy, ktorý hneď schválil prítomnosť obrazu vo Vatikáne. Obrad bol gestom „vďaky za materskú ochranu Márie v priebehu našej histórie a za spoločenstvo s Cirkvou, ktorá v každej kultúre objavuje tvár Matky Božej“, vyhlásil veľvyslanec.
Prosba za ochranu pod plášťom Panny Márie z Luján
Kardinál Parolin vo svojom príhovore zdôraznil symbolický význam slávnostného odhalenia obrazu: „Toto milé gesto poukazuje na putá zhody a priateľstva, ktoré spájajú túto drahú juhoamerickú krajinu so Svätou stolicou.“ Štátny sekretár ďalej opísal umelecké prvky mozaiky: oblohu znázornenú modrými a svetlomodrými kameňmi, ktoré evokujú večný život, a keramický rám z kvetov, symbolizujúcich život a krásu. Upozornil aj na duchovný význam diela, inšpirovaného malým obrazom nájdeným v jednom dome, ako znak viery prežívanej v každodennom živote. Na záver vyzval všetkých, aby sa modlili k Márii, Kráľovnej pokoja, za ukončenie vojen a za ochranu argentínskeho ľudu pod plášťom Panny Márie z Luján.
Kardinál Vérgez Alzaga v ďakovnej reči zdôraznil duchovnú a kultúrnu hodnotu mozaiky: „Inaugurácia mozaiky Panny Márie z Luján nie je len umeleckým alebo slávnostným aktom, ale predovšetkým živým vyjadrením oddanosti komunity, ktorá nezabúda na svoje korene, kultúru ani duchovnosť.“ Dodal, že dielo sa pripája k ostatným latinskoamerickým mariánskym úctam zastúpeným vo Vatikánskych záhradách, čo je gesto pripomínajúce povzbudenie pápeža Františka a spomienku na blahoslaveného kardinála Eduarda Pironia, ktorý bol hlboko spätý so sanktuáriom v Luján. Prelát poďakoval civilným a cirkevným autoritám, argentínskej komunite v Ríme, dobrodincom, ktorí dielo umožnili, a umelcovi, ktorý dokázal vyjadriť „krásu a nežnosť Panny Márie“. Na záver kardinál citoval modlitbu blahoslaveného Pironia: „Neopúšťajte Luján bez toho, aby ste každý deň povedali áno Pánovi a bez toho, aby ste s veľkorysosťou urobili všetko, o čo nás požiada. Budeme nesmierne šťastní, ak tak urobíme.“
Umenie oslobodzuje a rozširuje srdce
Dielo vytvorila argentínska umelkyňa Florencia Dellucchi, ktorá povedala, že sa inšpirovala obrazom Panny Márie, ktorý mal jeden z mecenášov, Mario Montoto, vo svojom dome: „Použila som dve techniky: jedna časť je mozaika a druhá je z keramických kúskov, ktoré sú ručne modelované a maľované.“ Umelkyňa vysvetlila, že prácu začala vo februári a dokončila v apríli, pretože slávnostné odhalenie bolo pôvodne naplánované na 8. mája, deň Panny Márie z Luján. Dodala: „Pracovali sme proti času, pretože táto technika môže zlyhať, niektoré kúsky sa môžu rozbiť. Cítim však, že Panna Mária viedla naše kroky, aby všetko dopadlo dobre. Vytvorenie obrazu Panny Márie vo mne zanechalo obrovský dojem. Ako hovoril pápež František, umenie oslobodzuje a rozširuje srdce. Pre mňa to bol dar pre dušu a ducha, ktorý nedokážem opísať.“
