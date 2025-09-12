Vatikán navštívila prezidentka Moldavskej republiky Maia Sandu
Svätý Otec Lev XIV. v piatok 12. septembra prijal na audiencii prezidentku Moldavskej republiky Maiu Sandu, ktorá sa následne stretla so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a Mons. Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Zuzana Klimanová – Vatican News
V Komuniké Svätej stolice sa ďalej uvádza:
„Počas srdečného stretnutia na Štátnom sekretariáte bolo vyjadrené ocenenie existujúcich pozitívnych bilaterálnych vzťahov s nádejou na ich ďalšie upevňovanie.
Rozhovory sa potom zamerali na situáciu v oblasti mieru a bezpečnosti na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, s osobitným dôrazom na nedávny vývoj na Ukrajine.“
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.
12 septembra 2025, 18:00