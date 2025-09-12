Hľadaj

Zo stretnutia s pápežom Levom XIV. Zo stretnutia s pápežom Levom XIV.  (@VATICAN MEDIA)
Vatikán

Vatikán navštívila prezidentka Moldavskej republiky Maia Sandu

Svätý Otec Lev XIV. v piatok 12. septembra prijal na audiencii prezidentku Moldavskej republiky Maiu Sandu, ktorá sa následne stretla so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a Mons. Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.

Zuzana Klimanová – Vatican News

V Komuniké Svätej stolice sa ďalej uvádza:

„Počas srdečného stretnutia na Štátnom sekretariáte bolo vyjadrené ocenenie existujúcich pozitívnych bilaterálnych vzťahov s nádejou na ich ďalšie upevňovanie.

Rozhovory sa potom zamerali na situáciu v oblasti mieru a bezpečnosti na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, s osobitným dôrazom na nedávny vývoj na Ukrajine.“

12 septembra 2025, 18:00
