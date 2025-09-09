V 21. storočí je viac ako 1600 nových mučeníkov
Isabella H. de Carvalho, Zuzana Klimanová – Vatican News
Približne 1700 mučeníkov a svedkov viery 21. storočia uznala „Komisie nových mučeníkov – svedkov viery“ zriadená v roku 2023 pápežom Františkom pri Dikastériu pre kauzy svätých. Tristoštyri mučeníkov pochádza z Ameriky, 43 z Európy bolo zabitých na Starom kontinente a ďalších 110 počas misií vo svete, 277 bolo zabitých na Blízkom východe a v Magrebe, 357 svedkov viery v Ázii a Oceánii a 643 v Afrike, krajine, kde „kresťania umierajú najviac“, vysvetlil prof. Andrea Riccardi, zakladateľ Komunity Sant'Egidio a podpredseda jedenásťčlennej komisie.
Príbehy, ktoré boli študované, boli nahlásené zo všetkých kútov sveta, z rôznych cirkví a kresťanských vyznaní, z diecéz, biskupských konferencií, náboženských inštitútov a iných cirkevných inštitúcií. Sú to životy, ktoré svedčia o náboženskom prenasledovaní, násilí zo strany zločineckých organizácií, vykorisťovaní prírodných zdrojov, teroristických útokoch, etnických konfliktoch a iných príčinách, pre ktoré sú kresťania stále zabíjaní.
„Žiaľ, kresťania naďalej umierajú,“ pokračoval prof. Riccardi, „a naďalej umierajú preto, lebo sú svedkami evanjelia, lebo sú nadšení pre Boha, pre svojich bratov a sestry, lebo sú autentickými služobníkmi človeka, lebo sú slobodnými komunikátormi viery.“ „Častokrát kresťan už len svojou samotnou prítomnosťou ako čestný človek, rešpektujúci zákon a oddaný spoločnému dobru, vadí tým, ktorí chcú realizovať zločinecké plány,“ zdôraznil.
Jediné ekumenické slávenie Jubiela 2025
Ich pamiatka bude pripomenutá „jediným ekumenickťm slávením v Ríme počas celého Jubilejného roka“, ktoré sa uskutoční na sviatok Povýšenia svätého kríža, povedal arcibiskup Fabio Fabene, sekretár Dikastéria pre kauzy svätých a predseda Komisie. Na liturgii slova sa zúčastní 24 delegátov kresťanských cirkví a veľkých spoločenstiev. „Vitalita krstu nás všetkých spája – poznamenal arcibiskup –; v kresťanoch, ktorí darovali svoj život, sa realizuje ekumenizmus krvi, ako to rád definoval svätý Ján Pavol II. Práve v mučeníctve je Cirkev už zjednotená.“ Pápež Lev si „praje, aby krv týchto mučeníkov bola semenom pokoja a zmierenia, bratstva a lásky, ako napísal pri príležitosti nedávneho teroristického útoku v Kongu“. Počas liturgie zaznie evanjeliový úryvok o blahoslavenstvách, ako aj slová viacerých mučeníkov.
Po stopách komisie zriadenej sv. Jánom Pavlom II.
Na tlačovej konferencii bolo tiež zdôraznené, že štúdium a výskum vykonávaný Komisiou nadväzuje na činnosť orgánu, ktorý založil Ján Pavol II. pri príležitosti Jubilea 2000 s cieľom analyzovať a zhromažďovať príbehy svedkov viery 20. storočia, ktoré boli následne vystavené v pamätníku nových mučeníkov 20. storočia v Bzilike sv. Bartolomeja na Tiberínskom ostrove v Ríme. Pápež Wojtyla tiež 7. mája 2000 v Koloseu slávil ekumenickú spomienkovú slávnosť na pamiatku týchto mučeníkov.
Znamenie nádeje počas Svätého roka
Členovia komisie tiež zdôraznili význam týchto svedectiev života vo Svätom roku venovanom nádeji. „Títo bratia a sestry,“ povedal arcibiskup Fabene, „zakotvili nádej nie v realite sveta, ale v Božom srdci, dúfali v Boha a ich odmena je plná nesmrteľnosti“. Monsignor Gnavi dodal, že „nádej bola zmyslom ich života pred smrťou“, pretože ju niesli „do prostredia etnických konfliktov, útlaku, poníženia chudobných“ a tam, kde bolo prítomné „Zlo s veľkým Z“. Andrea Riccardi na záver povedal: „Kresťanská nádej nie je stav mysle ani optimizmus. Kresťanská nádej dozrieva v spomienke na Božiu vernosť a dozrieva v spomienke na ženy a mužov, ktorí verili v Boha, ktorý im bol verný aj v nepriaznivých okolnostiach.“
