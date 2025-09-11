Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Z generálnej audiencie 10. septembra 2025 Z generálnej audiencie 10. septembra 2025  (@Vatican Media)
Vatikán

Skauti z Galiley pozdravili pápeža počas generálnej audiencie

Niekoľko mladých ľudí z farnosti Reineh neďaleko Nazareta prišlo po návšteve Toskánska do Ríma, aby sa zúčastnili na stredajšej generálnej audiencii s Levom XIV. Situácia je ťažká, avšak kresťan je človek, ktorý sa snaží budovať mosty tam, kde nenávisť rozdeľuje, hovorí pre vatikánske médiá duchovný otec Shomali, pričom v mene kresťanov vo Svätej zemi apeluje: „Nenechávajte nás samých, potrebujeme vás“.

Emiliano Eusepi, Zuzana Klimanová – Vatican News

„Hoci bolo rýb veľa, sieť sa neroztrhla“, píše sa v evanjeliu, a príbeh o zázračnom rybolove nás takmer vedie k myšlienke, že priateľstvo je ako sieť, ktorá vytvára spoluprácu, jednotu a projekty a spája ľudí. Platí to aj o skupine skautov zo Svätej zeme z farnosti Reineh neďaleko Nazareta, ktorí vďaka pohostinnosti rímskej farnosti Santa Gemma Galgani a regionálnej organizácii AGESCI v Toskánsku, najmä skautom z miest Prato, Florencia a Pisa, mali príležitosť navštíviť Toskánsko a Rím.

Dňa 5. septembra sa vo Florencii konala modlitbová vigília za mier v Svätej zemi, na ktorej sa zúčastnilo mnoho skautov. V utorok 9. septembra rímska farnosť Santa Gemma Galgani privítala palestínskych skautov, ktorí sa v stredu zúčastnili na generálnej audiencii na Námestí sv. Petra. Mladí ľudia mali v závere možnosť osobne pozdraviť pápeža a darovať mu ruženec z olivového dreva, symbol mieru, ktorý v ich krajine stále chýba. Svätý Otec ich povzbudil, aby boli budovateľmi mieru a nádeje.

Niet práce a školy sú online

Otec Ibrahim Shomali, riaditeľ škôl Latinského patriarchátu, ktoré sa nachádzajú v Izraeli a farár v obci Reineh, ktorý sprevádzal mladých na tejto ceste do Talianska, opisuje ťažkú situáciu vo svojej krajine. „Ekonomicky je to veľmi ťažké, niet práce, školy pokračovali online, ale stratili sme mnoho mladých ľudí, pretože nemohli adekvátne sledovať vyučovanie. Všetci kresťania v Galilei sú proti vojne a žiadajú, aby sa dosiahol mier.“ „My“, pokračuje, „sme otvorili naše farnosti susedom a všetkým, ktorí chcú prísť, aby sa cítili bezpečnejšie, a samotné farnosti veľmi pomohli farnostiam na Západnom brehu, finančnou podporou, ale aj potravinami.

Výzva kresťanov: Nenechávajte nás samých, potrebujeme vás

Kresťanskí skauti v Izraeli majú podľa otca Shomaliho úlohu „budovať mosty, aby tak pomohli potláčať nenávisť. Je to veľmi náročné, ale taká je úloha kresťana“, aj keď, ako zdôrazňuje, v každodennom živote to nie je ľahké kvôli rozdeleniam, ktoré sa prehlbujú. „Naša výzva znie: nenechávajte nás samých, potrebujeme vás, vašu prítomnosť. Je tu tlak, ktorý nás drví, a preto potrebujeme medzinárodnú pomoc.“

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 septembra 2025, 16:12
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu