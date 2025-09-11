Skauti z Galiley pozdravili pápeža počas generálnej audiencie
Emiliano Eusepi, Zuzana Klimanová – Vatican News
„Hoci bolo rýb veľa, sieť sa neroztrhla“, píše sa v evanjeliu, a príbeh o zázračnom rybolove nás takmer vedie k myšlienke, že priateľstvo je ako sieť, ktorá vytvára spoluprácu, jednotu a projekty a spája ľudí. Platí to aj o skupine skautov zo Svätej zeme z farnosti Reineh neďaleko Nazareta, ktorí vďaka pohostinnosti rímskej farnosti Santa Gemma Galgani a regionálnej organizácii AGESCI v Toskánsku, najmä skautom z miest Prato, Florencia a Pisa, mali príležitosť navštíviť Toskánsko a Rím.
Dňa 5. septembra sa vo Florencii konala modlitbová vigília za mier v Svätej zemi, na ktorej sa zúčastnilo mnoho skautov. V utorok 9. septembra rímska farnosť Santa Gemma Galgani privítala palestínskych skautov, ktorí sa v stredu zúčastnili na generálnej audiencii na Námestí sv. Petra. Mladí ľudia mali v závere možnosť osobne pozdraviť pápeža a darovať mu ruženec z olivového dreva, symbol mieru, ktorý v ich krajine stále chýba. Svätý Otec ich povzbudil, aby boli budovateľmi mieru a nádeje.
Niet práce a školy sú online
Otec Ibrahim Shomali, riaditeľ škôl Latinského patriarchátu, ktoré sa nachádzajú v Izraeli a farár v obci Reineh, ktorý sprevádzal mladých na tejto ceste do Talianska, opisuje ťažkú situáciu vo svojej krajine. „Ekonomicky je to veľmi ťažké, niet práce, školy pokračovali online, ale stratili sme mnoho mladých ľudí, pretože nemohli adekvátne sledovať vyučovanie. Všetci kresťania v Galilei sú proti vojne a žiadajú, aby sa dosiahol mier.“ „My“, pokračuje, „sme otvorili naše farnosti susedom a všetkým, ktorí chcú prísť, aby sa cítili bezpečnejšie, a samotné farnosti veľmi pomohli farnostiam na Západnom brehu, finančnou podporou, ale aj potravinami.
Výzva kresťanov: Nenechávajte nás samých, potrebujeme vás
Kresťanskí skauti v Izraeli majú podľa otca Shomaliho úlohu „budovať mosty, aby tak pomohli potláčať nenávisť. Je to veľmi náročné, ale taká je úloha kresťana“, aj keď, ako zdôrazňuje, v každodennom živote to nie je ľahké kvôli rozdeleniam, ktoré sa prehlbujú. „Naša výzva znie: nenechávajte nás samých, potrebujeme vás, vašu prítomnosť. Je tu tlak, ktorý nás drví, a preto potrebujeme medzinárodnú pomoc.“
