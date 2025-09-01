Šimon: Jubilejný rok je pre mňa plný udalostí silnej nádeje
Šimon Gabčo z Púchova ukončil svoju stáž v Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu/ Vatican news. S vedúcim redakcie otcom Martinom Jarábekom nám porozprával ako prežíval tieto dni, a prezradil aké boli krátke osobné stretnutia so Svätým Otcom Levom XIV.
Vatican News
Tak ako je už zvykom v našej redakcii , pri ukončení stáže si pýtame spätnú väzbu od tých, ktorí nám prišli pomôcť. O svojich skúsenostiach, radostiach i strastiach nám hovoril aj Šimon, ktorý vo Vatikánskych médiách pomáhal jeden mesiac.
Spracovala Miroslava Holubíková
01 septembra 2025, 14:41