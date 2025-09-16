Pápež telefonoval farárovi Romanellimu do Gazy, aby mu vyjadril blízkosť
Salvatore Cernuzio, Miroslava Holubíková – Vatican News
Svätý Otec Lev XIV. stále sleduje dianie v Gaze, kde včera, hodinu pred polnocou, izraelská armáda začala pozemný útok. Miestne médiá v Pásme hlásili 37 útokov za 20 minút a masový útek obyvateľstva zo severozápadnej časti. Pápež dnes z Castel Gandolfa, kam prišiel v pondelok 15. septembra večer, zavolal argentínskemu kňazovi Gabrielovi Romanellimu, aby sa informoval o situácii. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice.
Farnosť Svätej rodiny, ktorá bola v júni zasiahnutá izraelským náletom, pri ktorom bol zranený aj otec Romanelli, naďalej pomáha ľuďom, ktorí sa tam uchýlili, a tým, ktorí sa na ňu obracajú, distribuuje jedlo a vodu a udržiava otvorenú internú lekáreň. Napriek zhoršujúcej sa konfliktnej situácii pokračuje aj činnosť oratória s deťmi a mládežou a pomoc starším a chorým.
