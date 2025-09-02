Pápež sa stretne s prezidentmi Izraelu a Poľska
Vatican News
Vo štvrtok 4. septembra o 10. hodine sa Svätý Otec stretne s izraelským prezidentom Herzogom (64), ktorý je hlavou štátu od roku 2021. Následne je naplánovaná aj schôdzka s kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Ide o druhé stretnutie medzi Levom XIV. a Isaacom Herzogom, ktorý prišiel do Vatikánu pri príležitosti svätej omše na začiatku pontifikátu Leona XIV. 18. mája 2025.
Naopak pre prezidenta Poľska Karola Nawrockieho to bude prvé stretnutie so Svätým Otcom. Audiencia 42-ročného poľského prezidenta, ktorý je vo funkcii od začiatku augusta 2025, sa uskutoční v piatok 5. septembra o 11. hodine.
Spracovala Miroslava Holubíková
