Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  
Vatikán

Pápež sa stretne s prezidentmi Izraelu a Poľska

Tlačové stredisko Svätej stolice oznámilo dve najbližšie stretnutia vo Vatikáne medzi pápežom dvoma hlavami štátov. Na audienciu k Levovi XIV. prídu prezident Izraelského štátu Isaac Herzog a prezident Poľska Karol Nawrocki.

Vatican News

Vo štvrtok 4. septembra o 10. hodine sa Svätý Otec stretne s izraelským prezidentom Herzogom (64), ktorý je hlavou štátu od roku 2021. Následne je naplánovaná aj schôdzka s kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Ide o druhé stretnutie medzi Levom XIV. a Isaacom Herzogom, ktorý prišiel do Vatikánu pri príležitosti svätej omše na začiatku pontifikátu Leona XIV. 18. mája 2025.

Naopak pre prezidenta Poľska Karola Nawrockieho to bude prvé stretnutie so Svätým Otcom. Audiencia 42-ročného poľského prezidenta, ktorý je vo funkcii od začiatku augusta 2025, sa uskutoční v piatok 5. septembra o 11. hodine.

Spracovala Miroslava Holubíková

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 septembra 2025, 14:02
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu