Lev XIV. požehnal „pápežskú motorku“
Dorota Abdelmoula-Viet, Zuzana Klimanová – Vatican News
„Od prvého kilometra až po náš príchod do Vatikánu sme každý okamih prežívali s veľkým nadšením,“ píšu na sociálnych sieťach Missio Österreich (rakúskej pobočky Pápežských misijných diel) účastníci nezvyčajnej púte, ktorá v stredu dorazila na Námestie sv. Petra. Ide o 31 motocyklistov zo skupiny „Jesus Biker“, ktorí 31. augusta vyrazili z nemeckého mesta Schaafheim a sprevádzali jedinečné vozidlo: biely motocykel BMW R18, ktorý bol podľa ich slov prerobený „v štýle pápežského vozidla“. Nesie tiež pápežský erb, meno Svätého Otca a vatikánsku vlajku.
Pomoc deťom, ktoré boli okradnuté o detstvo
Motorka, ktorú Svätý Otec požehnal a podpísal, bude vydražená a výťažok z jej predaja pôjde na výstavbu školy pre deti na Madagaskare. Deti sú tam nútené pracovať v baniach na ťažbu slídy. Podľa webovej stránky Missio Österreich viac ako 20 000 ľudí na Madagaskare pracuje pri ťažbe tejto suroviny, ktorá je mimoriadne dôležitá okrem iného v kozmetickom priemysle, a viac ako polovica z nich sú deti. Hoci Madagaskar je najväčším svetovým vývozcom slídy, podmienky zamestnania pri jej ťažbe sa podobajú otroctvu. Rodiny pracujúce v baniach dostávajú len 5 centov za kilogram suroviny, hoci v Číne sa predáva za viac ako 5 500 % vyššiu cenu.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.