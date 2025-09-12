Lev XIV. bude predsedať modlitbovej vigílii počas Jubilea útechy
Po liturgii slova, ktorej centrom bude podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi – z evanjelia podľa Marka (Mk 10, 25-37) – bude nasledovať svedectvo dvoch žien, Diane Foleyovej zo Spojených štátov a Lucie Di Mauro Montanino z Neapola. Diane cestuje po svete a rozpráva príbeh zmierenia a odpustenia vďaka sile viery spolu s Alexandom Koteyom, členom džihádistickej skupiny, ktorá v roku 2014 zabila v Sýrii jej syna, novinára Jamesa Wrighta Foleyho. Jeho vrahovia natočili a zverejnili video o tom, ako mu barbarsky sťali hlavu. Pápež túto ženu prijal vo Vatikáne 29. augusta.
Od bolesti k znovuzrodeniu
Druhé svedectvo ponúkne Lucia di Mauro Montaninová, vdova po Gaetánovi – strážnikovi, ktorého 4. augusta 2009 zavraždili mladíci pri pokuse o lúpež. Bude hovoriť o tom, ako premenila bolesť zo smrti svojho manžela na znovuzrodenie prostredníctvom stretnutia sa s Antóniom, jedným z mladíkov, ktorí sa podieľali na útoku, i vďaka tomu, že ho sprevádzala. Na záver svedectiev pápež prednesie pred prítomnými homíliu.
Socha Panny Márie Nádeje
Počas modlitbovej vigílie bude v Bazilike sv. Petra vystavená socha Panny Márie Nádeje, ktorá pochádza z talianskeho pútnického miesta Battipaglia a bola už vystavená v Bazilike sv. Petra počas uplynulých Vianoc. Každý účastník dostane ako darček medailu Agnus Dei z vosku s vyobrazením veľkonočného Baránka, symbola zmŕtvychvstania a znamenia nádeje. Na druhej strane medaily je vyobrazená Panna Mária, ochrankyňa Ríma Salus Populi Romani. Medailu požehná pápež.
Púť k Svätej bráne
Pred vigíliou sa v dopoludňajších hodinách medzi 8. a 12. hodinou uskutoční púť k Svätej bráne Vatikánskej baziliky. Očakáva sa účasť viac ako 8 500 ľudí z celého sveta, najmä z Talianska, Nemecka, Poľska, Španielska, Spojených štátov, Kanady, Brazílie, Mexika, Kolumbie, Argentíny, Peru, Bolívie a Austrálie.
Viac ako 8 500 účastníkov
Zapojilo sa aj mnoho združení, nadácií a náboženských organizácií, ktoré sa venujú sprevádzaniu ľudí, ktorí potrebujú podporu a starostlivosť. Medzi nimi je združenie „Figli in cielo“ (Deti v nebi), ktoré ponúka programy pre rodiny, ktoré zažili predčasnú stratu dieťaťa alebo blízkej osoby; Casa Famiglia Paolo VI, ktorá bezplatne prijíma rodiny, ktoré sa presúvajú do Ríma kvôli onkologickej liečbe svojich detí; združenie Villa Maraini, ktoré sa zaoberá terapeutickými programami pre ľudí trpiacich drogovou závislosťou, alkoholizmom, hazardom a novými závislosťami, ako sú technologické závislosti, a resocializáciou väzňov; ďalej talianske združenie obetí a zranených na cestách a (Associazione Italiana Vittime e Infortuni della strada – onlus), ktorá ponúka psychologickú a administratívnu podporu rodinám obetí, a Združenie iskry nádeje (Associazione Scintille di Speranza) pri cintoríne Laurentino v Ríme, ktorá sprevádza tých, ktorí utrpeli smrť v rodine.
Prvý taliansky kongres organizácií spätých s Božím milosrdenstvom
Prítomní budú aj účastníci prvého talianskeho národného kongresu o organizáciách spojených s Božím milosrdenstvom, ktorý sa uskutoční v Ríme v nedeľu 14. a pondelok 15. septembra. Kongres sa koná pod záštitou Dikastéria pre evanjelizáciu a má názov „Milovať, dúfať, milosrdne konať. Cesta otvorená k Bohu”. V nedeľu bude jeho dejiskom Fraterna Domus v Sacrofane a v pondelok kostol Santo Spirito in Sassia v Ríme. Medzi rečníkmi počas týchto dvoch dní budú teológovia a kňazi Fabio Rosini a Luigi Epicoco. Na programe sú napokon dve eucharistické slávenia: 14. septembra o 18. hodine bude kardinál Angelo De Donatis, veľký penitenciár, predsedať svätej omši s aktom odovzdania sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, zatiaľ čo nasledujúci deň o 13.30 hodine bude predsedať sláveniu kardinál Angelo Comastri, emeritný arcikňaz Vatikánskej baziliky.
Preklad: Zuzana Klimanová
