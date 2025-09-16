„Leo from Chicago“ (Lev z Chicaga) - dokumentárny film vatikánskych médií o amerických koreňoch pápeža
Vatican News
Detstvo, rodinné väzby, priateľstvá, štúdiá, formácia, povolanie, prvé kroky v zasvätenom živote, sociálne angažovanie, športové záľuby, stravovacie návyky. Dokument „Leo from Chicago“ ponúka podrobný a v niektorých ohľadoch doteraz neznámy portrét pápeža Leva XIV. Produkcia Dikastéria pre komunikáciu v spolupráci s americkou Arcidiecézou Chicago a organizáciou Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE) ponúka pohľad na históriu súčasného pápeža od jeho koreňov v rodnej krajine: Spojených štátoch amerických.
Cesta, ktorú absolvovali novinári Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio a Felipe Herrera-Espaliat, vedie cez štvrte Chicaga, počnúc rodinným domom na okraji mesta Dolton, so spomienkami a rozprávaniami bratov Louisa Martina a Johna. Potom nasledujú úrady, školy a farnosti vedené augustiniánmi; Katolícka teologická únia; miesta, ktoré navštevoval vtedajší páter Robert Francis Prevost, ako napríklad reštaurácia Aurelio's Pizza alebo štadión Rate Field, športový areál tímu White Sox. Trasa sa ešte rozširuje na Univerzitu Villanova, pár kilometrov od Filadelfie, a do Port Charlotte (Florida), kde býva jeho starší brat.
Približne 30 svedkov spojených so súčasným pápežom prostredníctvom príbehov, aj úsmevných, fotografií a filmov pomáhajú v dokumente spoznať osobnosť súčasného Svätého Otca. Spoznáme človeka, ktorý už ako dieťa prejavoval sklon k náboženskému životu, hral sa na slávenie omše a recitoval modlitby v latinčine a už ako veľmi mladý človek začal cestu rozlišovania, aby vstúpil do rádu svätého Augustína. Začal študovať matematiku a teológiu, nadviazal autentické vzťahy so spolužiakmi a angažoval sa aj v iniciatívach na podporu života. Je to muž, ktorý opustil svoju vlasť, aby odišiel do Peru a s pokojným prístupom a rozhodným vedením viedol jeden z najrozšírenejších rehoľných rádov na svete. Je to muž, ktorý počúva hudbu 60. a 70. rokov, miluje šoférovanie, pozerá televíziu a sleduje baseball.
„Leo from Chicago“ nadväzuje na dokumentárny film León de Perú, ktorý bol uvedený v júni tohto roku a venuje sa rokom misie pátra Prevosta v tejto juhoamerickej krajine a môžete si ho môžete si ho na youtubovom kanáli Vatican News pozrieť aj so slovenskými titulkami.
Spracovala Miroslava Holubíková
