Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Svätá omša pri príležitosti Jubilea cirkevných hnutí (8. jún 2025) Svätá omša pri príležitosti Jubilea cirkevných hnutí (8. jún 2025)  (@Vatican Media)
Vatikán

Kalendár pápežských liturgických slávení na október 2025

Majster pápežských liturgických slávení Mons. Diego Ravelli v pondelok 1. septembra zverejnil liturgický harmonogram Svätého Otca Leva XIV. na mesiac október 2025.

Miroslava Holubíková – Vatican News

V nedeľu 5. októbra bude pápež sláviť svätú omšu na Námestí sv. Petra o 10.30 h pri príležitosti Jubilea misií a Jubilea migrantov.

Vo štvrtok 9. októbra bude Svätý Otec sláviť eucharistiu o 10.30h na Námestí sv. Petra pre pútnikov Jubilea zasväteného života

V nasledujúcu nedeľu 12. októbra bude pápež sláviť svätú omšu na Námestí sv. Petra o 10.30 h pri príležitosti Jubilea Mariánskej spirituality.

V nedeľu 19. októbra sa na Námestí sv. Petra uskutoční slávnosť svätorečenia. Pápež pri svätej omši kanonizuje 7 blahoslavených. Sú nimi: arménsky mučeník Ignác Choukrallah Maloyan, laik z Papuy-Novej Guiney Peter To Rot, rehoľníčky: Vincenza Maria Poloniová, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínezová a Maria Troncattiová a  dvaja laici: venezuelský „lekár chudobných“  José Gregorio Hernández CisnerosBartolo Longo, zakladateľ mariánskej svätyne v Pompejach.

V nedeľu 26. októbra bude Svätý Otec sláviť eucharistiu o 10.00h na Námestí sv. Petra pre účastníkov Jubilea synodálnych tímov a participatívnych orgánov.

A napokon v pondelok 27. októbra bude pápež sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra o 17.30 h pre vysokoškolákov z pápežských univerzít.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 septembra 2025, 12:00
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu