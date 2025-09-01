Kalendár pápežských liturgických slávení na október 2025
Miroslava Holubíková – Vatican News
V nedeľu 5. októbra bude pápež sláviť svätú omšu na Námestí sv. Petra o 10.30 h pri príležitosti Jubilea misií a Jubilea migrantov.
Vo štvrtok 9. októbra bude Svätý Otec sláviť eucharistiu o 10.30h na Námestí sv. Petra pre pútnikov Jubilea zasväteného života
V nasledujúcu nedeľu 12. októbra bude pápež sláviť svätú omšu na Námestí sv. Petra o 10.30 h pri príležitosti Jubilea Mariánskej spirituality.
V nedeľu 19. októbra sa na Námestí sv. Petra uskutoční slávnosť svätorečenia. Pápež pri svätej omši kanonizuje 7 blahoslavených. Sú nimi: arménsky mučeník Ignác Choukrallah Maloyan, laik z Papuy-Novej Guiney Peter To Rot, rehoľníčky: Vincenza Maria Poloniová, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínezová a Maria Troncattiová a dvaja laici: venezuelský „lekár chudobných“ José Gregorio Hernández Cisneros a Bartolo Longo, zakladateľ mariánskej svätyne v Pompejach.
V nedeľu 26. októbra bude Svätý Otec sláviť eucharistiu o 10.00h na Námestí sv. Petra pre účastníkov Jubilea synodálnych tímov a participatívnych orgánov.
A napokon v pondelok 27. októbra bude pápež sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra o 17.30 h pre vysokoškolákov z pápežských univerzít.
