Jubilejnú púť v Ríme už absolvovalo najmenej 24 miliónov ľudí
Vatican News
Osem mesiacov po tom, ako pápež František 24. decembra minulého roka otvoril Svätú bránu Baziliky sv. Petra a oficiálne tak začal Svätý rok, počet pútnikov, ktorí prišli do Ríma osláviť Jubileum 2025, dosiahol 24 miliónov.
V najbližšiu sobotu 6. septembra o 10.00 hod. sa na Námestí sv. Petra bude konať jubilejná audiencia so Svätým Otcom Levom XIV., počas ktorej zostane Svätá brána zatvorená, avšak po audiencii budú cez ňu môcť účastníci prejsť bez predchádzajúcej registrácie na webovej stránke. Vstup na audienciu je voľný a zúčastniť sa na nej môžu všetci veriaci, ktorí budú v ten deň na Námestí sv. Petra.
Preklad: Zuzana Klimanová
