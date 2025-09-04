Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Svätá brána v Bazilike sv. Petra Svätá brána v Bazilike sv. Petra   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Vatikán

Jubilejnú púť v Ríme už absolvovalo najmenej 24 miliónov ľudí

Dikastérium pre evanjelizáciu zverejnilo údaje o počte veriacich, ktorí doteraz absolvovali jubilejnú púť do Ríma.

Vatican News

Osem mesiacov po tom, ako pápež František 24. decembra minulého roka otvoril Svätú bránu Baziliky sv. Petra a oficiálne tak začal Svätý rok, počet pútnikov, ktorí prišli do Ríma osláviť Jubileum 2025, dosiahol 24 miliónov.

V najbližšiu sobotu 6. septembra o 10.00 hod. sa na Námestí sv. Petra bude konať jubilejná audiencia so Svätým Otcom Levom XIV., počas ktorej zostane Svätá brána zatvorená, avšak po audiencii budú cez ňu môcť účastníci prejsť bez predchádzajúcej registrácie na webovej stránke. Vstup na audienciu je voľný a zúčastniť sa na nej môžu všetci veriaci, ktorí budú v ten deň na Námestí sv. Petra.

Preklad: Zuzana Klimanová

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 septembra 2025, 11:12
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu