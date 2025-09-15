Hľadaj

"Grace for the World" concert at the Vatican
Vatikán

„Grace for the World“ – hudba a dronové predstavenie rozžiarili

Medzinárodné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 13. septembra, bolo vyvrcholením Svetového stretnutia o ľudskom bratstve. Na Námestí sv. Petra sa na pódiu predstavili umelci svetového renomé, medzi ktorými boli Andrea Bocelli, Pharrell Williams a John Legend. Berniniho kolonádu rozožiarila vzdušná show s viac ako 3 000 dronmi a svetlami, inšpirovaná majstrovskými dielami Sixtínskej kaplnky.

Vatican News

„Grace for the World“ (Milosť pre svet) nebola iba „umeleckou udalosťou“, ale skutočným „kultúrnym projektom“, ktorý spojil diskusie, svedectvá a umenie. Medzinárodné podujatie Svetové stretnutie o ľudskom bratstve, ktoré v uplynulých dňoch ponúklo 15 tematických diskusií a workshopov s účasťou významných medzinárodných osobností, sa uzavrelo týmto najpôsobivejším kultúrnym predstavením.

Od 18. hodiny zaujali diváci svoje miesta a sledovali večer plný známych hlasov a umeleckých vystúpení svetovej úrovne. Na pódiu sa vystriedali maestro Andrea Bocelli, Pharrell Williams spolu s gospelovým zborom Voices of Fire, John Legend, diecézny zbor Ríma pod vedením maestra Marca Frisinu, traja talianski tenori z Il Volo, kolumbijská speváčka a skladateľka Karol G a mnohí ďalší umelci. Atmosféru ešte umocnila dronová a svetelná show od Nova Sky Stories s obrazmi inšpirovanými freskami v Sixtínskej kaplnke. Ako zdôraznila oficiálna tlačová správa podujatia, išlo o stretnutie, ktoré oslávilo „silu bratstva“ a vyslalo svetu „symbolické objatie a obnovené kolektívne záväzky na ochranu stvorenia“.

Spracovala Miroslava Holubíková

15 septembra 2025, 11:19
