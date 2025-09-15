„Grace for the World“ – hudba a dronové predstavenie rozžiarili
Vatican News
„Grace for the World“ (Milosť pre svet) nebola iba „umeleckou udalosťou“, ale skutočným „kultúrnym projektom“, ktorý spojil diskusie, svedectvá a umenie. Medzinárodné podujatie Svetové stretnutie o ľudskom bratstve, ktoré v uplynulých dňoch ponúklo 15 tematických diskusií a workshopov s účasťou významných medzinárodných osobností, sa uzavrelo týmto najpôsobivejším kultúrnym predstavením.
Od 18. hodiny zaujali diváci svoje miesta a sledovali večer plný známych hlasov a umeleckých vystúpení svetovej úrovne. Na pódiu sa vystriedali maestro Andrea Bocelli, Pharrell Williams spolu s gospelovým zborom Voices of Fire, John Legend, diecézny zbor Ríma pod vedením maestra Marca Frisinu, traja talianski tenori z Il Volo, kolumbijská speváčka a skladateľka Karol G a mnohí ďalší umelci. Atmosféru ešte umocnila dronová a svetelná show od Nova Sky Stories s obrazmi inšpirovanými freskami v Sixtínskej kaplnke. Ako zdôraznila oficiálna tlačová správa podujatia, išlo o stretnutie, ktoré oslávilo „silu bratstva“ a vyslalo svetu „symbolické objatie a obnovené kolektívne záväzky na ochranu stvorenia“.
Spracovala Miroslava Holubíková
