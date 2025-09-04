Biskup Tencer o stretnutí s Levom XIV.: Jeho bezprostrednosť je veľmi sympatická
Zuzana Klimanová – Vatican News
Ekumenizmus, sekulárny svet i misijný charakter Cirkvi – tieto tri témy spomenul Lev XIV. škandinávskym biskupom počas ich súkromného dialógu, spomína Mons. Tencer. Ako katolíci „máme čo ponúknuť“, zdôraznil pápež biskupom pôsobiacim v prostredí, kde sú katolíci v menšine.
Biskupi Škandinávie sa momentálne stretávajú na svojom pravidelnom zasadnutí. Rím ako dejisko zasadania si zvolili z dôvodu Jubilejného roka. Ako vysvetlil Mons. Tencer, témou ich zasadnutí je evanjelizácia – v zmysle ako čo najlepším spôsobom ponúknuť svetu vieru.
Biskupov sa veľmi dotýka aj situácia vo Svätej zemi, jeden z nich je koordinátorom cirkevných záležitostí vo Svätej zemi a ponúkol im svedectvo o ťažkej situácii v Gaze. „On prišiel s tým, že: „Vy si neviete predstaviť, že čo sa tam teraz deje. Gaza sa úplne vyľudňuje“. A aj nás vyzval k modlitbe, lebo v tom istom čase, keď my tu sedíme, oni prežívajú hrozné chvíle. „Nemôžem zostať len tak, že mňa sa to netýka. Aj ja mám svojím spôsobom, napríklad modlitbou, prispieť, prosiť Božie milosrdenstvo, aby sa to skončilo“, zdôrazňuje Mons. Dávid Tencer.
