Stretnutie Karekina s Levom XIV. v Castel Gandolfe Stretnutie Karekina s Levom XIV. v Castel Gandolfe  (@Vatican Media)
Vatikán

Arménsky patriarcha Karekin II. prvýkrát na stretnutí s pápežom Levom XIV.

Dnešný deň, utorok 16. september, strávil Svätý Otec v Castel Gandolfe. Vo Ville Barberini prijal katolikosa Arménov, patriarchu Karekina II., ktorý sa tak stretol už so štvrtým pápežom, avšak prvý krát s Levom XIV. Patriarcha pozval pápeža na návštevu Arménska a opätovne zdôraznil potrebu mieru.

Salvatore Cernuzio, Miroslava Holubíková – Vatican News

Stretnutie prebehlo v „bratskej a srdečnej atmosfére, počas ktorého sa diskutovalo o rôznych cirkevných otázkach a arménsky patriarcha kládol dôraz na osud Arménov z Artsachu“ . Takto o audiencii hovoril zástupca Arménskej apoštolskej cirkvi v Etchmiadzine pri Svätej stolici, arcibiskup Khajag Barsamian, v telefonickom rozhovore s arménskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News.

Na audiencii boli spolu s katolíckym cirkevným vodcom Arménska prítomní aj členovia delegácie. „Patriarcha pozval Svätého Otca na návštevu Arménska – vysvetľuje arcibiskup Barsamian – a obaja zdôraznili potrebu mieru. Mieru založeného na spravodlivosti, ako zdôraznil Karekin II.". 

 

16 septembra 2025, 14:52
