Arménsky patriarcha Karekin II. prvýkrát na stretnutí s pápežom Levom XIV.
Salvatore Cernuzio, Miroslava Holubíková – Vatican News
Stretnutie prebehlo v „bratskej a srdečnej atmosfére, počas ktorého sa diskutovalo o rôznych cirkevných otázkach a arménsky patriarcha kládol dôraz na osud Arménov z Artsachu“ . Takto o audiencii hovoril zástupca Arménskej apoštolskej cirkvi v Etchmiadzine pri Svätej stolici, arcibiskup Khajag Barsamian, v telefonickom rozhovore s arménskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News.
Na audiencii boli spolu s katolíckym cirkevným vodcom Arménska prítomní aj členovia delegácie. „Patriarcha pozval Svätého Otca na návštevu Arménska – vysvetľuje arcibiskup Barsamian – a obaja zdôraznili potrebu mieru. Mieru založeného na spravodlivosti, ako zdôraznil Karekin II.".
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.