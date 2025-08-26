Vyšla kniha prvých tém učenia pápeža Leva XIV.
Vatican News
Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké vatikánskeho vydavateľstva o novej knihe, „priority“, ktoré charakterizujú učenie pápeža Leva XIV. sú: „prvenstvo Boha, spoločenstvo v Cirkvi, hľadanie pokoja“. V prejavoch pápeža jasne vyniká prvenstvo Boha najmä pre tých, ktorí majú autoritu. Pozýva ich, aby „sa stali malými, a tak sa Kristus stal známym a osláveným“. V knihe pápež zveruje svoje veľké želanie: „aby sa jednotná Cirkev, znamenie jednoty a spoločenstva stala kvasom pre zmierený svet“.
Ďalšie nespočetné výzvy Leva XIV. k zmiereniu nie sú adresované len politikom, ale srdcu každého človeka, ako uvádzajú jeho slová: „Mier začína u každého z nás: spôsobom, akým sa pozeráme na druhých, počúvame druhých, hovoríme o druhých“.
Spracovala Miroslava Holubíková
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.