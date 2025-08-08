Vatikán vydáva známky pripomínajúce kanonizáciu bl. Carla Acutisa a Pier Giorgia Frassatiho
Portrét bl. Pier Giorgia Frassatiho od umelca Alberta Falchettiho a fotografia bl. Carla Acutisa v červenom tričku s batohom na pleciach, zhotovená na hore Subasio neďaleko Assisi počas jedného z jeho posledných školských výletov pred predčasnou smrťou – práve tieto dva motívy zdobia nové poštové známky vydané pri príležitosti kanonizácie oboch blahoslavených.
Martin Jarábek - Vatican News
Filatelistickú emisiu pripravila Poštová a filatelistická služba Governatorátu Mestského štátu Vatikán v spolupráci s príslušnými úradmi Talianska, San Marína a Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. Ide o poctu dvom mladým mužom, ktorí napriek krátkemu životu boli vernými svedkami Ježiša Krista.
Každá známka má nominálnu hodnotu 1,35 eura. Okrem nich pripravila Poštová a filatelistická služba aj špeciálny folder venovaný bl. Carlovi Acutisovi, ktorý obsahuje známku, oficiálne pamätné obálky a pečiatku „die emissionis“ (deň vydania). Cena pamätnej zložky je 10 eur.
Nové známky a pamätná záložka budú v predaji priamo po kanonizačnej slávnosti na Námestí sv. Petra v poštovom úrade a od nasledujúceho dňa aj vo všetkých predajných miestach Vatikánskej pošty. Kanonizačná slávnosť sa uskutoční v nedeľu 7. septembra a bude jej predsedať pápež Lev XIV.
