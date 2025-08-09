Vatikán vydal nové pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek
Všeobecný vykonávací dekrét č. 1/2025 Sekretariátu pre hospodárstvo obsahuje vykonávací poriadok k apoštolskému listu vo forme motu proprio o „Normách transparentnosti, kontroly a hospodárskej súťaže v postupoch zadávania verejných zákaziek Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán“, vydanému 1. júna 2020 a upravenému následným apoštolským listom vo forme motu proprio Per meglio armonizzare („Na lepšie zosúladenie“) zo 16. januára 2024.
Dekrét, podpísaný 5. augusta 2025 prefektom dikastéria Maximinom Caballerom Ledoom, je rozdelený na osem častí a 52 článkov a stanovuje spôsob uplatňovania motu proprio Per meglio armonizzare o aktualizácii kódexu verejného obstarávania Svätej stolice. Je výsledkom synergickej spolupráce viacerých vatikánskych inštitúcií s cieľom zjednodušiť postupy obstarávania.
Aktualizácia, ktorá potvrdzuje ciele transparentnosti, kontroly a hospodárskej súťaže v postupoch zadávania verejných zákaziek uzatváraných Svätou stolicou a Mestským štátom Vatikán, ako aj zásadu rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi a nediskriminácie medzi uchádzačmi, podporuje rýchlosť administratívneho konania a uplatňovanie princípov efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti v súlade so sociálnym učením Cirkvi.
Nový kódex verejného obstarávania, využívajúc doterajšie skúsenosti a v súlade s apoštolskou konštitúciou Praedicate Evangelium, spája požiadavky transparentnosti a kontroly s potrebou zjednodušenia v prospech operatívneho prístupu, ktorý usmerňuje hospodárske rozhodnutia k čoraz väčšej etickosti a k udržateľnému využívaniu zdrojov.
Dekrét bol promulgovaný jeho zverejnením na internetovej stránke denníka L’Osservatore Romano a nadobudne účinnosť zajtra, 10. augusta, pred jeho zverejnením na stránke www.bandipubblici.va a zaradením do Acta Apostolicae Sedis.
Preklad Martin Jarábek
