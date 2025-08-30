Svetové stretnutie o ľudskom bratstve 2025: Byť človekom v ére nenávisti a vojen
V piatok 29. augusta bolo predstavené Svetové stretnutie o ľudskom bratstve 2025, ktoré sa uskutoční 12. a 13. septembra. Program podujatia, ktoré organizuje Bazilika svätého Petra – v spolupráci s inštitúciami Svätej stolice a za podpory viacerých inštitucionálnych i súkromných sponzorov –, bol predstavený v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Podujatie moderoval jeho riaditeľ Matteo Bruni za účasti kardinála Maura Gambettiho, arcipresbytera Baziliky svätého Petra a predsedu Dómskej správy svätého Petra, a pátra Francesca Occhettu SJ, generálneho sekretára Nadácie Fratelli tutti.
Čo dnes znamená „byť človekom“ v svete poznačenom konfliktmi, osamelosťou, novými formami chudoby, environmentálnymi krízami a výzvami spojenými s technologickým pokrokom, kde sa zdá, že všetko zaujíma čokoľvek iné, len nie aktívna reflexia o bratstve a o možnosti nachádzať body zdieľania a spoločenstva?
Kard. Gambetti: bratstvo ako klenák nového poriadku existencie
„Naším zámerom je ponúknuť svetu horizont bratstva ako klenák možného nového politického, hospodárskeho a sociálneho poriadku ľudskej existencie,“ uviedol kardinál Gambetti počas stretnutia s médiami. A to preto, že „princíp univerzálneho bratstva môže ponúknuť súradnice na písanie dejín tejto epochálnej zmeny“, a to „konštruktívnym spôsobom, teda s ohľadom na ľudí, s rešpektom k rozdielom, v harmónii so stvorením a so zárukou slobody a rovnakej dôstojnosti každého človeka“. V tomto duchu sa podľa kardinála nesie aj pozvanie pápeža Leva XIV. z jeho homílie na začiatku pontifikátu: „Spoločne, ako jeden ľud, ako všetci bratia, kráčajme v ústrety Bohu a milujme sa navzájom.“
Pätnásť tematických stolov
O spojení bratstva a konkrétnych činov budú 12. septembra uvažovať účastníci 15 tematických stolov venovaných špecifickým oblastiam (od poľnohospodárstva po umenie a literatúru, od ekonómie a financií po miestne samosprávy, od vzdelávania po médiá, od práce po šport). Cieľom bude predložiť konkrétne návrhy uskutočniteľné v jednotlivých oblastiach života a práce. Diskusie sa budú konať na symbolických miestach pre dejiny a spoločensko-politický život mesta – ako Kapitol, ABI či provincia Rím –, ako aj na fórach medzinárodného významu, akými sú sídla FAO a EÚ. Zúčastnia sa ich predstavitelia inštitúcií, občianskej spoločnosti, akademického sveta i médií.
P. Occhetta: koreň ľudskosti, ktorý všetkých spája
Ako vysvetlil páter Occhetta, „stoly chcú poukázať na hodnotu bratstva a zdôrazniť koreň ľudskosti, ktorý všetkých spája. Pretože dnes je potrebné spoločenstvo myslí a sŕdc odhodlaných voliť dobro.“ Tieto stoly sú podľa neho „ovocím kultúrneho a duchovného procesu, ktorý trval tri roky – skutočnej ‚synodálnej cesty‘ – s komunitami formovanými okolo priestorov dialógu, ktoré už pripravili niektoré konkrétne návrhy“.
„Zhromaždenie ľudského“ s nositeľmi Nobelovej ceny
Vrcholom stretnutia bude sobota 13. septembra. V sále Oraziov a Kuriazov na Kapitole sa uskutoční „Zhromaždenie ľudského“, ktoré budú viesť nositelia Nobelovej ceny a predstavitelia medzinárodných inštitúcií. Zhromaždenie, počas ktorého sa predstavia výsledky tematických sekcií, má za cieľ zapojiť komunity na celom svete, aby spoznali, čo znamená byť človekom, a aby hľadali body, ktoré spájajú osoby a národy rozličnej kultúry, dejín a náboženstiev. Okrem kardinála Gambettiho sa na ňom zúčastnia aj Graça Machel Mandela, mozambická politička a aktivistka, spoluzakladateľka a podpredsedníčka The Elders, bývalá ministerka školstva a kultúry Mozambiku, a Maria Ressa, filipínsko-americká novinárka a podnikateľka, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka Rappleru, nositeľka Nobelovej ceny mieru 2021.
Kultúrne podujatie na Námestí svätého Petra
V sobotu večer, po prechode účastníkov cez Svätú bránu, sa na Námestí svätého Petra uskutoční medzinárodné podujatie „Grace for the World“, ktoré bude vysielané v priamom televíznom prenose. Na pódiu sa vystriedajú svedkovia a umelci. Vystúpia Andrea Bocelli, Pharrell Williams s gospelovým zborom Voices of Fire, John Legend, zbor Rímskej diecézy pod vedením Maestra Marca Frisinu a medzinárodný zbor. Súčasťou bude aj letecká svetelná šou dronov s obrazmi inšpirovanými Sixtínskou kaplnkou, ale nielen ňou. „Nie je to len umelecké podujatie,“ povedal páter Occhetta, ale „konkrétny moment spoločného prežívania toho, čo stoly prehĺbili, a pokus prepojiť hudbu, slová a svetlo. V skutočnosti ide o kultúrny projekt, v ktorom sa spája diskusia, svedectvo a umenie.“
Videoposolstvá Marie Ressy a Andreu Bocelliho
Na tlačovej konferencii zazneli aj videoposolstvá Marie Ressy, ktorá zdôraznila vôľu „pokúsiť sa písať novú históriu nádeje vďaka týmto stretnutiam“, a Andreu Bocelliho. „Nádej je v tom, aby sa v srdci každého naozaj rozšíril zmysel veľkej ľudskosti a bratstva, ktoré sú dnes absolútne potrebné,“ uviedol Andrea Bocelli.
Slová kardinála Gambettiho pre vatikánske médiá
V rozhovore pre vatikánske médiá na margo tlačovej konferencie kardinál Gambetti zdôraznil: „Chceme poukázať na to, že bratstvo môže byť odpoveďou aj na schopnosť zosúladiť nespočetné premenné, ktoré vstupujú do dejín a ktoré nás skúšajú a vyzývajú – ako je v poslednom čase aj umelá inteligencia.“ Zmyslom tejto iniciatívy je preto „hľadať budúcnosť – budúcnosť pre náš život a život mladších generácií – v scenári, kde táto epochálna zmena zasahuje antropológiu a spoločnosť“. Preto „očakávame, že jednotlivé stoly predstavia návrhy a iniciatívy, ktoré dokážu preložiť do praxe to, čo sa ukázalo v reflexii o prepojení bratstva a činnosti“.
Páter Fortunato a „G20 informovanosti“
Páter Enzo Fortunato bude v rámci stretnutia koordinovať takzvané „G20 informovanosti“, na ktorom sa podľa jeho slov pre vatikánske médiá zúčastnia „hlavní riaditelia a generálni riaditelia mediálnych sietí – od riaditeľa denníka Repubblica po generálneho riaditeľa Rai, od riaditeľov Le Monde a New York Times až po prefekta Dikastéria pre komunikáciu Paola Ruffiniho“. „Ich prítomnosť,“ vysvetlil, „nevyhnutne otvorí tri veľké témy: pravdu – pretože si dnes uvedomujeme, že propaganda a určitá subkultúra sa usilujú manipulovať pravdu v informovanosti –, dôstojnosť a slobodu. Zmyslom stretnutia je však predovšetkým spojiť viac hlasov a ukázať, že krásna, dobrá a pravdivá informovanosť je možná.“
