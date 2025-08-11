Svätá stolica: Nekalý obchod živí chudobu, nech ho formujú spravodlivé pravidlá
Alessandro De Carolis – Vatican News
Existuje obchod so zdravým zámerom – taký, ktorý je založený „na princípe univerzálneho určenia dobier“ a ktorý zaručuje rozvoj, a tým aj dôstojnosť. No, žiaľ, existujú aj formy „nekalého obchodu“, ktoré znevýhodňujú štrukturálne slabšie krajiny „nespravodlivými medzinárodnými pravidlami“, pričom tieto krajiny „často trpia nedostatkom kapitálu, ešte zhoršeným ťarchou zahraničného dlhu“. Na túto skutočnosť upozornil Mons. Arnaud du Cheyron de Beaumont, vedúci delegácie Svätej stolice na tretej medzinárodnej konferencii o vnútrozemských rozvojových krajinách, ktorá sa 6. augusta konala v Awaze v Turkménsku.
Podľa pravidiel solidarity
Práve vnútrozemské rozvojové krajiny sú geografickou oblasťou, ktorá najviac trpí dôsledkami neférového obchodu, čo v týchto regiónoch často vedie „k nadmernému využívaniu životného prostredia“ a spôsobuje „hlad a chudobu“. Aby sa tomuto scenáru predišlo, podľa slov Mons. du Cheyron de Beaumont „musí byť obchod formovaný požiadavkami spravodlivosti a solidarity“. Medzinárodný obchod „ak je vhodne nasmerovaný, podporuje rozvoj, môže vytvárať nové pracovné príležitosti a poskytovať užitočné zdroje“.
Chudoba je dieťaťom nespravodlivosti
Ako už vo viacerých iných prípadoch, aj teraz sa zástupca Vatikánu obracia na medzinárodné spoločenstvo s výzvou, aby prejavilo konkrétnu politickú vôľu, osobitne v prospech krajín, ktoré boli predmetom konferencie v Turkménsku a ktoré sú často zaťažené formami chudoby „rozšírenej a komplexnej“, odopierajúcej „miliónom ľudí ich základné potreby“. Tieto krajiny, hoci sa líšia históriou, kultúrou a ekonomikou, „čelia rovnakým systémovým výzvam, medzi ktoré patria neudržateľné dlhové bremená, vysoké prepravné náklady a zraniteľnosť voči klimatickým zmenám a vonkajším otrasom“. Chudoba, dodáva prelát, „pramení z rôznych foriem kultúrneho ochudobnenia a z popierania kultúrnych práv“, no „nie je nevyhnutná; je dôsledkom nespravodlivých štruktúr a politických rozhodnutí, a preto ju možno a treba prekonať“.
Obchod má podporovať dobro všetkých
Ľudská osoba, uzatvára Mons. du Cheyron de Beaumont, „musí zostať v centre všetkých rozvojových stratégií“ a obchod a hospodársky rast „nie sú cieľom samým osebe, ale prostriedkom na podporu integrálneho ľudského rozvoja každého človeka a na napredovanie spoločného dobra“.
Preklad Martin Jarábek
