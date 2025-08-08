S pápežom sa stretli traja väzni z Benátok, ktorí za ním mohli putovať čiastočne pešo
Antonella Palermo, Zuzana Klimanová – Vatican News
„Bolo to veľmi srdečné, veľmi bratské, neformálne stretnutie. Neboli tam žiadne pripravené prejavy.“ Patriarcha Benátok Francesco Moraglia rozpráva vatikánskym médiám o audiencii, na ktorej Lev XIV. prijal skupinu pútnikov, vrátane troch väzňov z väznice S. Maria Maggiore v Benátkach. Prišli do Ríma cez Terni, odkiaľ pokračovali päť dní pešo. Traja väzni, vysvetľuje biskup, ktorí sú v režime obmedzenia, mohli využiť povolenie sudcu, aby mohli zažiť skúsenosť, ktorá má veľkú hodnotu pre ich cestu vykúpenia a oslobodenia.
Pápež pri stretnutí väzňom okrem iného povedal, že „táto jubilejná cesta musí zostať pevným bodom, aby mohli hľadieť do budúcnosti, ktorú musia budovať už v prítomnosti, v týchto rokoch, keď dokončujú cestu, ktorú by som nazval cestou spravodlivosti aj voči spoločnosti“, povedal patriarcha.
Väzni pápežovi priniesli dary: svoj denník so zápiskami o pešom putovaní do Ríma, väzenský časopis a kalich i paténu z muránskeho skla s podobou Panny Márie Nicopeia z Baziliky sv. Marka, ktorú darovala diecéza.
Benátsky patriarcha vysvetľuje, ako diecéza konkrétne pomáha väzňom znovuzačleniť sa do spoločnosti. Cirkvi v Benátkach sa vďaka miestnej charite podarilo nájsť ubytovanie v dome Casa San Giuseppe v historickom centre, kde „je osem malých bytov pre väzenkyne, čo im umožňuje využívať ubytovanie, ktoré je podmienkou na získanie pracovnej zmluvy. Tieto miesta sú odrazovým mostíkom k tomu, aby sa mohli venovať práci, a práca znamená pre človeka stimul. Bazilika svätého Marka, dodáva biskup, a štyridsať umeleckých kostolov v Benátkach sa zaviazali, že podľa zákona zamestnajú na základe riadnej zmluvy tých väzňov a väzenkyne, ktorí splnili zákonné požiadavky na prijatie alternatívnych trestov, aby mohli využívať priestory a čas mimo väzenia. Verím, že toto všetko – uzatvára – je súčasťou kresťanského návrhu, ktorý má na srdci všetky rozmery sveta“.
