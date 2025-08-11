Hľadaj

Pre horúčavy sa stredajšia generálna audiencia (13. augusta) presúva do Auly Pavla VI.

Z dôvodu očakávaných vysokých teplôt sa generálna audiencia pápeža Leva XIV. v stredu 13. augusta uskutoční v Aule Pavla VI., a to v obvyklom čase o 10.00 h. Následne Svätý Otec prejde do Vatikánskej baziliky, aby pozdravil tých, ktorí sa už do Auly nezmestili a audienciu sledovali na obrazovkách. Veľkoplošné obrazovky budú zriadené aj na Námestí svätého Petra a na Námestí Petriano pred Aulou Pavla VI.

Popoludní sa Lev XIV. presunie do Castel Gandolfa, kde absolvuje druhú časť svojho letného odpočinku v rezidencii Villa Barberini, nachádzajúcej sa v areáli Pápežských víl. Počas tohto pobytu, v piatok 15. augusta, na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, bude o 10.00 h sláviť svätú omšu vo Farnosti sv. Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe a o 12.00 h sa pomodlí modlitbu Anjel Pána pri vstupe do Apoštolského paláca na Námestí slobody.

V nedeľu 17. augusta bude pápež Lev XIV. o 9.30 h sláviť svätú omšu v pútnickom chráme Santa Maria della Rotonda v Albano Laziale spolu s chudobnými, ktorým pomáha Diecézna charita, a s jej pracovníkmi. O 12.00 h sa pomodlí Anjel Pána na Námestí slobody v Castel Gandolfe. Na záver sa zúčastní spoločného obeda s chudobnými a s ľuďmi v starostlivosti Charity v areáli Borgo Laudato si’ v Pápežských vilách.

