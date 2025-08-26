Hľadaj

„Pokoj s vami“ – téma Svetového dňa pokoja 2026

Svätá stolica v utorok 26. augusta zverejnila tému pápežovho posolstva k Svetovému dňu pokoja 2026. Znie: „Pokoj s vami: smerom k „odzbrojenému a odzbrojujúcemu“ pokoju. Svetový deň pokoja Cirkev slávi vždy 1. januára.

Vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v tejto súvislosti uvádza:

„Téma posolstva pápeža Leva XIV. k Svetovému dňu pokoja 2026 vyzýva ľudstvo, aby odmietlo logiku násilia a vojny a prijalo autentický mier založený na láske a spravodlivosti. Mier musí byť odzbrojený, to znamená, že nesmie byť založený na strachu, hrozbách alebo zbrojení; a musí byť odzbrojujúci, schopný riešiť konflikty, otvárať srdcia a vytvárať dôveru, empatiu a nádej. Nestačí volať po mieri, je potrebné ho stelesňovať v životnom štýle, ktorý odmieta akúkoľvek formu násilia, viditeľného či štrukturálneho.

Pozdrav zmŕtvychvstalého Krista „Pokoj vám“ (porov. Jn 20, 19) je pozvaním pre všetkých – veriacich, neveriacich, politických predstaviteľov i občanov –, aby budovali Božie kráľovstvo a spoločne vytvárali ľudskú a mierovú budúcnosť.“

