„Pokoj s vami“ – téma Svetového dňa pokoja 2026
Vatican News
Vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v tejto súvislosti uvádza:
„Téma posolstva pápeža Leva XIV. k Svetovému dňu pokoja 2026 vyzýva ľudstvo, aby odmietlo logiku násilia a vojny a prijalo autentický mier založený na láske a spravodlivosti. Mier musí byť odzbrojený, to znamená, že nesmie byť založený na strachu, hrozbách alebo zbrojení; a musí byť odzbrojujúci, schopný riešiť konflikty, otvárať srdcia a vytvárať dôveru, empatiu a nádej. Nestačí volať po mieri, je potrebné ho stelesňovať v životnom štýle, ktorý odmieta akúkoľvek formu násilia, viditeľného či štrukturálneho.
Pozdrav zmŕtvychvstalého Krista „Pokoj vám“ (porov. Jn 20, 19) je pozvaním pre všetkých – veriacich, neveriacich, politických predstaviteľov i občanov –, aby budovali Božie kráľovstvo a spoločne vytvárali ľudskú a mierovú budúcnosť.“
Spracovala Zuzana Klimanová
