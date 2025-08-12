Kardinál Parolin je na misii v Burundi
Vatican News
Kardinál štátny sekretár Pietro Parolin navštívi túto africkú krajinu na pozvanie miestnej cirkvi a burundských úradov. Ako bolo načrtnuté, súčasťou kardinálovho programu je aj slávnostné odhalenie pomníka a položenie základného kameňa zdravotníckeho centra na počesť apoštolského nuncia Mons. Michaela Aidana Courtneyho, dvadsaťtri rokov po jeho zavraždení.
Spomienka na nuncia Courtneya
Monsignor Courtney, ktorý bol v roku 2000 menovaný Jánom Pavlom II. za pápežského zástupcu v krajine zničenej občianskou vojnou, zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí dohody z novembra 2003 medzi burundskou vládou a hutuovskými povstalcami. Írsky prelát, ktorý mal byť vyslaný na apoštolskú nunciatúru na Kube, požiadal o to, aby mohol ešte zostať v Bujumbure, pretože možnosť definitívneho mieru považoval za bezprostrednú. Keď cestoval neďaleko hlavného mesta Burundi, jeho auto zasiahlo niekoľko výstrelov. Ako jediný z pasažierov vozidla bol zasiahnutý. Zomrel v nemocnici vo veku 58 rokov – bolo to 29. decembra 2003.
V roku 2023, dvadsať rokov po jeho smrti, arcibiskup Paul Richard Gallagher slávil omšu za nuncija v írskej kaplnke vo Vatikánskej krypte. Teraz bude celá krajina, za prítomnosti kardinála Parolina, spomínať na arcibiskupa zriadením spomínaného centra, ktoré vznikne priamo na mieste vraždy. Projekt bol oznámený minulý rok prezidentom Burundi Évaristom Ndayishimiyem a položenie základného kameňa bolo stanovené na 14. augusta 2025. V tento deň bude kard. Parolin predsedať slávnostnému otvoreniu pamätníka a začatiu prác na zdravotníckom centre.
Program cesty
Podľa informácií Štátneho sekretariátu bude kardinál zajtra, 13. augusta, sláviť svätú omšu s Konferenciou biskupov Burundi, s ktorou sa potom stretne súkromne. V ten istý deň je naplánovaná schôdzka s prezidentom krajiny Ndayshimiyem a podpis osobitných dohôd medzi biskupskou konferenciou a vládou. V piatok 15. augusta bude kard. Parolin sláviť svätú omšu v mariánskom pútnickom mieste v Mugere a potom navštívi politické a administratívne hlavné mesto Gitega.
Ďalšiu svätú omšu bude vatikánsky štátny sekretár celebrovať v sobotu 16. augusta. Hneď po nej sa stretne so seminaristami a vyššími predstavenými mužských a ženských rehoľných rádov. V ten istý deň sa bude konať slávnostné odhalenie pamätníka Mons. Michaela Aidana Courtneyho na Apoštolskej nunciatúre a recepcia s diplomatickým zborom. Nakoniec, v nedeľu 17. augusta, bude kard. Parolin predsedať záverečnej svätej omši jubilea 60 rokov diplomatických vzťahov medzi Burundi a Svätou stolicou v mariánskom chráme Notre-Dame Trois Fois admirable de Schoenstatt, postavenom na tom istom mieste, kde 7. septembra 1990 svätý Ján Pavol II. slávil Eucharistiu.
Preklad a spracovanie: Zuzana Klimanová
