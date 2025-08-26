Kard. Parolin: Sme zdesení tým, čo sa deje v Gaze
Vatican News
„Sme zdesení tým, čo sa deje v Gaze, a to napriek odsúdeniu celého sveta“, pretože „všetci jednohlasne odsudzujú to, čo sa deje“. Povedal kardinál Pietro Parolin, keď odpovedal na otázky novinárov týkajúce sa bombardovania nemocnice Nasser v Khan Younis v Pásme Gazy, ktoré si vyžiadalo 20 mŕtvych, z toho 5 novinárov. „Je to nezmyselné,“ dodal kardinál a poznamenal, že sa zdá, „že nie sú východiskové riešenia“ a „že situácia sa stáva čoraz komplikovanejšou a z humanitárneho hľadiska čoraz neistejšou, so všetkými dôsledkami, ktoré neustále vidíme“.
Pokiaľ ide o Ukrajinu, podľa kardinála štátneho sekretára je treba „mnoho politiky, pretože teoretických riešení je veľa“ a „existuje mnoho ciest, ktorými sa dá dosiahnuť mier“, „treba ich však chcieť uviesť do praxe“ a „samozrejme sú potrebné aj duchovné dispozície“. „Celý svet potrebuje nádej,“ dodal kard. Parolin a zdôraznil, že Jubileum, ktoré vyhlásil pápež František a ktoré je venované práve tejto téme, „by malo byť momentom obnovenia nádeje“. „Proti nádeji v nádeji“, zdôraznil kardinál, pretože „dnes“ nie je „veľa prvkov, ktoré by nám pomáhali dúfať, najmä na medzinárodnej úrovni“, ako je vidieť „aj v týchto dňoch“ na základe „ťažkostí začať mierové procesy v konfliktných situáciách“, avšak „potrebné je nevzdávať sa“ a „pokračovať v práci za mier a zmierenie “.
