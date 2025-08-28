Kard. Parolin: Mnoho záujmov v hre bráni vyriešeniu tragédie v Gaze
„Chcel by som sa odvolať na výzvu, ktorú dnes ráno predniesol pápež počas generálnej audiencie a ktorá obsahuje názor Svätej stolice na situáciu v Gaze,“ vysvetlil kard. Parolin a pripomenul, že pápež a grécky pravoslávny i latinský patriarcha Jeruzalema požiadali o „ukončenie vojny“ a vyslovili sa „proti vysídľovaniu obyvateľstva Gazy“.
Mnoho záujmov v hre
Kardinál zdôraznil, že „existuje mnoho riešení, ktoré môžu skutočne ukončiť túto situáciu“, avšak odsúdil vplyv „politických“, „ekonomických“, „mocenských“ a „hegemonických“ záujmov, ktoré bránia „humánnemu riešeniu tejto tragédie“.
Zostať je odvážne
Pokiaľ ide o ochranu náboženských predstaviteľov a veriacich v Gaze, kard. Parolin uviedol, že „bola ponechaná sloboda v súvislosti s príkazom evakuácie“ izraelskej vlády. Spomenul, ako pravoslávny patriarcha Jeruzalema Teofil III. uviedol, že dnes boli veriaci pravoslávnej farnosti požiadaní, aby „opustili Gazu“. „Každý sa môže rozhodnúť, čo urobí,“ povedal kardinál, pričom však upresnil, že „rozhodnutie zostať je odvážne“ a že nevie, „ako sa to bude dať realizovať, ak existuje tento príkaz na evakuáciu“ a „úplná pozemná kontrola územia“.
Signály z diplomacie
Ohľadom diplomatického frontu vatikánsky štátny sekretár potvrdil, že je „v kontakte s americkou administratívou prostredníctvom veľvyslanectva“, a vyjadril nádej, že z medzinárodných rokovaní, ktoré vyplynú z návštevy izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Sa'ara vo Washingtone, vzídu konkrétne signály: „Očakávam to, o čo požiadal pápež, teda, aby došlo k prímeriu, aby bol zabezpečený bezpečný prístup humanitárnej pomoci, aby bolo dodržiavané medzinárodné humanitárne právo – to je zásadné – a aby sa zabránilo kolektívnemu trestaniu“.
Postoj izraelskej vlády
Nakoniec, pokiaľ ide o riziko nútenej evakuácie obyvateľstva Gazy, kard. Parolin uznal, že izraelská vláda doteraz „preukázala, že nechce ustúpiť“ od tohto postoja a že „možno nie je príliš veľa nádeje“, hoci opätovne potvrdil vôľu Svätej stolice „trvať na tom“, aby sa situácia mohla zmeniť.
Preklad: Zuzana Klimanová
