Cesta k mieru a nádeji v Burundi: návšteva kardinála Pietra Parolina
Martin Jarábek – Vatican News
Do Mugery, kde je ľud oddaný Notre Dame de Lourdes, prichádzajú každý rok tisíce pútnikov. Od 15. augusta 1961, keď bolo Burundi zasvätené Panne Márii, Kráľovnej pokoja, sa toto miesto stalo symbolom nádeje pre celú krajinu.
Malá africká jaskynka, pripomínajúca Lurdy, dokáže priťahovať nespočetné zástupy veriacich. Hľadajú tu útechu, silu a svetlo pre osobný i spoločenský život. Je to miesto, kde sa rodí dôvera v budúcnosť a prosba, aby vládcovia i národy volili cesty pokoja.
Spoločná modlitba za mier
Slávnostnú liturgiu v deň Nanebovzatia celebroval kardinál Parolin spolu so všetkými biskupmi Burundi. Po jeho boku stál apoštolský nuncius so spolupracovníkom, stovky kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok a tisíce veriacich. Nechýbal ani prezident krajiny Évariste Ndayishimiye, ktorý svojou prítomnosťou potvrdil význam tohto posolstva pre celú spoločnosť.
„Pokoj je dar Krista“
Vo svojej homílii kardinál Parolin zdôraznil, že pokoj nemožno dosiahnuť uzavretím sa do vlastných záujmov. „Len tak možno priniesť nádej tým, ktorí trpia vojnami, stratili bezpečie a sú zbavení dôstojného života,“ vyhlásil. V Mugere jeho výzva zaznela ako apel pre celý svet – aby sa kresťania stali svedkami pokoja, ktorý je darom Krista.
Spomienka na obetu
Deň pred slávnosťou navštívil kardinál Parolin Minago, miesto, kde bol 29. decembra 2003 zavraždený írsky arcibiskup Michael Aidan Courtney, apoštolský nuncius v Burundi. Pri požehnaní pamätníka pripomenul, že Mons. Courtney kráčal s burundským ľudom v najťažších rokoch, neúnavne pracoval pre zmierenie a pokoj a neváhal riskovať vlastný život, aby ohlasoval „evanjelium pokoja“.
Slová svätého Jána Pavla II., ktoré zazneli na Nový rok 2004, dnes znejú ako prorocký testament: „Oznamovať pokoj znamená ohlasovať Krista, ktorý je náš pokoj (Ef 2, 14). Znamená to volať všetkých k blahoslavenstvu byť ‚tvorcami pokoja‘ (Mt 5, 9). Evanjelium pokoja bolo svedectvom aj Mons. Michaela Aidana Courtneyho... Nech jeho príklad a obeta prinesú ovocie pokoja v Burundi i vo svete.“
Burundi – skúšaná, no nádejná krajina
Burundi je krajinou, ktorá prešla mnohými ťažkosťami. No aj v utrpení nachádza silu vo viere. Vernosť pútiam do Mugery a zasvätenie Panne Márii sú znakom neochvejnej dôvery v Božiu pomoc.
Návšteva kardinála Parolina sa tak stala nielen oslavou mariánskej slávnosti, ale aj novým povzbudením pre pokoj a zmierenie, ktoré si Burundčania hlboko želajú.
