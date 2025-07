Vila jezuitov v Castel Gandolfe

Obdobie oddychu Svätého Otca Leva XIV. pokračuje v Castel Gandolfe. Dnes, v utorok 15. júla, o 9. hodine slávil súkromnú svätú omšu v kaplnke na miestnej stanici karabinierov. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice, pričom doložilo aj históriu a opis miesta kaplnky. Cestou po svätej omši navštívil pápež komunitu klarisiek z kláštora „Nepoškvrneného počatia“ v mestečku Albano Laziale.

Vatican News

O Vile jezuitov v Castel Gandolfe čítame:

Hneď po vstupe do Vily Torlonia, na strane oproti ulici Via Ercolano, sa nachádza komplex budov, ktorý kedysi tvoril súčasť Vily jezuitov, dnes vo vlastníctve Svätej stolice, a bol daný do užívania súkromným osobám, Spoločnosti Ježišovej (jezuitom) a karabinierom v Castel Gandolfe. Zakladateľom vily bol takmer určite kardinál Emilio Valenti, v skutočnosti bol aj pôvodný palác nazývaný „krídlo kardinála“.

V roku 1667 rektor noviciátu Spoločnosti Ježišovej sv. Ondreja na hore Monte Cavallo v Ríme pravdepodobne zdedil alebo kúpil vilu v Castel Gandolfe od írskeho kolégia alebo od kardinála Valentiho, a generálny predstavený rádu páter Oliva za ňu zaplatil sumu 6000 skudov. Po kúpe sa začali práce na úpravách a obnove, ktoré sa po smrti pátra Olivu na čas prerušili, no neskôr pokračovali. Vila však zostala v majetku jezuitov len krátko, keďže čoskoro jej hrozilo odňatie.

(@Vatican Media)

Koncom 17. storočia sa začali práce na úprave vnútorných priestorov paláca. V rokoch 1707 - 1709, počas pôsobenia generálneho predstaveného pátra Michelangela Tamburiniho, bola postavená druhá časť paláca s prepojovacím krídlom k prvej časti. Projekt zverili Ludovicovi Rusconimu Sassimu, ktorý už predtým spolupracoval na projektoch pre kardinála Ottoboniho. V tom istom období sa začala aj výstavba kaplnky, ktorá bola dokončená len čiastočne, ale slúžila duchovným potrebám noviciátu.

Čítaj tiež 15/07/2025 Homília pápeža v kaplnke karabinierov v Castel Gandolfe Prinášame text homílie pápeža Leva XIV., ktorú v utorok 15. júla predniesol pri slávení svätej omše v kaplnke na Stanici karabinierov v Castel Gandolfe.

V roku 1741 navštívil kaplnku pápež Benedikt XIV. a zúčastnil sa na slávnostnej svätej omši (Benedikt XIV. mal osobitný vzťah k jezuitskému domu, keďže sa zúčastnil na oslave sviatku tretieho generálneho predstaveného sv. Františka Borgiu a podľa zvyku mu pobozkal nohu – gesto, ktoré povolil generálny predstavený páter Cancellieri).

V roku 1757 začal P. Centurioni nové práce vo vile, aby dokončil palác a kaplnku. V kaplnke boli zriadené nové oltáre s príslušným zariadením, no pre jeho smrť (2. októbra toho istého roku) práce dokončil generálny vikár páter Antonio Timoni v roku 1758. Zakúpili sa drevené svietniky od rezbára Tustichelliho, bronzové kríže, ciborium od zlatníka Agricolu a všetko potrebné vybavenie na slávenie bohoslužieb.

Z tohto obdobia pochádza aj maľovaná výzdoba kaplnky, ktorú tvoria obrazy od Gaetana Sortiniho, umiestnené na hlavných oltároch kaplnky. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz Panny Márie s Dieťaťom, ktorá sa zjavuje sv. Ignácovi z Loyoly, zakladateľovi Spoločnosti Ježišovej, počas písania jeho Exercícií - Duchovných cvičení. Na bočných oltároch sú ďalšie obrazy zobrazujúce svätcov z jezuitského rádu, napríklad obraz sv. Františka Xaverského, ako krstí ľudí rôznych národov, s pozadím scény mučeníctva, ktoré podstúpil.

(@Vatican Media)

(o. Martin Jarábek, Miroslava Holubíková)