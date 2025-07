Pod kolonádou na Námestí sv. Petra je nové vysielacie mobilné štúdio

Vatikánske médiá dnes ráno slávnostne otvorili svoju novú redakčnú stanicu v Braccio di Carlo Magno. Ide o viacjazyčný priestor na stretávanie a informovanie pútnikov, vytvorený v spolupráci s Vatican News, Vatikánskym rozhlasom, denníkom L’Osservatore Romano a Vatican Media.

Daniele Piccini – Vatican News

Pri príležitosti Jubilea pripravili vatikánske médiá na Námestí sv. Petra nové komunikačné centrum, ktoré bude opäť dielňou komunikácie v službe nádeje. Premiéru zažilo dnes ráno, v piatok 25. júla o 8.10, počas živého vysielania relácie „Radio Vaticana con voi“, ktoré zaznelo z novej stanice umiestnenej v Braccio di Carlo Magno. Nové mediálne pracovisko bolo koncipované ako priestor na stretávanie a poskytovanie viacjazyčných informácií, pričom bude slúžiť Vatikánskemu rozhlasu – Vatican News, denníku L’Osservatore Romano a Vatikánskym médiám.

Dar od „Priateľov Svätého Otca“

Túto iniciatívu – zameranú na sprístupnenie informácií pútnikom prichádzajúcim na Jubileum, ale aj na sprostredkovanie septembrovej kanonizácie blahoslavených Pier Giorgia Frassatiho a Carla Acutisa – umožnili vatikánske úrady a finančne ju podporila skupina darcov Friends of the Holy Father („Priatelia Svätého Otca“).

Nádej ako sila, ktorá spája

„Táto stanica je dôkazom, že aj malé iskry môžu zapáliť veľké pochodne nádeje,“ uviedol pri inaugurácii Paolo Ruffini, prefekt Dikastéria pre komunikáciu. „Sláviť Jubileum nádeje v čase, keď svet prežíva toľko zúfalstva, je samo osebe silným posolstvom: nádej sa nesmie nikdy stratiť,“ dodal. „Naša sila nespočíva v dokonalej sieti preto, že sme šikovní alebo silní. Naša sila je v sieti, ktorá sa netrhá, pretože nás drží pohromade – nielen medzi nami, ale aj s tými, ktorí nás počúvajú, čítajú, s tými, čo sa každý deň spoliehajú na túto nádej.“

Cirkev prítomná v priestore ľudského života

„Vytvárať obsah pre internet neznamená len niečo publikovať, ale znamená to obývať skutočný priestor, ktorý je súčasťou života každého z nás,“ pripomenul Mons. Lucio Adrián Ruiz, sekretár Dikastéria pre komunikáciu. „Sú to nové, odlišné, ale reálne priestory. Sú súčasťou nášho každodenného života. A Cirkev tam musí byť – jednoducho preto, že všade, kde je človek, tam má byť aj Cirkev.“

Rozprávať o dobre, ktoré existuje

„Je správne umiestniť svetlo nádeje vysoko, aby osvetľovalo celý dom a všetci ho mohli vidieť, a nie ho skrývať pod nádobu,“ vysvetlil Massimiliano Menichetti, zástupca riaditeľa vatikánskych médií a vedúci redakcie Vatikánskeho rozhlasu a Vatican News. „Je dôležité hovoriť o všetkých tých pozitívnych skutočnostiach, ktoré ticho rastú vo svete a dokazujú, že rozprávanie môže byť iné než to, na čo sme často zvyknutí – teda výlučne negatívne. Vieme to dobre: televízne správy, noviny, webové stránky majú tendenciu skĺznuť k rozprávaniu o zle. My ako vatikánske médiá máme zodpovednosť pripomínať pravdu: že napriek všetkému dobro vo svete víťazí. A práve o to sa každý deň usilujeme.“

V službe učiteľského úradu naprieč pontifikátmi

Vatikánske médiá sa vo svojom poslaní rozprávať o nádeji kladú do služby rímskemu biskupovi „v nádhernej kontinuite – od Jána Pavla II., cez Benedikta XVI. a Františka, až po dnešného pápeža Leva XIV.“, uviedol Alessandro Gisotti, zástupca riaditeľa vatikánskych médií. „Ján Pavol II. neúnavne opakoval mladým: Vy ste moja nádej. Benedikt XVI. to hneď ukázal skutkami: jeho prvá apoštolská cesta viedla na Svetové dni mládeže do Kolína nad Rýnom v jeho rodnom Nemecku, kde znovu vyjadril dôveru mladým ako protagonistom budúcnosti. Pápež František – ako si dobre pamätáme – vo svojej prvej Palmovej nedeli po zvolení povedal mladým: „Nenechajte si ukradnúť nádej.“ Toto svedectvo si dnes podľa Alessandra Gisottiho zobral za svoje aj pápež Lev XIV.: „Už tri mesiace po začiatku svojho pontifikátu bude mať príležitosť stretnúť sa s mladými z celého sveta – krásne znamenie stále rovnakej dôvery, ktorá sa nemení. Áno,“ uzatvára Alessandro Gisotti, „stále potrebujeme mladých – strážcov úsvitu, ktorí bdejú a strážia nádej.“

Preklad Martin Jarábek