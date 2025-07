Nihil obstat pre mariánsku úctu, ktorá vznikla na hore Zvir na Slovensku

List Dikastéria pre náuku viery adresovaný prešovskému arcibiskupovi pre katolíkov byzantského obradu: Je mnoho duchovných plodov na mieste údajných zjavení Panny Márie, ktoré sa mali udiať v rokoch 1990 až 1995 v blízkosti malej obce Litmanová.

Vatican News

Dikastérium pre náuku viery pokračuje vo svojej práci a vďaka novým normám, ktoré boli vydané minulý rok, mohlo udeliť nihil obstat (nič nebráni) po zhodnotení duchovných plodov spojených s údajným mariánskym zjavením, ktoré sa malo odohrať v rokoch 1990 až 1995 v Litmanovej na hore Zvir na Slovensku. List kardinála prefekta Victora Manuela Fernándeza je adresovaný prešovskému arcibiskupovi pre katolíkov byzantského obradu Jonášovi Jozefovi Maximovi.

Dikastérium vyhovelo žiadosti vladyku, ktorý poukazuje na nespočetné „úprimné a hlboké spovede“ a obrátenia a oceňuje „mnohé duchovné plody, ktoré získavajú pútnici, čo neprestávajú toto miesto navštevovať“ aj napriek tomu, že údajný jav sa skončil pred tridsiatimi rokmi. Dikastérium analyzovalo s tým spojené posolstvá. Tie obsahujú „vzácne výzvy na obrátenie“: „Dovoľte Ježišovi, aby vás oslobodil… A nedovoľte, aby váš Nepriateľ obmedzoval vašu slobodu, za ktorú Ježiš prelial toľko krvi.“ Panna Mária sa sama predstavuje ako „šťastná“ a pozýva nájsť pravú cestu šťastia v poznaní, že sme bezpodmienečne milovaní: „Milujem vás takých, akí ste… Chcem, aby ste boli šťastní, ale tento svet vás šťastnými neurobí.“

Viaceré posolstvá povzbudzujú veriacich tým, že ukazujú, že cesta Evanjelia nie je zložitá: „On vás chce mať čoraz jednoduchších.“ Nájsť radosť a pokoj v Pánovi robí človeka schopným svedčiť a šíriť pokoj. Posolstvá zároveň predpokladajú aj potrebu odpovede a zapojenia sa do iniciatívy Pána, nasledovaním Krista, ktorý sa z lásky daruje. Milovať bratov sa tak stáva zhrnutím našej odpovede a naplnením nášho života.

V liste kardinál Fernández uznáva, že obmedzený počet posolstiev obsahuje „určité nejasnosti a menej zrozumiteľné pasáže“, no s prihliadnutím na to, čo už k prípadu uviedla doktrinálna komisia v správe z roku 2011, sa predpokladá, že ide o dôsledok vnútorného výkladu údajných vizionárok. Tieto ojedinelé posolstvá totiž neboli sprostredkované ako priame slovné zjavenia, ale ako vnútorné skúsenosti: ten, kto ich prežíva, sa ich snaží vyjadriť slovami, ktoré sú nevyhnutne nepresné. Z tohto dôvodu sa biskupovi odporúča zverejniť zbierku posolstiev, „ktorá vylúči tie niekoľko vyjadrení, čo by mohli viesť k nedorozumeniu alebo znepokojovať vieru jednoduchých“.

Dikastérium zdôrazňuje, že nihil obstat neznamená uznanie nadprirodzenej pravosti údajných zjavení, ale „umožňuje schváliť verejný kult a oznámiť veriacim, že ak chcú, môžu sa bez obáv priblížiť k tejto duchovnej ponuke“.

Údajné zjavenia sa začali 5. augusta 1990 tri kilometre od Litmanovej, malej obce s tradíciou byzantského katolicizmu v horách severného Slovenska, a týkali sa troch detí: Ivetky Korčákovej (11 rokov), Katky Češelkovej (12 rokov) a Mitka Češelku (9 rokov). Panna Mária sa predstavila s titulom Nepoškvrnená Čistota.

Preklad Martin Jarábek