Národ pod bombami a globalizácia ľahostajnosti

Veriaci z farnosti Svätej rodiny v Gaze na pohrebe obetí izraelského náletu (AFP or licensors)

Útok na kostol v Pásme Gazy a nezmyselná vojenská eskalácia.

Andrea Tornielli – Vatican News

Zábery výbuchu hovoria jasnou rečou: strela vypálená z tanku izraelskej armády zasiahla kostol Svätej rodiny, katolícku farnosť v Gaze. V tomto areáli – s dvoma kostolmi a školou – už takmer dva roky nachádza útočisko päťsto ľudí, rodín, ktoré prišli o svoj domov. Traja ľudia prišli o život, ďalších desať je zranených. Jedným z nich je Suhail, ktorý spolupracuje s denníkom L’Osservatore Romano formou malej rubriky Píšem vám z Gazy. Jeho posledný príspevok z 8. júla niesol názov Láska je silnejšia ako vojna a končil sa slovami:

„Modlime sa, aby nielen Gaza, ale celý svet mohol raz žiť v mieri, skrze vzájomné odpustenie a zmierenie. Raz príde deň, keď už nebude žiadna vojna, lebo láska je silnejšia ako vojna.“

Izraelské úrady sa ospravedlnili s tým, že išlo o chybu, že Izrael si ctí bohoslužobné miesta a že prípad bude vyšetrený. Takéto vyhlásenia však ťažko môžu niekoho upokojiť – nielen preto, že ich vyvracajú výrečné zábery zrovnaných mešít a napadnutých kostolov (nálet na pravoslávny kostol svätého Porfýria si vyžiadal desiatky obetí), ale aj preto, že už rok a pol sa márne čaká na výsledky vyšetrovania zabitia dvoch kresťanských žien, ktoré zasiahli ostreľovači vo farskom komplexe v Gaze.

V tejto súvislosti sú obzvlášť výrečné slová izraelského veľvyslanca v Taliansku Jonathana Peleda, ktorý povedal: „Nemáme žiadnu vôľu ohrozovať civilné inštitúcie. No teroristi sú všade – aj vo verejných budovách ako školy a, žiaľ, aj v náboženských objektoch.“ Tieto slová zarážajú, pretože poskytujú rámec tomu, čo bolo označené za „chybu“. Päťsto bezbranných ľudí, z ktorých mnohí sa každý deň modlievajú ruženec, sa tak stalo nechceným vedľajším cieľom, pretože – ako vraví veľvyslanec Peled – „toto sú niekedy dôsledky vojny“.

Ako dobre vedia čitatelia a poslucháči vatikánskych médií, nečakali sme na smrť kresťanov, aby sme hovorili o každodenných masakroch v Gaze, kde sú každý týždeň zabíjané desiatky detí, žien a nevinných mužov – ako vedľajšie obete náletov alebo paľby tých, ktorí by mali zabezpečovať bezpečný rozvoz potravín. Nevenujeme sa teraz obetiam v Gaze len preto, že sú medzi nimi kresťania alebo že ťažko utrpel Suhail: všetky nevinné obete kričia pred Bohom o spravodlivosť, každý ľudský život je posvätný a kresťania v Pásme Gazy – bez ohľadu na svoju konfesiu – plne zdieľajú osud svojho národa, utrápeného palestínskeho ľudu.

Neľudský masaker, ktorý 7. októbra 2023 spáchali teroristi Hamasu proti Izraelu, bol Svätou stolicou jednoznačne odsúdený – so žiadosťou o prepustenie všetkých rukojemníkov a uznaním práva Izraela na sebaobranu. No tento barbarský čin namierený proti množstvu nevinných civilistov nemôže ospravedlniť šesťdesiattisíc mŕtvych a mestá zrovnané so zemou. Nemôže ospravedlniť mlčanie a nečinnosť mnohých, ktorí predstierajú, že nič nevidia.

Preto nikdy neprestaneme odsudzovať nezmyselnosť tejto vojny a budeme opakovať slová, ktoré Lev XIV. vyslovil 26. júna na stretnutí Pápežských diel na pomoc Východným cirkvám:

„Sme povolaní my všetci – celé ľudstvo –, aby sme hodnotili príčiny týchto konfliktov, overovali si, ktoré sú pravé, a snažili sa ich prekonať, a aby sme odmietli tie falošné, ktoré sú plodom citového vydierania a rétoriky, a rozhodne ich odhaľovali. Ľudia nesmú umierať pre falošné správy.“

Sme povolaní prekonať globalizáciu ľahostajnosti, ktorá funguje selektívne – keď sa právom rozhorčujeme nad jednými obeťami, ale nad inými mávneme rukou. Sme povolaní realisticky sa pozrieť na situáciu na Blízkom východe a na absurdnú vojenskú eskaláciu, pri ktorej sa stále otvárajú nové fronty, akoby prežitie mocenských elít – v teroristických organizáciách aj v štátoch – záviselo od nekonečného pokračovania vojen, a nie od mieru.

Nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo konečne našlo odvahu zasiahnuť všetkými prostriedkami, ktoré mu poskytuje právo: aby umlčalo zbrane, zastavilo masakry a ukončilo mocenské hry, za ktoré platia daň tisíce nevinných obetí.

Preklad Martin Jarábek