Mons. Gallagher v Indii: Zjednotení v rozmanitosti na svedectvo o Kristovi v harmónii

Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami počas cesty do ázijskej krajiny slávil „Holy Qurbana“ v Trivandre pri príležitosti 72. výročia zasväteného ctihodnému Marovi Ivaniosovi, prvému vedúcemu predstaviteľovi sýrsko-malankarskej cirkvi, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri obnovení spoločenstva s Rímom.

Lorena Leonardi – Vatican News

Jednota, ktorá „nie je uniformitou, ale spoločenstvom: harmóniou, ktorá rešpektuje rozmanitosť a podporuje vzájomnú lásku a porozumenie“ – to je podľa arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera najaktuálnejší odkaz ctihodného Božieho služobníka Mara Ivaniosa (1882 – 1953) pre „dnešný svet, v ktorom správy často ovládajú rozdelenia a konflikty“. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami to zdôraznil pri slávení „Holy Qurbana“ v utorok 15. júla v Trivandre pri príležitosti 72. výročného dňa zasväteného tomuto pastierovi, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri návrate sýrsko-malankarskej cirkvi do spoločenstva s Rímom. „Okamih viery, jednoty a uznania jeho duchovného dedičstva,“ uvádza Štátny sekretariát na účte X @TerzaLoggia.

Dedičstvo Mara Ivaniosa

Arcibiskup Gallagher, ktorý je v Indii od 13. do 19. júla na návšteve zameranej na upevnenie a posilnenie priateľských a spolupracujúcich vzťahov, venoval svoju reflexiu postave Geevargheseho Thomasa Panickaruveetila – tak znelo jeho meno pri narodení –, zakladateľa kongregácií Rádu napodobňovania Krista (Bethany Ashram) a Sestier napodobňovania Krista (Bethany Madhom). Hoci čelil mnohým vnútorným aj vonkajším ťažkostiam, pred 95 rokmi sa rozhodol pre „odvážny krok“ – priviesť sýrsko-malankarskú komunitu k plnému spoločenstvu s Rímom. Bol to „historický okamih,“ povedal prelát, nielen pre indický štát Kerala, ale aj pre celú Cirkev, pretože nešlo „iba o administratívny úkon“, ale o „hlboké duchovné a cirkevné vyjadrenie jednoty všetkých kresťanov zakorenenej v osobe Ježiša“.

Pozerať sa ponad rozdiely

Za prítomnosti kardinála Cleemisa Baseliosa, vyššieho arcibiskupa Trivandrumu sýrsko-malankarskej cirkvi, a ďalších hierarchov tejto cirkvi sa arcibiskup Gallagher dlhšie zamýšľal nad pojmom jednoty, pričom príklad Mara Ivaniosa označil za výzvu „pozerať sa ponad naše rozdiely“, hľadať „spoločný základ viery v Krista“, „budovať mosty všade tam, kde nás on vedie: v našich rodinách, farnostiach, školách a spoločnosti, rozvíjať zmierenie a pokoj“ – v presvedčení, že skutočnú jednotu nemožno vynútiť silou, ale musí sa zrodiť „zo srdca evanjelia“.

Podľa arcibiskupa Gallaghera učenie, život a dielo tohto „apoštola jednoty“ ponúkajú „nadčasovú múdrosť“, ktorá môže sprevádzať na duchovnej ceste aj v každodennom živote: ako svedok „dynamickej a premieňajúcej viery“ nebol jeho zápas o jednotu bez kontroverzií a ťažkostí, „no jeho neochvejná vernosť evanjeliu a jednote Cirkvi mu dodala silu vytrvať“. Podobne aj my, ak chceme svoju vieru žiť autenticky, môžeme byť postavení pred „náročné rozhodnutia a obety“, ktoré od nás budú žiadať, aby sme boli „odvážnymi svedkami Krista“ – v rodinách, na pracoviskách i v spoločnosti – napriek prekážkam.

Transformujúce vzdelávanie

Ďalší pilier služby tohto indického arcibiskupa, ktorý Mons. Gallagher zdôraznil, bola jeho snaha o „transformujúce“ vzdelávanie, zamerané na formáciu „celého človeka“, ako aj otvorenie vzdelávacích možností pre ženy v čase, keď to nebolo bežné.

V nadväznosti na liturgické čítania Mons. Gallagher vyzdvihol „nepretržitosť viery, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu“, a úlohu „svätých svedkov“, ktorá je kľúčová pre posilňovanie viery a spiritualitu zakorenenú v eucharistickej úcte a v obete kríža. Napokon pripomenul modlitbu ako skutočný „základ“ života Mara Ivaniosa, bez ktorej strácajú skutky „zmysel a smerovanie“, pretože práve v modlitbe človek nachádza silu, múdrosť a pokoj na zvládanie životných výziev.

Jednota v rozmanitosti

Podporoval „jednotu v rozmanitosti“, zdôraznil arcibiskup Gallagher, príklad ctihodného Božieho služobníka ukazuje, že takáto jednota „je možná, keď má korene v láske a pravde“. Preto je každý jednotlivec povolaný byť „tvorcom pokoja, staviteľom mostov a svedkom evanjelia“ – nezabúdajúc, že „skutočná jednota zahŕňa spravodlivosť a súcit s tými, ktorí trpia“.

Preklad Martin Jarábek