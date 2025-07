Každý deň príde pápežovi 100 kg pošty

Talianska pošta (Poste Italiane) zverejnila komuniké, v ktorom sa uvádza, že do triediaceho centra v rímskom Fiumicine prichádzajú denne stovky listov adresovaných Svätému Otcovi Levovi XIV. Od začiatku jeho zvolenia ide o neustály tok.

Benedetta Capelli, Miroslava Holubíková – Vatican News

„Jeho Svätosti pápežovi Leovi“ – tento nápis na listoch a pohľadniciach jasne určuje miesto doručenia, a to aj v prípade, že adresa nie je presná. Talianski poštári sa o to postarajú – pošta musí byť doručená do Vatikánu, pričom pápež je denne príjemcom viac ako 100 kg listov.

Ako uvádza Antonello Chidichima, vedúci triediaceho centra talianskej pošty vo Fiumicine, mestskej časti priľahlej k Rímu – odo dňa zvolenia Roberta Prevosta 8. mája 2025 ide o neustály tok. „Listy prichádzajú z celého sveta a v súčasnosti nie je možné určiť, ktorá krajina píše pápežovi najviac,“ hovorí Antonello a dodáva: „Dnes napríklad prišli listy a pohľadnice zo Spojených štátov, Kosova a Indie.“

(© poste italiane)

Cieľová stanica Vatikán

Po prvej zastávke v triediacom centre vo Fiumicine prechádza každodenná pošta určená Svätej stolici bezpečnostnými kontrolami a cez zariadenie na registráciu a váženie, ktoré funguje pomocou počítačového systému. Potom sa „pápežská pošta“ zastaví v distribučnom centre v oblasti najbližšej k Vatikánu a následne sa doručí.

(© poste italiane)

Listy písané zo srdca

Je zrejmé, že je ťažké porozumieť obsahu listov – často kresba na obálke naznačuje, že ide o detskú ruku alebo trasľavý rukopis staršieho človeka, ktorý Svätému Otcovi zveruje myšlienku či prosbu. Isté však je, že každá pohľadnica alebo správa v sebe skrýva vzácnu časť odosielateľa – a pápež to určite vie.

(© poste italiane)