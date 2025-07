Jubileum mládeže: Je k dispozícii všeobecná online príručka pre pútnikov

Od programu cez aplikácie, pútnické balíčky až po „Juliu“, virtuálnu asistentku, ktorá vysvetlí, ako sa pohybovať po meste: Boli zverejnené všetky potrebné informácie pre Jubileum mládeže, ktoré sa uskutoční v Ríme od 28. júla do 3. augusta a vyvrcholí svätou omšou pápeža Leva XIV. na Tor Vergate.

Je možné nájsť online všeobecnú príručku Jubilea mládeže, ktorá obsahuje všetky užitočné informácie na čo najlepšiu prípravu na veľké podujatie, ktoré sa uskutoční v Ríme od 28. júla do 3. augusta 2025. Podujatie ponúka bohatý program slávení, stretnutí a chvíľ radosti, do ktorého sa zapoja stovky tisíc mladých ľudí z celého sveta. Všetci budú mať možnosť prijať sviatosť zmierenia, putovať ku Svätým bránam a získať jubilejné odpustky.

Okrem toho budú mať mladí príležitosť stretnúť sa s pápežom Levom XIV. počas modlitbovej vigílie v sobotu 2. augusta a na svätej omši v nedeľu 3. augusta na Tor Vergate. Príručka poskytuje praktické pokyny k programu, doprave, pútnickému balíčku, Jubilejnému pasu, vrátane informácií o preprave a stravovaní. Tie isté informácie sú k dispozícii aj v oficiálnej aplikácii „Iubilaeum25“, dostupnej v App Store pre iOS a v Play Store pre Android.

Program

Čo sa týka podrobností programu, príchod skupín je naplánovaný na pondelok 28. júla. V utorok 29. júla o 19.00 sa na Námestí sv. Petra bude sláviť uvítacia svätá omša, pričom v nasledujúcich dňoch (30. a 31. júla) sa od 10.30 do 18.00 uskutoční Dialóg s mestom – séria kultúrnych, umeleckých a duchovných aktivít na hlavných námestiach Ríma.

V piatok 1. augusta od 10.30 do 18.00 bude „Deň pokánia“: na Circus Maximus budú mať všetci mladí možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby sa pripravili na vyvrcholenie Jubilea, venovaného práve im. Sobota 2. augusta bude dňom stretnutia s pápežom Levom XIV. na Tor Vergate – historickom a symbolickom mieste, kde sa počas Jubilejného roku 2000 stretol sv. Ján Pavol II. s mládežou z celého sveta. Vigília s pápežom sa uskutoční od 20.30 do 21.30. Od 15.00 do 20.00 budú všetci prítomní môcť prežiť chvíle zábavy s hudbou a svedectvami; prenocujú potom vo vlastných spacákoch priamo v areáli podujatia a budú čakať na svätú omšu v nedeľu 3. augusta, ktorú bude sláviť Svätý Otec.

Príručka pre pútnikov, ktorí sa zúčastnia Jubilea mládeže

(iubilaeum2025.va)

Pas, balíček, doprava

Čo sa týka technických a logistických informácií, každý účastník Jubilea dostane pas podľa balíčka, ktorý si zvolil pri registrácii. Pas, ktorý musí byť vždy viditeľný, obsahuje aj stravovací lístok a lístok na dopravu. Každý zaregistrovaný dostane oficiálny jubilejný balíček, ktorý obsahuje jubilejný ruksak, dve tričká, čiapku, fľašu z recyklovaného plastu, šatku a ruženec-náramok.

V rámci Jubilea mládeže bude posilnená doprava na dotknutých linkách a zaručená prístupnosť do všetkých priestorov a na jubilejné podujatia aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím sa odporúča stiahnuť si aplikáciu Vatican for All na sledovanie hlavných podujatí.

Sväté brány

Počas podujatia budú mať všetky skupiny možnosť prejsť Svätými bránami pápežských bazilík bez potreby rezervácie. Vzhľadom na očakávanú vysokú účasť sa však všetci povzbudzujú, aby sa vydali na cestu „s trpezlivosťou a duchom pohostinnosti“ a boli pripravení na možné rady a čakanie. Vstup cez Sväté brány bude možný od 8.00. Na prechod Svätou bránou vo Vatikáne je potrebné prísť na Piazza Pia, kde pútnikov a skupiny privítajú dobrovoľníci a odprevadia ich po vopred určenej trase ku bráne.

„Testimonium“

Účasťou na jubilejných podujatiach alebo púťou k Svätej bráne bude možné získať testimonium, teda oficiálny certifikát potvrdzujúci absolvovanie púte a návštevu hrobov svätých apoštolov Petra a Pavla. Tento certifikát si bude možné vyžiadať na webovej stránke a následne ho prevziať výlučne v informačnom centre Jubilea na Via della Conciliazione. Bude personalizovaný – stačí nadiktovať svoje meno dobrovoľníkom na mieste.

„Julia“ – virtuálna asistentka pre všetkých pútnikov

Medzi novinkami, ktoré mesto Rím ponúkne mladým pútnikom prichádzajúcim do mesta, je „Julia“ – virtuálna asistentka prístupná cez aplikáciu a web, ktorá poskytuje užitočné informácie: pokyny na pohyb po meste, napríklad časy čakania na verejnú dopravu, železničné a letecké spojenia či ceny taxíkov. Okrem toho „Julia“ ponúka tipy, ako spoznávať mesto – odporúčania na reštaurácie podľa lokality, typu a rozpočtu, infopointy mesta, verejné toalety, kultúrne pamiatky, múzeá a podujatia. Cez virtuálnu asistentku možno sledovať aj kalendár jubilejných slávení, získať informácie o pohotovostných lekárňach, čakacích dobách na pohotovostiach či o výstrahách civilnej ochrany.

Preklad Martin Jarábek