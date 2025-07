Jubileum influencerov: Počúvať otázky digitálneho sveta bez podľahnutia povrchnosti

Ako môže digitálny svet sprostredkúvať vieru? Tým, že si osvojí „rytmus, rany a otázky“ svojich používateľov, bez toho, aby podľahol povrchnosti či „pokušeniam sebaprezentácie“. Netreba sa usilovať byť len obyčajnými „influencermi“, ale skutočnými „svedkami“. A paradoxne – propagovať aj „hodnotu ticha“, pretože len tak sa možno vyhnúť riziku, že sa z nás stanú „komodity“, otupené kultúrou necitlivého „scrollovania“.

Edoardo Giribaldi – Vatican News

Na vyjadrenie tejto výzvy použil pápež František výstižný novotvar: „samaritánčiť“ – teda priblížiť sa k trpiacemu a sprítomňovať Božie milosrdenstvo všade tam, kde je to potrebné. Tieto myšlienky zazneli počas otvorenia výnimočného podujatia – Jubilea digitálnych misionárov a katolíckych influencerov –, ktoré sa dnes, 28. júla, začalo v rímskom Auditóriu Conciliazione za účasti približne 1100 účastníkov. Po ranných svätých omšiach vo farnostiach Santa Maria delle Grazie, San Gregorio VII, San Giuseppe al Trionfale a Santo Spirito in Sassia nasledovalo stretnutie s príspevkami štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina, arcibiskupa Rina Fisichelu, pro-prefekta Dikastéria pre evanjelizáciu a koordinátora Jubilejného roka, ako aj prefekta Dikastéria pre komunikáciu Paola Ruffiniho a jeho sekretára Mons. Lucia Ruiza. Dvojicu duchovných reflexií ponúkli jezuiti: otec David McCallum, výkonný riaditeľ programu Discerning Leadership, a páter Antonio Spadaro, podsekretár Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie.

Kard. Parolin: Obnoviť digitálne prostredie

Kardinál Pietro Parolin vo svojom príspevku uvažoval o poslaní sociálnych médií, ktoré by nemali slúžiť len na sprostredkovanie informácií, ale mali by predovšetkým klásť otázky. „To, čo z nás robí ľudí, je schopnosť klásť si otázky,“ povedal. A kľúčová otázka znie: ako môže digitálne prostredie, ktoré radikálne mení spoločenské dynamiky, sprostredkúvať vieru?

Cesta Cirkvi je jasná: „byť vo svete, ale nepatriť svetu“, prebývať v čase, no nestratiť večnosť. Cirkev preto nemôže zostať pasívna, ale je povolaná k dialógu a misii. Technológia už nie je len nástrojom, ale jazykom – spôsobom, ako obývať svet. Cirkev preto nemá uplatňovať „hotové schémy“, ale pestovať tvorivosť.

Digitalizácia nie je len technickou výzvou, ale novým rozmerom myslenia a komunikácie. Nejde o stratégiu, ale o prítomnosť naplnenú ľudskosťou. „Byť misionárom v digitálnom priestore znamená prijať rytmus, rany, otázky a túžby tých, ktorí v ňom žijú, bez podľahnutia anonymite, povrchnosti či pokušeniam seba-prezentácie.“ Najautentickejší príspevok kresťana v digitálnom prostredí je vízia človeka ako „obrazu a chrámu Trojice“.

Misia si vždy vyžaduje kresťanský štýl: uprednostniť skutočné stretnutia pred prázdnymi slovami, pravdu pred obľúbenosťou. Evanjelizácia nie je výsadou technicky zdatných, ale zodpovednosťou každého. Na Svetových dňoch mládeže v Paname v roku 2019 nazval pápež František Pannu Máriu „Božou influencerkou“; jeho nástupca Lev XIV. zdôraznil potrebu objaviť „pravý zmysel života“ namiesto hromadenia „dát“. „Výzvou dneška je: obnoviť digitálne prostredie,“ uzavrel Parolin.

Mons. Fisichella: Objavme hodnotu ticha

Arcibiskup Fisichella pripomenul, že pri evanjelizácii sa často sústreďujeme na obsah, pričom zabúdame na evanjelizátora a príjemcu. Slovo „evanjelium“ sa po prvýkrát objavuje u proroka Izaiáša – v súvislosti so strážcami, ktorí oznamujú oslobodenie. Dnes nadobúda táto obraznosť nový význam, pretože „tváre sú cez internet viditeľné“.

„Aké krásne sú vaše tváre, ktoré prinášajú Dobrú zvesť Evanjelia! Nebojte sa povedať, že nádej má tvár a meno: Ježiš Kristus.“ Svet túži po autentickej pravde. „Podarilo sa vám získať priestor,“ uznal Mons. Fisichella, „a to je dôvod na radosť aj pre kresťanské spoločenstvo.“

Prvým krokom je uvedomiť si, že „sme nástroje, nie cieľ milosti“. Svätý Pavol VI. v exhortácii Evangelii nuntiandi napísal, že svet viac než učiteľov počúva svedkov. A dnes – zdôraznil – svet počúva influencerov, len ak sú skutočnými svedkami.

Ďalšou úlohou je pomôcť znovuobjaviť hodnotu ticha – „hoci to môže znieť paradoxne“ – ako nevyhnutnú podmienku skutočného počúvania. Len tak možno vnímať emócie druhých. Zároveň varoval: „Zvykli sme si posudzovať a hovoriť, že za našich čias bolo lepšie. Je to chyba.“ Výzvou je počúvať to, čo sa dnes komunikuje – bez predsudkov a s otvoreným srdcom.

Prefekt Ruffini: nikdy nepremeniť spoločenstvo na publikum

„Sme pútnici nádeje, ktorá presahuje,“ povedal Paolo Ruffini. Cirkev bola „sieťou“ dávno pred internetom. Aj v digitálnej dobe, plnej sľubov i rizík, zostáva Cirkvou spoločenstva, nie systémom algoritmov. Je to sieť nedokonalá, ale zjednotená krstom, kde nik nestojí v centre, a každý túži byť malým, aby bol oslávený Kristus.

Paolo Ruffini poukázal na výzvy ako dezinformácia, rozdelenie a izolácia. „Žijeme v napätí medzi nezmyslom a túžbou po zmysle, medzi strachom, že nám niečo unikne, a nádejou, že niečo nájdeme.“ Nie je možné zostať nečinný, ani utiekať sa do minulosti. Potrebujeme konať – jednoducho, bez márnivosti, so zodpovednosťou.

Cirkev potrebuje mediálnu gramotnosť, aby bola v digitálnych priestoroch prítomná svedomito. Nik sa nespasí sám – a ani my nespasíme druhých. No môžeme ponúknuť alternatívu: pravdivé stretnutie.

Vzťah medzi influencerom a followerom sa má formovať podľa evanjeliového vzoru: „Poď a nasleduj ma.“ Potrebujeme obnoviť hĺbku slova „priateľstvo“ a odlíšiť výkonnosť od úprimného zdieľania, ktoré vytvára skutočné, rovné a ľudské vzťahy.

Mons. Ruiz: starajme sa o jednotu

Mons. Lucio Ruiz s vďačnosťou pripomenul „nehu a blízkosť Cirkvi ako matky“, ktorá sprevádza svojich veriacich aj na diaľku. Poďakoval účastníkom aj v mene tých, ktorí nemohli prísť. „Sme misionárska a putujúca Cirkev,“ povedal. Označil prítomnosť za „obrovské gesto veľkodušnosti“ a povzbudil k prekonávaniu vlastných obmedzení.

Kristovo pozvanie „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ platí aj dnes. V jadre misie nie sú stratégie, ale osobné svedectvo. V tomto zmysle Mons. Ruiz pripomenul novotvar pápeža Františka „samaritánčiť“: byť blízko, vnímať bolesť, starať sa – ako milosrdný Samaritán.

Podstatou misie nie je produkcia obsahu, ale stretnutie s človekom: pozdvihnúť padlého, dať nádej hľadajúcemu, uchovať hodnotu prvého ohlasovania. Záverom zdôraznil: „Nikdy sa nepostavme jedni proti druhým.“

Páter Spadaro: Nežiariť, ale horieť

Páter Antonio Spadaro SJ, vyzval účastníkov, aby znovuobjavili hlboký zmysel kresťanskej prítomnosti v digitálnom priestore: nejde o komunikačnú stratégiu, ale o živé a pravdivé svedectvo. „Nežiadam vás, aby ste žiarili, ale aby ste horeli,“ povedal. Digitálny priestor je reálnym miestom, ktoré treba obývať vo viere.

„Algoritmus pozná údaje, ale nie dušu.“ Skutočný vplyv vychádza z lásky, nie z výkonu. Nejde o budovanie fanúšikovskej základne, ale o bratstvo. Nejde iba o lajky, ale o skutočné vzťahy. V dobe reakcií a konfliktov je výzvou komunikovať s víziou a súcitom, ostať ľudskí, zakorenení v Bohu a schopní rozdúchať nádej.

Digitálny svet potrebuje svedkov viac ako technikov. „Profily, ktoré vyžarujú milosrdenstvo. Slová, ktoré neprikazujú, ale prijímajú.“