Jubileum digitálnych misionárov a katolíckych influencerov: Byť spojení s nádejou

V Ríme sú očakávané stovky influencerov, ktorí sa 28. a 29. júla zúčastnia na jedinečnom podujatí venovanom špecifickej skupine veriacich. Prvý deň sa uskutoční konferencia v auditóriu Conciliazione s príspevkami jezuitov McCalluma a Spadara, nasledujúci deň prinesie prechod cez Svätú bránu a svätú omšu vo Vatikánskej bazilike, ktorú bude celebrovať kardinál Tagle, spoločnú modlitbu s komunitou Taizé a záverečný festival bude na námestí Risorgimento.

Udržiavať nádej živú a šíriť ju až na kraj sveta, pre Cirkev bez hraníc. O to sa bude usilovať jubileum digitálnych misionárov a katolíckych influencerov. Na sledovanie programu v rôznych jazykoch poslúži aplikácia Vatican Vox a YouTube kanál Vatican News. Modlitba, výmena skúseností a bratské spoločenstvo sú tri piliere tohto podujatia, ktoré pripravilo Dikastérium pre evanjelizáciu v spolupráci s Dikastériom pre komunikáciu.

Na všetky podrobnosti o jubileu slúži aplikácia Vatican Vox s tlmočením do piatich jazykov, ako aj služby Vatikánskeho rozhlasu, ktoré zabezpečia preklad a komentár v ôsmich jazykoch. K dispozícii je aj praktický sprievodca pripravený v spolupráci s civilnou ochranou.

Konferencia o misii v čase digitálnych sietí

Sväté omše sa budú sláviť vo farských kostoloch v blízkosti Vatikánu: Santa Maria delle Grazie, San Gregorio VII, San Giuseppe al Trionfale a Santo Spirito in Sassia – sa účastníci zhromaždia v auditóriu Conciliazione na oficiálne otvorenie jubilea o 9.00 h za prítomnosti štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina, arcibiskupa Rina Fisichelu, proprefekta Dikastéria pre evanjelizáciu, a Paola Ruffiniho, prefekta Dikastéria pre komunikáciu.

Mons. Lucio Ruiz privíta pútnikov, nasleduje úvaha jezuitu Davida McCalluma, výkonného riaditeľa Discerning Leadership Program, ktorý zdôrazní Božie slovo ako kľúč k dnešnému bytostnému „spojeniu“.

Vystúpi aj jezuita Antonio Spadaro, podsekretár Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktorý poukáže na teologické aspekty misie v dobe digitálnych sietí a algoritmov. Súčasťou programu budú aj postrehy zo Študijnej skupiny Synody o synodalite, ktorá sa venuje otázke, ako byť Cirkvou skutočne prítomnou v digitálnej kultúre.

Pracovné skupiny a modlitba

V pondelok 28. júla popoludní sa uskutočnia dve panelové diskusie: prvá o 15.00 h (osobne aj online) o skúsenostiach digitálnych misionárov z celého sveta, druhá o 17.30 h na tému „Svätí influenceri Boha“. Po každej z nich bude nasledovať približne hodinová práca v skupinách.

Deň uzavrie modlitba vedená kardinálom Óscarom Rodríguezom Maradiagom, emeritným arcibiskupom Tegucigalpy. Večer o 21.30 h bude kardinál José Cobo Cano, metropolitný arcibiskup Madridu, predsedať eucharistickej adorácii a kajúcej pobožnosti.

Srdce jubilea: Púť a zasvätenie digitálnej misie

Vrchol Jubilea príde v utorok 29. júla. O 8.00 h sa účastníci zhromaždia na Piazza Pia a vydajú sa na púť po Via della Conciliazione do Baziliky svätého Petra. O 10.00 h tam bude celebrovať slávnostnú svätú omšu kardinál Luis Antonio Tagle, pro prefekt sekcie pre prvú evanjelizáciu a nové partikulárne cirkvi.

Nasledovať bude návrat do auditória na spoločný obed a oddych, po ktorom sa o 14.00 h uskutoční ekumenické stretnutie Together for Hope, organizované komunitou Taizé (osobne aj online cez Vatican News). Bude to priestor stretnutia, spoločenstva a spoločného poslania pre tých, ktorí zo všetkých kútov sveta ohlasujú nádej v digitálnom priestore.

Po hodine hier a kreatívneho vyjadrenia viery, nádeje a radosti v digitálnych sieťach bude nasledovať návšteva Vatikánskych záhrad. Tam sa uskutoční zasvätenie digitálnej misie, pri ktorom budú projekty zverené Panne Márii, „Božej influencerke“, s prosbou, aby so svojou materinskou nehou viedla prítomnosť Cirkvi vo svete digitálnych médií.

Záverečný festival

Po večeri sa účastníci opäť stretnú v auditóriu Conciliazione a potom budú pozvaní na festival digitálnych misionárov a influencerov na námestí Piazza Risorgimento. Čaká ich večer hudby a svedectiev z rôznych kultúr a krajín – spoločné slávenie poslania prinášať nádej do digitálneho sveta.

Aj tieto podujatia bude možné sledovať v priamom prenose cez kanály Vatican News.

