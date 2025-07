Bilancia Správy majetku Apoštolskej stolice (APSA): V roku 2024 zisk vo výške viac ako 62 miliónov

V pondelok 28. júla bola zverejnená správa o hospodárení Správy majetku Apoštolskej stolice (APSA), v ktorej sa zdôrazňuje rast ziskovosti a väčší príspevok pre rímsku kúriu a misiu Cirkvi. Bilancia ukazuje víziu a stratégiu v oblasti správy a zhodnocovania hnuteľného a nehnuteľného majetku. Podľa vedenia APSY ide o „jednu z najlepších bilancií“.

Mimoriadny zisk – 62,2 milióna eur (o viac ako 16 miliónov viac než v roku 2023) – ale aj mimoriadny príspevok – 46,1 milióna eur (o viac ako osem miliónov viac než v roku 2023 - 37,93 milióna) – na pokrytie potrieb Svätej stolice a deficitu rímskej Kúrie. Tieto údaje vynikajú v rozpočte APSA (Správa majetku Apoštolskej stolice) na rok 2024. „Je to jeden z najlepších rozpočtov za posledné roky“, komentoval bilanciu pre vatikánske médiá predseda APSY, arcibiskup Giordano Piccinotti.

Proaktívna realita

Dnes zverejnená rozpočtová správa je piatou (po zverejnení prvej za rok 2020) zverejnenou orgánom, ktorý bol zriadený v roku 1967 pápežom Pavlom VI. pre správu hnuteľného a nehnuteľného majetku Svätej stolice.

Pokrytie „potrieb“ Svätej stolice

„Zmena“ je ešte viac citeľná v dnešnom dokumente, kde sa zdôrazňuje rast ziskovosti, nie ako cieľ sám osebe, ale ako prostriedok na zabezpečenie väčšej schopnosti prispievať k potrebám Svätej stolice. A teda k poslaniu Cirkvi a pápeža. „APSA plní svoju povinnosť“, zdôraznil Mons. Piccinotti.

Finančné potreby Kúrie vo výške 170,4 milióna predstavujú finančné výdavky, ktoré APSA vynakladá pre Svätú stolicu, teda súčet miezd a nákupu tovarov a služieb. S pevným príspevkom 30 miliónov a variabilným príspevkom (50 % zo zostatkového zisku) vo výške 16,087 miliónov je celková výška príspevkov APSA pre Kúriu 46,087 miliónov eur.

Zisky

Pokiaľ ide o zisky, predseda pripomína, že v trojročnom pláne vypracovanom pred štyrmi rokmi bol cieľ 50 miliónov. „Plus“ zaznamenané v dnešnom rozpočte je preto dôvodom na spokojnosť, čo je výsledkom najmä lepšej správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, zameranej skôr na zhodnocovanie ako na znižovanie výdavkov alebo predaj. Všetko v súlade s procesmi „racionalizácie, transparentnosti a profesionality“.

„Nie je to konečný cieľ. Môj dedko vždy hovorieval, že z čerešňového stromu nemôžete získať viac ako 15 kg čerešní. Takmer sme tam, ale určite existuje priestor na zlepšenie, a správa je už teraz veľmi dobrá,“ vysvetľuje arcibiskup Piccinotti. „Nejde len o prenájom prázdnych nehnuteľností; v posledných rokoch prebehla významná reštrukturalizácia správy nehnuteľností, vďaka čomu sme mohli prenajímať za trhové ceny. To prináša ďalšie zdroje... Okrem toho APSA pracuje eticky, aby boli všetky procesy formalizované a sledovateľné.“

Správa hnuteľného majetku

Všetky podrobnosti sa nachádzajú na 34 stranách rozpočtu, ktorý ponúka prehľad o dvoch veľkých správach zverených orgánom APSA (nehnuteľný a hnuteľný majetok). Pokiaľ ide o prvú, je potrebné zdôrazniť, že v marci a apríli 2024 boli implementované smernice Investičného výboru Svätej stolice, ktorý okrem iného nariadil, aby investície boli realizované v SMA (Separated Managed Accounts). Ide o niečo, čo je podobné bežným investičným fondom, ale vo vlastníctve Svätej stolice. Táto politika sa prejavila vo významnej reorganizácii investičného portfólia, čo na jednej strane umožnilo zachovať hodnotu majetku v čase poklesu trhov, a na druhej strane to malo pozitívny vplyv na následnú fázu reinvestovania. Vďaka načasovaniu, vízii a stratégii dosiahla APSA výnos zo správy vo výške 8,51 percentuálnych bodov. „Inými slovami, predali sme, keď bol trh na vrchole, a kúpili, keď bol na dne. To viedlo k veľmi vysokému výsledku.“, uviedol Mons. Piccinotti. To znamená o 10 miliónov viac ako v predchádzajúcom roku.

Správa nehnuteľností

Výsledok správy nehnuteľností zostal v porovnaní s rokom 2023 nezmenený: 35,1 milióna. Je to výsledok „kombinovaného efektu“ medzi pozitívnym vplyvom vyšších príjmov z nehnuteľností APSA v Taliansku (+ 3,2 milióna) a príjmov z účastí v spoločnostiach v Taliansku a v zahraničí (+ 0,8 milióna) a negatívnym vplyvom (- 3,9 milióna) vyšších nákladov generovaných nehnuteľnosťami APSA (z toho 3,8 milióna len na údržbu).

Spojenie nehnuteľností

K dnešnému dňu spravuje APSA v Taliansku 4 234 nehnuteľností: 2 866 vo vlastníctve samotnej správy (1 367 na bývanie, 395 na komerčné účely) a 1 368 vo vlastníctve iných subjektov. Správa nehnuteľností prebieha aj prostredníctvom spoločností v Anglicku, Francúzsku, Švajčiarsku a Taliansku.

„Práca pre iných“ pre ostatných

Medzi dôležité body rozpočtu patrí aj ten, ktorý sa týka poskytovaných služieb, ktoré zamestnávajú približne 40% ľudských zdrojov. „Je to práca pre iných“, zdôraznil predseda a dodal: „Správa prispieva k poslaniu Cirkvi poskytovaním služieb, ktoré využívajú iné inštitúcie“. Príkladom je účtovníctvo a údržba nunciatúr.

Realizované alebo plánované projekty

Posledná časť rozpočtu nakoniec mapuje projekty, ktoré boli začaté a pokračovali v roku 2024, a nazerá do budúcnosti s nápadmi a návrhmi. Medzi nimi vyniká projekt Fratello Sole, čo je výstavba agro-voltaickej elektrárne v rímskej zóne Santa Maria di Galeria (miesto, ktoré 19. júna navštívil pápež Lev XIV.), aby sa dosiahli príklady energetickej transformácie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie.

