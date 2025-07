Mladí pútnici nádeje

Vatikán

Arcibiskup Fisichella: Rím je pripravený prijať mladých, očakávame milión pútnikov

Rím je pripravený prijať účastníkov Jubilea mládeže – uistil novinárov arcibiskup Rino Fisichella, ktorý je z poverenia Vatikánu zodpovedný za organizáciu podujatí Svätého roka. Prezradil, že do Večného mesta sa chystajú aj mladí Palestínčania, konkrétne kresťania z Betlehema. Uviedol to v súvislosti so štvrtkovým útokom na katolícky Kostol Svätej rodiny v Gaze. Priznal, že táto udalosť vyvoláva bolesť a smútok.

Vatican News Arcibiskup Fisichella neočakáva, že by sa horúčavy, ktoré v Ríme vládnu, negatívne prejavili na počte účastníkov. „Očakávali sme milión účastníkov a veríme, že práve toľko mladých bude prítomných počas posledných dvoch dní Jubilea,“ uviedol predstaviteľ Vatikánu. Zdôraznil, že po logistickej stránke je všetko dobre zorganizované. „Som pokojný, pretože viem, že budú v bezpečí, a keď vidím stav príprav na prijatie mládeže z celého sveta vo Večnom meste, napĺňa ma to dôverou.“ V utorok bol otvorený most ponad diaľnicu A1, ktorý mladým umožní jednoduchší prístup na stretnutie so Svätým Otcom v Tor Vergata. Arcibiskup Fisichella zdôraznil, že hoci mladí prichádzajú v jazykových a národných skupinách, v Ríme budú tvoriť jednu veľkú komunitu. Preklad Martin Jarábek Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.