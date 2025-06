V Ríme sa od 23. do 27. júna konajú jubileá semiaristov, biskupov a kňazov

Tento týždeň sa vo Večnom meste konajú tri jubilejné podujatia pre kňazov, biskupov a bohoslovcov z celého sveta. Pápež prednesie dve katechézy v Bazilike sv. Petra: seminaristom v utorok 24. júna o 11.00 h a biskupom v stredu 25. júna o 12.30 h. S biskupmi zároveň vykoná vyznanie viery pri hrobe svätého Petra. Vo Vatikánskej bazilike bude Svätý Otec v piatok 27. júna o 9.00 h sláviť svätú omšu a vysvätí 31 nových kňazov, medzi ktorými bude Slovák, 26-ročný Rastislav Krempaský.

Vatican News

Program Jubilea seminaristov sa začal v pondelok 23. júna o 17.00 h v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Účastníci sa spoločne modlili ruženec a potom sa zúčastnili na koncerte zboru Rímskej diecézy s orchestrom „Fideles et amati“ pod vedením Mons. Marca Frisinu. Seminaristi v utorok 24. júna ráno putovali k Svätej bráne Baziliky sv. Petra a o 11.00 h sa v bazilike stretli s pápežom Levom XIV., ktorý im predniesol katechézu. O 18.00 hod. sa jubileum ukončí eucharistickými sláveniami rozdelenými podľa jazykových skupín v desiatich kostoloch v centre Ríma, ktorým budú predsedať biskupi a ktoré budú otvorené pre všetkých.

Jubileum biskupov

V stredu 25. júna dopoludnia sa uskutočnia podujatia venované biskupom, ktorí prídu z približne 50 krajín sveta vrátane Talianska, Španielska, Poľska, Portugalska, Argentíny, Brazílie, Venezuely, USA a Filipín. Účastníci sa v stredu o 9.30 h zhromaždia v Konštantínovom krídle, kde im bude odovzdaná štóla, ornát a mitra Svätého roka, a o 10.00 h začnú svoju púť k Svätej bráne Baziliky sv. Petra. Vo vnútri baziliky budú o 10.30 hod. koncelebrovať svätú omšu, ktorej bude predsedať emeritný prefekt Dikastéria pre biskupov kardinál Ouellet pri Oltári katedry. Po nej, o 12.30 h, opäť v bazilike, pápež biskupom prednesie katechézu a spolu s nimi vysloví vyznanie viery pri hrobe sv. Petra. Jubileum potom biskupi ukončia spoločným obedom na nádvorí Pápežského rímskeho veľkého seminára.

Jubileum kňazov

V stredu 25. júna sa začne aj Jubileum kňazov, v rámci ktorého biskupi prednesú katechézy v 12 kostoloch v centre Ríma podľa jazykových skupín. Nasledujúci deň, 26. júna, sa kňazi zúčastnia na eucharistickej slávnosti, ktorej bude predsedať prefekt Dikastéria pre klerikov kardinál Lazzaro You v Bazilike sv. Petra. Po nej budú mať kňazi možnosť zažiť jubilejnú púť k Svätej bráne pápežských bazilík, a to od 11.00 do 18.00 h.

Stretnutie pre všetkých

Stretnutie pre všetkých bude vo štvrtok o 19.00 hod. v Bazilike sv. Petra na modlitbovej vigílii so svedectvami, ktorej bude predsedať proprefekt Dikastéria pre evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella. Jubilejné podujatie sa ukončí v piatok 27. júna Eucharistiou na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorej bude predsedať pápež v Bazilike sv. Petra. Počas svätej omše s voľným vstupom pápež Lev XIV. vysvätí 31 nových kňazov z rôznych častí sveta, vrátane Talianska, Indie, Srí Lanky, Rumunska, Strednej Afriky, Svätého Vincenta a Grenadín, Kamerunu, Angoly, Vietnamu, Etiópie, Tanzánie, Ghany, Nigérie, Kórey, Mexika, Ugandy, Austrálie, Kene, Brazílie, Chorvátska, Slovenska a Ukrajiny.

Pripomeňme, že 28. a 29. júna bude v Ríme Jubileum misionárov v digitálnej sfére e katolíckych influencerov. V sobotu 28. júna sa v Ríme bude konať Jubileum Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Preklad: Zuzana Klimanová