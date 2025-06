Skupina mladých z Charkova navštívila pápeža

Isabella H. de Carvalho, Svitlana Dukhovych – Vatican News

„Bolo to neuveriteľné. Povedala by som, že ani teraz si nie som plne vedomá všetkého, čo sa stalo. Prežiť dni pokoja a ľahkosti, ďaleko od sirén, bômb a násilia, a mať možnosť odfotiť sa s pápežom.“ Takto opísala 17-ročná Tetiana pre vatikánske médiá emotívnu chvíľu, keď sa spolu s ďalšími 31 mladými Ukrajincami mohla stretnúť s pápežom Levom XIV. počas stredajšej generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Skupina pochádza z farnosti sv. Mikuláša v Charkove, druhom najväčšom meste Ukrajiny, ktoré je len niekoľko kilometrov od hraníc s Ruskom a patrí medzi najviac postihnuté mestá konfliktom.

Vďaka spolupráci Charkovského gréckokatolíckeho exarchátu, miestnej Charity a rôznych talianskych humanitárnych organizácií sa už druhý rok po sebe podarilo zorganizovať výlet pre skupinu chlapcov a dievčat do Talianska. Počas troch týždňov – od 8. júna do 5. júla – navštívia mladí Rím, Como a Ponte di Legno v Lombardii. Zatiaľ čo v utorok v noci Charkov opäť zasiahli ruské drony, ktoré si vyžiadali najmenej troch mŕtvych a viac než 60 zranených, z toho deväť detí, skupina mladých vo veku 10 – 17 rokov mohla aspoň na čas uniknúť vojnovému konfliktu a pocítiť blízkosť nového pápeža. Aj prvé slová Svätého Otca po jeho zvolení boli adresované práve mieru.

(@Vatican Media)

Pápežova podpora v modlitbách za Ukrajinu

„Vidieť pápeža osobne je už samo osebe veľká vec. Ale byť s ním na jednej fotografii, to som si naozaj nevedel predstaviť. Sú to emócie, ktoré sa nedajú vyjadriť slovami,“ hovorí 15-ročný Vitalij. Rehoľná sestra Oleksia Pohrsnychna z Kongregácie svätého Jozefa, ktorá slúži v Katedrále sv. Mikuláša od roku 2018, mala veľkú radosť, keď videla emócie na tvárach mladých pred davom na Svätopeterskom námestí, keď pocítili podporu od pápeža, ktorý ich po audiencii osobne pozdravil. Rehoľníčka uviedla: „Bolo dojímavé, keď nám povedal: ‚Stále sa modlím.‘“

Keď dobrovoľníčka iniciatívy Hranice mieru z diecézy Como, ktorá skupinu sprevádzala, povedala pápežovi, aby nezabudol na Ukrajinu, jeho odpoveď bola kategorická: „Nie, nikdy,“ priblížil Nicola Gini, dobrovoľník tej istej organizácie. Nicola uviedol, že ho zaujal pohľad do očí niektorých mladých Ukrajincov, ktorí sa pozerali na oblohu, keď začuli zvuk lietadla letiaceho nad Námestím sv. Petra. „V ich očiach bolo vidieť, čo si myslia. Skutočne hlboko v sebe niesli útlak tejto vojny. Uistiť ich, že z tohto neba nemusia mať strach, je podľa mňa ten najkrajší dar, aký týmto chlapcom možno dať.“

Spomienky na ukrajinské dievča Máriu

Skupina mladých darovala pápežovi Leovi XIV. zarámovanú fotografiu svojej spoločníčky Márie. Pred vyše rokom, vo veku 12 rokov, zahynula pri bombovom útoku počas nakupovania so svojou matkou Irinou – len mesiac pred tým, ako mala odcestovať do Talianska. „Boli akoby prítomné v skupine, myslím si, že toto puto sa dnes ešte viac upevnilo,“ uviedol Nicola.

(@Vatican Media)

Ťaživá realita, ktorej mladí čelia

Vatikánskym médiám sa mladí zverili aj s „mnohými ťažkosťami“, ktoré denne prežívajú. Nemôžu študovať ani sa stretávať so svojimi priateľmi, neustále ich desí zvuk rakiet a bômb a škody, ktoré spôsobujú. Mnohí boli vysťahovaní z domovov, v ktorých vyrastali. „Naša rutina je úplne narušená, náš spánok je narušený, neustále musíme chodiť do krytu a neustále žijeme v strese,“ rozprávala Tetiana. „Keď prídeme do Talianska, ako teraz, a rozprávame sa s našimi rovesníkmi, vždy im hovorím: ‚Sme veľmi šťastní za vás, ktorí žijete svoj život, ktorí nepoznáte vojnu, ktorí nepoznáte zvuk leteckého poplachu. Vážte si tieto chvíle, vážte si pokojný život. Pretože keď prišla vojna, ľudia si začali vážiť aj tie najmenšie a najbezvýznamnejšie veci.‘“

Žiť normálne

Pocit normálneho, pokojného života je presne to, čo sa v týchto dňoch snaží ponúknuť Farnosť sv. Jozefa z Cupertina, ktorá skupinu prijala v Ríme. Mladých hostia rôzne rodiny z farnosti, pričom sa stravujú v kostole a zúčastňujú sa na aktivitách letného centra spolu s ďalšími 280 rovesníkmi. Ako dosvedčil miestny farár otec Paolo Pizzuti, pohostiť deti je pre farníkov „krajšie ako pre nich samých“: „Naozaj nám to dalo veľa, že sme ich mohli privítať, prijať v našich domoch, v našej komunite.“

Rehoľná sestra Oleksia dodala: „Fotky detí zo skupiny sme poslali ich rodičom a oni nám odpovedali: ‚Ďakujeme, že naše deti môžu byť tam, vo svete, kde žijú normálne. Kde sa môžu pokojne hrať a spať bez toho, aby mysleli na to, kedy zazvoní siréna alebo priletí raketa. Sme tak blízko oblasti, kde prebiehajú boje, že tento čas je aj pre deti snom. Vrátia sa veľmi šťastné.‘“

Po pobyte v Ríme budú mladí Ukrajinci do 27. júna hosťami v diecéze Como, kde zažijú chvíle hry a stretnutia s rôznymi farnosťami a spoločenstvami. Následne až do 5. júla budú v meste Ponte di Legno v Lombardii, kde ich bude hostiť ďalšie humanitárne združenie s názvom Amici in cordata nel mondo.

Preklad: Miroslava Holubíková