Pápež Ukrajincom: Naše „áno“ môže otvoriť nové horizonty viery, nádeje a pokoja

„Chcem vyjadriť blízkosť sužovanej Ukrajine... Zdieľam váš smútok za zajatcami a obeťami tejto nezmyselnej vojny.“ Povedal pápež Lev XIV. v sobotu 28. júna účastníkom Jubilejnej púte Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. „Veriť neznamená mať už všetky odpovede, ale dôverovať, že Boh je s nami a dáva nám svoju milosť, že on povie posledné slovo a že život zvíťazí nad smrťou“, zdôraznil pápež.

Ukrajinskí gréckokatolíci prišli do Ríma pod vedením kyjevsko-haličského vyššieho arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka.

Svätý Otec pútnikom pripomenul, že „Svätý rok nás volá, aby sme sa stali pútnikmi nádeje, ktorá nesklame, a to po celý náš život, i napriek nepriazni súčasnej situácie. Cesta do Ríma s prechodom cez Svätú bránu a zastávkami pri hroboch apoštolov a mučeníkov je symbolom tejto každodennej cesty, ktorá sa tiahne smerom k večnosti, kde Pán zotrie každú slzu a už nebude smrti, smútku, žiaľu, bolesti (porov. Zjv 21, 4).“

Pápež konštatoval, že Ukrajina je bohatá na kresťanskú vieru i na svätcov a je pokropená krvou početných mučeníkov, ktorí darovali svoj život a potvrdili vernosť apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom.

Ukrajinským gréckokatolíkom pápež okrem iného povedal:

„Viera, milí priatelia, je poklad, o ktorý sa treba deliť. Každá doba so sebou prináša ťažkosti, námahy a výzvy, ale aj príležitosti rásť v dôvere a odovzdanosti Bohu.

Viera vášho ľudu je teraz vystavená ťažkej skúške. Mnohí z vás si od začiatku vojny určite kladú otázku: Pane, prečo to všetko? Kde si? Čo musíme urobiť, aby sme zachránili naše rodiny, naše domovy a našu vlasť? Veriť neznamená mať už všetky odpovede, ale dôverovať, že Boh je s nami a dáva nám svoju milosť, že on povie posledné slovo a život zvíťazí nad smrťou.

Panna Mária, taká drahá ukrajinskému ľudu, ktorá svojím pokorným a odvážnym „áno“ otvorila dvere k vykúpeniu sveta, nás ubezpečuje, že aj naše jednoduché a úprimné „áno“ sa môže stať nástrojom v Božích rukách na dosiahnutie niečoho veľkého. Po potvrdení vo viere Petrovým nástupcom vás vyzývam, aby ste sa o ňu podelili so svojimi blízkymi, s krajanmi a so všetkými, ktorých vám Pán dá stretnúť. Ak dnes povieme „áno“, môže to otvoriť nové horizonty viery, nádeje a pokoja, osobitne všetkým, ktorí sú v bolesti.

Sestry a bratia, vítajúc vás tu, chcem vyjadriť svoju blízkosť sužovanej Ukrajine, deťom, mladým ľuďom, starším ľuďom a osobitným spôsobom rodinám, ktoré smútia za svojimi blízkymi. Zdieľam váš smútok za zajatcami a obeťami tejto nezmyselnej vojny. Zverujem Pánovi vaše úmysly, vaše každodenné zápasy a tragédie a predovšetkým vaše túžby po mieri a pokoji.

Povzbudzujem vás, aby ste kráčali spoločne, duchovní pastieri a veriaci, a upierali svoj pohľad na Ježiša, našu spásu. Nech vás vedie a ochraňuje Panna Mária, ktorá práve pre svoje spojenie s utrpením svojho Syna je Matkou nádeje. Srdečne žehnám vás všetkých, vaše rodiny, vašu Cirkev a váš ľud.“