Pápež Lev XIV. strávi letný čas oddychu v Castel Gandolfe

Svätý Otec Lev XIV. strávi časť júla a jeden augustový víkend v pápežskej rezidencii v Castel Gandolfe neďaleko Ríma, kde bude sláviť nedeľné sväté omše v miestnych kostoloch a modliť sa Anjel Pána s pútnikmi na Námestí slobody. Počas júla budú pozastavené všetky súkromné audiencie, ako aj stredajšie generálne audiencie.

Deborah Castellano Lubov – Vatican News

Svätý Otec Lev XIV. obnoví tradíciu trávenia určitého času počas leta v Castel Gandolfe. Podľa vyhlásenia, ktoré v utorok 17. júna zverejnila Prefektúra pápežského domu, Petrov nástupca strávi v mestečku na vrchu neďaleko Ríma dve samostatné obdobia. Ide o časť júla a potom sa vráti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta na niekoľko dní.

Pápežov program na júl a august

Do Castel Gandolfa pápež pricestuje na obdobie odpočinku v nedeľu 6. júla popoludní.

V nedeľu 13. júla o 10.00 hod. bude pápež Lev XIV. sláviť svätú omšu v pápežskej farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfo a o 12.00 hod. prednesie modlitbu Anjel Pána na Námestí slobody pred Apoštolským palácom.

V nedeľu 20. júla o 9.30 hod. bude Svätý Otec sláviť svätú omšu v katedrále v neďalekom mestečku Albano. Na poludnie sa bude opäť verejne modliť Anjel Pána na Námestí slobody v Castel Gandolfe.

Popoludní sa Svätý Otec vráti do Vatikánu, kde zostane až do návratu do Castel Gandolfa v polovici augusta. Jubileum mladých je naplánované na 28. júla až 3. augusta.

Počas júla budú pozastavené všetky súkromné audiencie, ako aj stredajšie generálne audiencie 2., 9., 16. a 23. júla. Týždenné generálne audiencie sa obnovia 30. júla.

V piatok 15. augusta o 10.00 hod. bude Svätý Otec sláviť svätú omšu v pápežskej farnosti Castel Gandolfo a na poludnie prednesie modlitbu Anjel Pána na Námestí slobody.

V nedeľu 17. augusta na poludnie bude opäť prednášať modlitbu Anjel Pána na Námestí slobody.

V ten deň popoludní pápež Lev XIV. odíde z Castel Gandolfa a vráti sa do Vatikánu.

Preklad a úprava: Zuzana Klimanová