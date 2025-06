Kard. Parolin: Zasievajme pokoj evanjeliovou diplomaciou

Apoštolský nuncius je „mostom“ medzi Petrovým nástupcom a miestnymi cirkvami, medzi Cirkvou a štátmi, „medzi ranami sveta a nádejou evanjelia“ – uviedol kardinál štátny sekretár Pietro Parolin v rozhovore pre vatikánske médiá pri príležitosti Jubilea Svätej stolice a pred audienciou pápeža Leva XIV. s účastníkmi Jubilejnej púte a stretnutia pápežských zástupcov.

„Pápežský zástupca je nositeľom diplomacie evanjelia“ a jeho povinnosťou je „usilovať sa o sprostredkovanie a dialóg“ a stať sa rozsievačom pokoja. Uviedol to kardinál štátny sekretár Pietro Parolin v rozhovore pre vatikánske médiá pri príležitosti Jubilea Svätej stolice, ktoré sa slávi dnes, 9. júna, a v predvečer audiencie Leva XIV. s účastníkmi Jubilea a stretnutia pápežských zástupcov, ktoré je naplánované na zajtra, 10. júna.

Vatican News

Vaša Eminencia, Jubileum Svätej stolice ponúka príležitosť na stretnutie a priestor na zamyslenie sa nad spôsobom, akým Cirkev vstupuje do vzťahu so svetom. Aký význam má toto jubileum pre diplomatický zbor Svätej stolice, najmä pre apoštolských nunciov?

Jubileum Svätej stolice poskytuje aj pápežským zástupcom príležitosť prežiť chvíľu jednoty. Ich život je neustálou „púťou“ bez možnosti trvalého zakotvenia v jednej konkrétnej realite. Je to život na ceste – nie však osamelý. Toto jubileum mi preto evokuje obraz rodiny, ktorá je síce roztrúsená po celom svete, no zjednotená, a ktorá sa zhromažďuje v Ríme, aby sa spojila okolo pápeža. V tomto stretnutí jasne vystupuje do popredia vzťah medzi partikulárnym a univerzálnym rozmerom Cirkvi: pápežský zástupca je predovšetkým mostom medzi Kristovým vikárom a komunitami, do ktorých je poslaný, a zároveň udržiava živé spojenie miestnych cirkví s Apoštolskou stolicou. Na zabezpečenie tejto jednoty plní Štátny sekretariát svoju koordinačnú úlohu a podporuje poslanie pápežských zástupcov v Ríme i vo svete.

Ako ste spomenuli, apoštolskí nunciovia zastupujú Svätého Otca pred miestnymi cirkvami i občianskymi autoritami. V čom spočíva špecifickosť ich služby a ako spájajú pastoračný a diplomatický rozmer?

Apoštolskí nunciovia sú, samozrejme, zástupcami pápeža pri národných vládach a nadnárodných inštitúciách. V tomto zmysle je ich úloha výsostne diplomatická: viesť dialóg s občianskymi autoritami, pracovať na prekonávaní rozporov, podporovať mier, spravodlivosť a náboženskú slobodu – nie v záujme vlastnej strany, ale vedení evanjeliovým pohľadom na svet a na medzinárodné vzťahy. Ich služba sa však zo svojej podstaty nemôže obmedziť na chladnú inštitucionálnu funkciu, ale musí byť podopretá autentickou pastoračnou prítomnosťou. Apoštolský nuncius je predovšetkým mužom Cirkvi, je aj pastierom a má si osvojiť príklad Krista, Dobrého pastiera. Byť pastierom znamená priblížiť sa biskupom, kňazom, rehoľníkom a komunitám, ktorým má slúžiť, a mať stále pohľad Cirkvi – teda kňaza, ktorý cíti zodpovednosť za druhých. Tak sa apoštolský nuncius stáva mostom medzi Petrovým nástupcom a miestnymi cirkvami, medzi Cirkvou a štátmi, medzi ranami sveta a nádejou evanjelia.

Aké vlastnosti považujete za nevyhnutné pre pápežského zástupcu, najmä v tomto zložitom historickom období?

Zdôraznil by som tri. Predovšetkým pokoru ako vnútorné nastavenie srdca. Tá umožňuje „stať sa malými“ a pritom stáť pevne v dôvere, že Pán môže cez nás uskutočňovať veľké diela. Tvár v tvár množstvu nenávisti a násilia vo svete by sme mohli podľahnúť určitému pesimizmu. V náročných a nečakaných úlohách však pokojne dôverujeme milosti, ktorá posilňuje a sprevádza naše poslanie. Popri pokore je to evanjeliové horlenie. Pápežský zástupca je nositeľom evanjeliovej diplomacie, má prinášať Kristovo svetlo až do najvzdialenejších kútov zeme. A napokon je dôležité, aby bol mužom zmierenia. Úlohou pápežskej diplomacie je podporovať úsilie Svätého Otca o svet, ktorý je čoraz viac preniknutý pravdou, spravodlivosťou a pokojom. V dnešnom svete sa pápežský zástupca musí angažovať pre sprostredkovanie a dialóg, lebo len tak možno tkať osnovu medzinárodnej spolupráce a zachytiť aj tú najmenšiu a najskrytejšiu túžbu po zmierení. Prijmime výzvu Svätého Otca, aby sme sa stali rozsievačmi pokoja – pretože druhý človek, najmä v diplomacii, nie je predovšetkým nepriateľ, ale ľudská bytosť, s ktorou treba viesť rozhovor.

Ako dokáže diplomatická formácia mladých kňazov držať krok s výzvami súčasného sveta, ktorý sa neustále mení?

Pápežská cirkevná akadémia sa už tristo rokov stará o formáciu mladých kňazov pripravujúcich sa na službu v diplomatickom zbore Svätej stolice. Nedávna reforma akadémie si kládla za cieľ zmodernizovať a posilniť túto formáciu, aby čo najlepšie zodpovedala zložitostiam dnešného sveta. Cieľom tejto novej fázy vatikánskej diplomacie je vysielať do sveta diplomatov, ktorí sú nielen odborne kompetentní, ale aj hlboko preniknutí evanjeliovým duchom, vedomí si, že ako nástroje spoločenstva majú niesť ďalej Petrov magistérium, byť rozsievačmi pokoja a budovateľmi solidárnych a pokojamilovných vzťahov medzi národmi.

Preklad Martin Jarábek