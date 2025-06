Jubileum športu: Šampióni, ale predovšetkým remeselníci nádeje

V Tlačovom stredisku Svätej stolice bol predstavený program jubilejného podujatia, ktoré sa uskutoční 14. a 15. júna. Ako zdôraznil kardinál Tolentino de Mendonça, prefekt Dikastéria pre kultúru: „Šport nás učí postaviť sa po prehre, tak ako nás viera podopiera v ťažkých chvíľach.“

„Pre športovca je veľmi dôležité prehrať; práve v tej chvíli sa ukáže, kto naozaj je, ako sa dokáže pozviechať, ako porozumie, kde urobil chybu a aký má ďalší cieľ,“ vysvetľuje Novella Calligarisová, prvá talianska plavkyňa, ktorá získala olympijskú medailu a stanovila svetový rekord v disciplíne 800 metrov voľným spôsobom. Dnes pôsobí ako novinárka v Rainews24. Novella Calligarisová predstavila podujatia pripravované pri príležitosti Jubilea športu na tlačovej konferencii vo Vatikáne 11. júna spoločne s kardinálom Josém Tolentinom de Mendonçom, prefektom Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, Ameliom Castrom Gruesom, paralympijským šermiarskym športovcom, a Giampaolom Matteiom, predsedom Athletica Vaticana. Intenzívne dvojdňové podujatie vyvrcholí slávením svätej omše, ktorú v nedeľu 15. júna v Bazilike sv. Petra bude celebrovať pápež Lev XIV.

„Každý športovec má svoj vlastný príbeh – pokračuje Calligarisová – výsledok nepotrebuje komentár, ale zaujímavé je, ako sa k nemu dopracoval: jeho motivácia, utrpenie, pády, znovuobnovenia. V starovekom Grécku bol šport len jednou z disciplín olympijských hier – boli tam aj poézia, tanec, spev. Musíme sa vrátiť k tomuto celostnému pohľadu na kultúru,“ zdôraznila.

Spoločenstvo, ktoré sa hýbe

„Aj keď sa niektoré športy zdajú byť individuálne, šport je vždy pohybujúce sa spoločenstvo,“ zdôraznil kardinál José Tolentino de Mendonça. Je to príležitosť hovoriť o človeku, o zmysle jeho života, o jeho radostiach, túžbe po transcendencii a po nekonečne. Je to šanca zakúsiť tú odzbrojujúcu nádej, o ktorej hovorí pápež Lev XIV. Dikastérium nechcelo pripraviť len súbor súťaží, ale spojiť šport s jeho podstatou – kultúrou a vzdelávaním.

Ako pripomenul kardinál, pápež Lev povedal 1. júna cyklistom z Giro d’Italia: „Ste vzorom pre mládež na celom svete.“ „Táto veta – poznamenal Tolentino – hovorí o dvoch podstatných veciach: o uznaní, ktoré Cirkev udeľuje športu, a o zodpovednosti, ktorú šport má voči spoločnosti. Dúfam, že toto Jubileum športu prebudí v športovcoch uvedomenie si, že aj oni sú misionármi nádeje.“ Šport ako škola života – to je veta, ktorú možno opakovať bez akéhokoľvek pátosu.

Príbehy nad rámec víťazstva

Podujatie sa začne v sobotu 14. júna konferenciou s názvom Nápor nádeje: príbehy nad rámec pódia. Registrovaní účastníci sa stretnú o 8.00 v Pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum. Po akreditácii sa pripoja k ostatným pútnikom a zúčastnia sa na Jubilejnej audiencii, ktorú na Námestí svätého Petra udelí pápež Lev XIV. Konferencia potrvá do 13.00 a bude venovaná reflexii o vzťahu medzi nádejou a športom. Otvorí ju kardinál José Tolentino de Mendonça a Thomas Bach, prezident Medzinárodného olympijského výboru.

Prvú časť budú tvoriť svedectvá športovcov: Letsile Tebogo (atletika), Valentiny Vezzaliovej (šerm), Amelia Castra Gruesa (paralympijský šerm) a Sérgia Conceiçãoa (bývalý futbalista a tréner). Druhá časť sa zameria na prítomnosť Cirkvi v oblasti športu a výchovy. Vystúpia Francesca Scibetta (saleziánske mládežnícke športové kluby), Giampaolo Mattei (Athletica Vaticana), Litus Ballbe Sala (Pastorácia športu), Paola Virginia Gigliotti (Združenie Sentieri Frassati). Na záver budú udelené ceny v medzinárodnej fotografickej súťaži Sport in Motion, ktorá má priblížiť mládež ku kultúre. Moderátormi budú Novella Calligarisová a Alessandro Gisotti z Dikastéria pre komunikáciu. Víťazov vyhlási športový fotograf Giovanni Zenoni.

V sobotu popoludní budú mať športovci, ich rodiny a priatelia možnosť zažiť najvýznamnejší jubilejný úkon – prechod cez Svätú bránu. Stretnutie bude o 17.00 na novom námestí Piazza Pia. Po modlitbovom úvode sa účastníci v procesii presunú do Baziliky svätého Petra na spoločný prechod cez Svätú bránu. Podujatie sa koná v spolupráci so združením Athletica Vaticana. Deň vyvrcholí o 21.30 h premietaním oscarového filmu Chariots of Fire (Ohnivé vozy) od Hugha Hudsona na námestí San Cosimato v Trastevere – ako príbeh o vášni, viere a športe.

V nedeľu 15. júna o 10.30 h bude pápež Lev XIV. predsedať sláveniu Eucharistie v Bazilike sv. Petra – otvorenému pre všetkých, najmä pre športovcov a ich rodiny.

Úsmev silnejší než bolesť

Amelio Castro Grueso, kolumbijský paralympijský šermiar, si stanovil dva veľké ciele: získať zlatú medailu a napísať knihu o svojom živote, aby mohol byť svedkom nádeje.

„Narodil som sa a vyrastal v najkrajšej krajine sveta, v nádhernom, no komplikovanom regióne Kolumbie – rozpráva Amelio, ktorý bol aj hosťom jednej z epizód podcastu Specchi, pripravovaného Amedeom Lomonacom, Benedettou Capelliovou a Fabiom Colagrandem. – Moje nádeje boli nulové, keď moju mamu zavraždili, keď som mal šestnásť rokov. Nikdy by mi nenapadlo, že raz budem súťažiť na paralympiáde, a už vôbec nie, že budem žiť život, ktorý ma robí šťastným, hoci som zostal po nehode pripútaný na nemocničné lôžko. V dvadsiatich rokoch som prišiel o schopnosť chodiť a v nemocnici ma opustila aj vlastná rodina. A predsa práve to obdobie bolo tým najlepším v mojom živote, lebo som tam, pripútaný na lôžko, objavil Božiu lásku a zakúsil jeho milosť.“

Zúčastnil sa paralympijských hier v Paríži 2024 v šerme: bol jedným z ôsmich športovcov Paralympijského tímu utečencov. „Nikdy by som nebol uveril, že cesta mojej obnovenej nádeje povedie cez šport.“

„Pred rokom som v Paríži šermoval proti najlepším na svete. Na hry ma prijali doslova na poslednú chvíľu. Nezískal som medailu, ale veril som si a naučil som sa tešiť aj z prehry, ako z nevyhnutnej súčasti rastu, keď človek vydá zo seba všetko. Mnohí chcú len víťaziť; ale, ako mi často opakuje môj mentálny kouč – nie je ťažké sa tam dostať, ťažké je tam zostať. Vždy vstanem a idem ďalej. To, čo naozaj chcem, je plniť Božiu vôľu, byť jeho nástrojom a svedčiť o jeho láske ľuďom, ktorým sa nedarí pohnúť sa z miesta, ktorí sú uväznení v úzkosti, depresii alebo traume. Viem, že som nikdy nebol sám a viem, že nikdy sám nebudem, lebo Boh je so mnou. S Božou milosťou a láskou si nikdy nenechám vziať nádej.“

Jedno veľké spoločenstvo

„Prvého júna – dodal Giampaolo Mattei, predseda Athletica Vaticana – sme zažili prvú výnimočnú „etapu“. Pápež Lev XIV. nanovo predstavil pohľad na šport, ktorý berie ohľad na celého človeka: telo, myseľ, srdce i ducha. Už 27. mája, pri stretnutí s futbalovým klubom SSC Neapol, hovoril o tíme, ktorý spolupracuje, pričom osobitne zdôraznil výchovný rozmer športu.“

Jubileum športu nie je súťaž, šampionát ani turnaj. Je to kresťanská skúsenosť, ktorú prežijú profesionálni aj amatérski športovci každého veku – spolu s funkcionármi, trénermi, organizátormi, fanúšikmi a ich rodinami. Ako jedno veľké spoločenstvo, všetci s rovnakou dôstojnosťou – bez ohľadu na počet medailí.

Počas jubilejného pútnického programu zaznie v taliančine a angličtine úryvok z Prvého listu svätého Pavla Korinťanom (1 Kor 9, 24 – 27) a bude sa modliť modlitba Otče náš. Sprievod bude sprevádzať spev v tradícii Komunity z Taizé, s ohľadom na medzinárodnú účasť športovcov.

V tomto kontexte odovzdá Konferencia biskupov Francúzska Athletica Vaticana – oficiálnemu viacšportovému združeniu Svätej stolice – „Kríž športovcov“, ktorý bude duchovným symbolom pre olympijské a paralympijské hry v Paríži 2024 a bude umiestnený v Kaplnke športovcov v kostole svätej Magdalény. Na tomto akte sa zúčastní aj Thomas Bach, predseda Medzinárodného olympijského výboru.

Ten istý kríž bol umiestnený v kaplnke športovcov počas olympijských hier v Londýne 2012 a v Riu de Janeiro 2016. Pápež František ho požehnal pri príležitosti Svetových dní mládeže v Riu v roku 2013 a kríž bol prítomný aj na SDM v Lisabone v roku 2023. Athletica Vaticana bude tento kríž odovzdávať diecézam v krajinách, kde sa budú konať letné alebo zimné olympijské a paralympijské hry – po vzore Kríža Svetových dní mládeže.

