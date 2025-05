Vo Vatikáne si pripomenú 44. výročie atentátu na sv. Jána Pavla II.

Pri príležitosti 44. výročia atentátu na Jána Pavla II. sa v utorok 13. mája o 18.00 hod. bude vo Vatikánskej bazilike pri Oltári katedry svätého Petra sláviť svätá omša. Vstup je pre všetkých voľný. Predsedať jej bude bývalý sekretár poľského pápeža kardinál Stanislaw Dziwisz. Po svätej omši bude nasledovať procesia od oltára Katedrály svätého Petra k hrobu sv. Jána Pavla II.

Vatican News

Atentát na pápeža Jána Pavla II. sa uskutočnil 13. mája 1981, v deň výročia fatimských zjavení.

Rok po atentáte, 13. mája 1982, sa sv. Ján Pavol II. vydal do Fatimy, aby sa poďakoval za záchranu života. Pútnikom zhromaždeným vo Fatime sa vyznal: „...Keď som sa prebral z bezvedomia, moje myšlienky okamžite utekali do tejto svätyne, aby som sa poďakoval v Srdci nebeskej Matky..... Vo všetkom, čo sa stalo, som videl - a budem to neustále opakovať - osobitnú materinskú ochranu Márie.“

Preklad a úprava: Zuzana Klimanová