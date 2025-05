V Ríme sa koná Jubileum bratstiev – tisícročných svedkov živej viery

Od piatku 16. mája až do nedele sa v Ríme v rámci Svätého roka 2025 koná Jubileum bratstiev. Ulice Ríma budú oživovať rôzne podujatia - medzi najočakávanejšie iniciatívy patrí „Veľká procesia“ ulicami centra mesta. Dve procesie po dvoch rôznych trasách sa symbolicky „stretnú“ na Circus Maximus (Circo Massmo).

Fabrizio Peloni, Zuzana Klimanová – Vatican News

Bratstvá predstavujú veľké cirkevné dedičstvo viery, služby, histórie, umenia a ľudovej tradície. Napríklad Bratstvo San Giovanni Battista de' Genovesi založil pápež Július III. bulou Romanum Pontifex z 23. júna 1553. Bratstvá dnes prešli svätou bránou na Vatikánskej bazilike. V nej možno od utorka do soboty obdivovať dve veľké zobrazenia, ktoré sa tradične v španielskej Andalúzii používajú v procesiách počas Svätého týždňa: „Santísimo Cristo de la Expiración“, známejší ako „El Cristo del Cachorro“ zo Sevilly a „Virgen de la Esperanza“ z Malagy.

„Virgen de la Esperanza“ (Panna Mária nádeje) z Malagy

Živá viera

Združenia, ktoré sú svedectvom živej viery, prekračujú tisícročnú históriu. Účastníci jubilejného podujatia, ktoré v týchto dňoch priláka do Ríma okolo 100 000 veriacich, pochádzajú z približne stovky krajín zo všetkých svetadielov, aby vydali svedectvo o svojej viere, ktorá pretrváva už stáročia na celom svete. Najpočetnejšie skupiny pochádzajú najmä z Talianska, Španielska, Spojených štátov, Malty, Francúzska a Brazílie. Dnes popoludní o 17.00 h rímske bratstvá privítali skupiny pútnikov z celého sveta uvítacím stretnutím v spolupráci s rímskou diecézou v Lateránskej bazilike.

Sochy zo Španielska

Veľká procesia

V sobotu 17. mája so začiatkom o 14.00 h sa uskutoční „Veľká procesia“ ulicami centra Ríma, ktorá bude mať štruktúru dvoch sprievodov po dvoch samostatných trasách, ktoré sa symbolicky „stretnú“ na Circus Maximus. Hlavný sprievod s ôsmimi bratstvami, ktoré ponesú svoje tradičné sochy či obrazy, sa začne na námestí Piazza Celimontana a bude pokračovať po Via Claudia a Via Celio Vibenna k Circus Maximus a potom sa v podobe kruhu vráti z Via Claudia do východiskového bodu. Zúčastní sa aj vatikánske Bratstvo sv. Anny (l’Arciconfraternita Vaticana di Sant’Anna de’ Parafrenieri) so sochou svojej patrónky.

V rovnakom čase vyjde druhý sprievod z Largo Cavalieri di Colombo a potom pôjde po Viale delle Terme di Caracalla, aby sa skončil v Circus Maximus. Na záver jubilea sa členovia bratstiev v tradičnom oblečení spolu so svojím sprievodom zúčastnia v nedeľu 18. mája na slávení svätej omše – oficiálneho začiatku Petrovskej služby rímskeho biskupa Leva XIV. na Námestí sv. Petra.