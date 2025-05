Pred konkláve: Prísaha oficiálov a zamestnancov

V Pavlínskej kaplnke Apoštolského paláca v pondelok 5. mája popoludní zložili prísahu tí vatikánski zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na konkláve, ako to vyžaduje apoštolská konštitúcia Universi Dominici Gregis. Boli medzi nimi pápežský ceremoniár, pracujúci v sakristii a upratovačky, lekári, zdravotné sestry či spovedníci.

Absolútna mlčanlivosť a to aj pre budúcnosť ohľadom toho, čo sa bude diať vo Vatikáne počas konkláve, a najmä ohľadom toho, čo „sa priamo či nepriamo týka zvolenia“ pápeža; rešpektovanie zákazu používania prístrojov na zvukové a obrazové záznamy pod hrozbou exkomunikácie latae sententiae vyhradenej Apoštolskej stolici. To je obsah prísahy, ktorá sa včera, 5. mája, konala v Pavlínskej kaplnke, ako to vyžaduje Universi Dominici Gregis, apoštolská konštitúcia, ktorú 22. februára 1996 promulgoval pápež Ján Pavol II. Prísahu vykonali „všetci zamestnanci, ktorí budú mať do činenia s nastávajúcim konkláve: laici i preláti schválení kardinálom komorníkom a tromi kardinálmi asistentmi“.

Okrem sekretára kardinálskeho kolégia a majstra pápežských liturgických slávení Mons. Diega Ravelliho boli prítomní: sedem pápežských ceremoniárov; pomocník z cirkevných radov, ktorého si vybral kardinál predsedajúci konkláve, aby mu pomáhal pri výkone jeho úradu; dvaja augustiniánski rehoľníci, ktorí majú na starosti pápežskú sakristiu; rehoľníci, ktorí sú spovedníkmi v rôznych jazykoch; lekári a zdravotné sestry; obsluha výťahu v Apoštolskom paláci; personál zodpovedný za jedáleň a upratovacie služby; zamestnanci Florérie a Technických služieb; ľudia zodpovední za prepravu voličov z Domu Sv. Marty do Apoštolského paláca; plukovník a major Pápežskej švajčiarskej gardy, ktorí majú na starosti dozor v blízkosti Sixtínskej kaplnky; riaditeľ bezpečnostných služieb a civilnej ochrany Mestského štátu Vatikán s niektorými svojimi spolupracovníkmi.

Po poučení o význame prísahy všetci predniesli a osobne podpísali predpísanú formulu pred kardinálom Kevinom Josephom Farrellom, komorníkom Svätej rímskej cirkvi, a dvoma apoštolskými protonotármi ako svedkami.

