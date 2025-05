Na Jubileum rodín sa očakávajú desaťtisíce pútnikov

Viac ako 60 000 pútnikov zo 120 rôznych krajín sa očakáva tento víkend v Ríme na Jubileu rodín, detí, starých rodičov a seniorov. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 1. júna svätou omšou s pápežom o 10.30 h na Námestí sv. Petra. V sobotu bude Festival rodín a modlitbová vigília na Námestí sv. Jána v Lateráne.

Vatican News

Od piatka 30. mája do nedele 1. júna 2025 sa bude vo Večnom meste konať veľké jubilejné podujatie venované rodinám, deťom, starým rodičom a seniorom. Budú to tri dni plné podujatí a atrakcií, popretkávané chvíľami modlitby, rozjímania, slávenia a vzájomného zdieľania sa.

Očakáva sa, že podujatie priláka do Ríma viac ako 60 000 pútnikov. Prihlásili sa účastníci zo 120 krajín zo všetkých kontinentov. Veľké skupiny budú prítomné z Talianska, Španielska, Spojených štátov, Poľska a Portugalska. Mnohí pútnici prídu do Ríma aj z Brazílie, Argentíny, Kolumbie, Mexika, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nemecka, Kanady, Rumunska, Filipín a Čile.

Zastúpené budú aj početné talianske diecézy, združenia a hnutia, vrátane veľkých skupín zapojených do Talianskej katolíckej akcie, neokatechumenátnych spoločenstiev, UNITALSI, AGESCI, Katolíckeho združenia starých rodičov, Františkánskeho hnutia, Hnutia fokoláre a mnohých ďalších talianskych a medzinárodných skupín, ktoré podporujú ľudský a duchovný rast rodín.

V prvý deň jubilea, v piatok 30. mája, sa budú konať púte k Svätým bránam pápežských bazilík od 8.00 do 17.00 h. O 10.00 h Sa uskutočnia „Dialógy s mestom“ - séria kultúrnych, umeleckých a duchovných podujatí na námestiach historického centra Ríma, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, združenia a hnutia spojené s rodinnou pastoráciou. Všetky podrobnosti možno nájsť na webovej stránke Jubilea.

V sobotu 31. mája bude púť k Svätým bránam pokračovať od 8.00 do 17.00 h. Z dôvodu organizačných požiadaviek vo Vatikánskej bazilike nebude Svätá brána Baziliky svätého Petra v sobotu prístupná od 8.00 do 14.00 h. Od 9.30 do 17.30 h budú pokračovať „Dialógy s mestom“, ktoré ponúknu zábavné a vzdelávacie aktivity.

Sobotňajšie podujatia vyvrcholia v neskorých popoludňajších hodinách, od 18.30 do 20.00 h, na námestí San Giovanni in Laterano „Festivalom rodiny“ a modlitbovou vigíliou, počas ktorej sa bude modliť ruženec na ukončenie mariánskeho mesiaca máj. Program bude zároveň plný hudby a svedectiev.

Pri príležitosti podujatia sa pri vstupe na námestie Piazza San Giovanni bude účastníkom rozdávať 10 000 výtlačkov nového vydania „Biblie pre deti“, ktorú vydala pápežská nadácia „Pomoc Cirkvi v núdzi“, v piatich jazykoch (taliansky, anglicky, španielsky, francúzsky a portugalsky). Vstup do areálu bude povolený od 16.00 h.

Na záver jubilea, v nedeľu 1. júna o 10.30 h na Námestí sv. Petra bude Svätý Otec predsedať eucharistickej slávnosti, na ktorej sa zúčastnia tisíce detí a rodín z celého sveta. Vstup na námestie je voľný a bez potreby vstupeniek.

Preklad a úprava: Zuzana Klimanová