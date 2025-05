Kard. Steiner: V konkláve bolo cítiť náklonnosť celej Cirkvi – synodalita a integrálna ekológia majú pokračovať

Brazílsky kardinál opisuje skúsenosť z voľby pápeža a vyjadruje nádej na „samaritánsku Cirkev, Cirkev chudobných, ktorá vie myslieť na spoločný domov“. Dúfa, že Lev XIV. bude pokračovať v línii, ktorú rozhodne nastúpil pápež František, ktorý nevynechal príležitosť spýtať sa, ako sa žije v Amazónii: „Treba pracovať na tom, aby boli sviatosti ľahšie dostupné, ohlasovanie sa má stať modlitbou a chlebom.“

Silvonei Protz a Antonella Palermo – Vatican News

Univerzálna skúsenosť Ducha svätého

Ako skúsenosť univerzálneho vanutia Ducha opisuje kardinál Leonardo Ulrich Steiner, arcibiskup Manausu, svoju účasť na konkláve, kde zvolili Leva XIV., pričom veľmi oceňuje jeho misionársku skúsenosť. Práve tá je podľa neho prísľubom, že nový pontifikát bude charakterizovaný pozornosťou voči chudobným a starostlivosťou o spoločný dom, v pokračovaní línii predchodcu pápeža Františka.

Chceme byť misionárskou Cirkvou, ktorá pamätá na chudobných

Na konkláve sa zúčastnilo sedem brazílskych kardinálov, reprezentujúcich všetky regióny tejto latinskoamerickej krajiny. „Najsilnejším zážitkom pre mňa bolo byť Cirkvou,“ hovorí kardinál, ktorý priznáva, že nikdy neuvažoval, že by sa mohol zúčastniť na takomto dôležitom rozhodnutí. „Spievať litánie všetkých svätých počas procesie z Pápežskej kaplnky do Sixtínskej bolo dojímavé – mal som pocit, že celá Cirkev je tam prítomná, nielen spoločenstvá, ktoré sa za nás modlili, aby nás osvietil Duch Svätý.“ Pri speve Veni Creator vnímal priestor Cirkvi ako „natoľko rozšírený“, že zmysel príslušnosti k všeobecnej Cirkvi bol nesmierne silný a hmatateľný. „Všetci sme boli zhromaždení v službe voľbe pápeža a teraz všetci chceme ísť ďalej ako Cirkev s Levom XIV. Budeme to robiť v Amazónii, s ním, pretože naša Cirkev chce byť misionárska,“ zdôrazňuje kardinál. Skutočnosť, že kard. Prevost má za sebou skúsenosť misionárskeho biskupa, je podľa Steinera výborným základom pre učiteľský úrad, ktorý nezabudne na tých najslabších: „Chceme byť samaritánskou Cirkvou, Cirkvou chudobných. Cirkvou, ktorá vie myslieť na spoločný dom, na integrálnu ekológiu, a ktorá kráča v nádeji Božieho kráľovstva.“

Pokračovať v línii pápeža Františka, tak prepojeného s Amazóniou

Kardinál spomína na náklonnosť, ktorú mal pápež František k Amazónii. Keď sa stretávali, Jorge Bergoglio – ktorý v roku 2019 zvolal špeciálnu synodu venovanú panamazonskému regiónu – sa ho zakaždým pýtal: „A čo Amazónia?“ „Skutočne mal veľmi hlboký vzťah,“ spomína kard. Steiner. „Chcel vedieť, ako sa veci majú. Zavolal mi počas pandémie covidu, keď sme prežívali extrémne ťažkú situáciu, keď nebol ani kyslík v nemocniciach. Zaujímal sa. Bol vnímavý, veľmi mu záležalo na tom, aby Cirkev bola skutočným prijatím, aby bola Cirkvou spoločenstva.“

Kard. Steiner je presvedčený, že pápež Lev XIV. prejaví rovnakú starostlivosť a pozornosť: „Nesmieme zabudnúť, že prichádza z misie. A Amazónia je misijný región.“ Napokon práve Brazília bude v novembri hostiť klimatickú konferenciu COP-30, a miestna Cirkev veľmi dôrazne apeluje, aby svetoví lídri zohľadnili potreby a požiadavky obyvateľov tohto regiónu.

Amazonské národy potrebujú tých, ktorí im sprostredkujú sviatosti

Medzi sny kardinála Steinera patrí aj túžba „pokračovať v tom, že budeme synodálnou Cirkvou, akou sme“. Zdôrazňuje, že aj keď žije v tomto regióne len päť rokov, vníma, že skúsenosť synodality „už je súčasťou histórie“. Cesta laikov pri participácii na živote spoločenstva trvá podľa neho už päťdesiat rokov.

„Druhým snom je, aby naše komunity mali možnosť častejšie sláviť Eucharistiu. V našej arcidiecéze máme 1300 komunít a 173 kňazov. Väčšina z nich žije v meste Manaus, ktoré má 2,3 milióna obyvateľov. Chudoba je výrazná. Ako priniesť Eucharistiu?“ – pýta sa kardinál. „Myslím, že raz ako Cirkev budeme musieť túto otázku riešiť,“ dodáva. „Slávenie Božieho slova je nádherné, hlboké, ale je potrebné sláviť sviatosti. Nie je možné, aby niektoré komunity nemali túto možnosť viackrát. Sme štyria biskupi a snažíme sa udeľovať birmovky napríklad tak, aby sa slávili v komunitách, nie mimo nich.“

Jeho nádejou je teda zostať v línii, ktorú vyznačil pápež František, ktorý – ako pripomína brazílsky kardinál – na tomto bode veľmi trval: „Ohlasovanie sa musí stať modlitbou a chlebom.“

Preklad Martin Jarábek